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నాగార్జునసాగర్​లో మొదలైన వరుణయాగం - పూర్ణాహుతిలో పాల్గొననున్న సీఎం

నాగార్జునసాగర్​ తీరంలో వరుణయాగాన్ని చేపట్టిన ప్రభుత్వం - వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడిపంటలు పండాలని కోరుతూ యాగం - పూర్ణాహుతి కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth To Attend varuna Yagam
CM Revanth To Attend varuna Yagam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 7:20 AM IST

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CM Revanth To Attend varuna Yagam : రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కాంక్షిస్తూ నాగార్జునసాగర్‌లో ప్రభుత్వం వరుణ యాగం చేపట్టింది. సాగర్ తీరంలోని విజయ విహార్ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ప్రారంభమైన యాగం, సాయంత్రం 3 గంటల 20 నిమిషాలకు పూర్తి కానుంది. ఆ మహా క్రతువుకు హాజరు కానున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని : రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎన్‌లినో పరిస్థితిలో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ తరుణంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని, నీటి కొరత తొలగాలని, పంటలు బాగా పండి అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ వరుణ దేవుని పూజ నిర్వహిస్తుంటారు. రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసి సస్యశ్యామలం కావాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వరుణయాగం జరపాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగానే యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం అర్చకులు, వేద పండితులు నిర్ణయించిన ముహూర్తం మేరకు నాగార్జునసాగర్‌లోని విజయ్‌ విహార్‌ ప్రాంగణంలో 11 హోమ గుండాలతో 108 మంది రుత్వికులు ప్రత్యేక వైదిక క్రతువు నిర్వహిస్తున్నారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఆది పూజచేసి యాగాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ కార్యక్రమానికి నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి నేతృత్వం వహించారు.

పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఈ మహా క్రతువులో పాల్గొననున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో బయల్దేరనున్న సీఎం, 2 గంటల 45 నిమిషాలకు నాగార్జునసాగర్ హిల్ కాలనీలోని బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌కు చేరుకుంటారు. అక్కడి నుంచి విజయ విహార్ గెస్ట్ హౌస్ ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకొని పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. కృష్ణ, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి నదుల్లో ప్రవాహాలు పెరగాలని, రైతాంగం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. యాగం ముగిసిన తర్వాత సీఎం తిరిగి హైదరాబాద్ బయల్దేరుతారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

వేద పండితుల సూచనల మేరకు : తెలుగు రాష్ట్రాలకు సాగు, తాగునీరు అందించే వరప్రదాయిని అయిన నాగార్జున సాగర్‌లో కనీస స్థాయిలో నీటి నిల్వలు నమోదు కాలేదు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టులో నీటి నిల్వలు తగ్గుతున్నాయి. ఆగస్టు రెండో వారం దాటినా సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవకపోవడంతో ప్రభుత్వం అనేక సమాలోచనలు చేసింది. మానవ ప్రయత్నానికి దైవశక్తి తోడైతే ఏ కార్యక్రమైనా విజయవంతం అవుతుందన్న వేద పండితుల సూచన మేరకు ప్రభుత్వం వరుణ యాగం తలపెట్టాలని నిర్ణయించింది.

వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి - రైతాంగం సుభిక్షంగా ఉండాలి : 10న సీఎం వరుణయాగం

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VARUNA YAGAM AT NAGARJUNUNA SAGAR
CM REVANTH TO ATTEND VARUNA YAGAM
వరుణయాగంలో పాల్గోనున్న సీఎం రేవంత్
VARUNA YAGAM FOR RAINS IN TG
CM REVANTH TO ATTEND VARUNA YAGAM

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