మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా మూసీ - ఓంకారేశ్వర మందిర నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు
మచిలేశ్వర ఆలయం వద్ద నూతనంగా ఓంకారేశ్వర మందిరం నిర్మాణం - నది మధ్యలో 100 అడుగుల శివుని విగ్రహం ఏర్పాటు - ఈనెల 28న శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : March 25, 2026 at 10:48 AM IST
Omkareshwar Temple In Telangana : మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతాన్ని మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిపేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ శివాలయ నిర్మాణ పనుల ప్రాజెక్టు శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఈ నిర్మాణంలో భాగంగా గండిపేట మండలం మంచిరేవుల గ్రామ పరిధిలోని 800 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన వీరభద్రస్వామి ఆలయాన్ని, 1400 సంవత్సరాల నాటి మచిలేశ్వర ఆలయం వద్ద నూతంగా ఓంకారేశ్వర మందిరాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించింది.
ఆలయ నిర్మాణశైలి ఖరారు చేసేందుకు కర్ణాటకలోని శృంగేరి శారదాపీఠం జగద్గురువుల సలహాలు, సూచనలు తీసుకున్నారు. ఈ ఆలయ నిర్మాణ పనులకు వీరభద్రస్వామి దేవాలయ ప్రాంతంలో ఈ నెల 28న ఉదయం 8.30 గంటలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శృంగేరిపీఠం ముఖ్య ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
అభివృద్ధికి తొలి మెట్టు : హైదరాబాద్ నగరానికి పశ్చిమాన ఉన్న జంట జలాశయాల నుంచి తూర్పున ప్రతాపసింగారం వరకు హైదరాబాద్ నగరంలో సుమారు 55 కిలోమీటర్ల పొడవున మూసీ నది ప్రవహిస్తోంది. ఈ పరిధిలోనే దేశంలోని నాలుగు ప్రధాన మతాలకు సంబంధించిన ప్రార్థనా మందిరాలను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వీటికి సంబంధించిన నిర్మాణాలు మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మంచిరేవులలోని పురాతన వీరభద్రస్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణియించింది. దీనితో పాటు నాగోల్లో చర్చి నిర్మాణం చేపట్టాలని, పురానాపూల్ వద్ద భారీ మసీదు నిర్మించాలని, గౌలిగూడ వద్ద గురుద్వారా కట్టాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. జంట జలాశయాల నుంచి బాపూఘాట్ వరకు త్వరలో చేపట్టనున్న మూసీ తొలిదశ అభివృద్ధి పనులను చేపట్టనున్న విషయం తెలిసిందే. వీటిని ఓంకారేశ్వర ఆలయ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనతో ప్రారంభించబోతున్నారు.
చరిత్రాత్మక మందిరాలు నిర్మాణం : గండిపేట జలాశయానికి దిగువన గుట్టపై ఉన్న వీరభద్రస్వామి దేవాలయం కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించారు. దీనికి సమీపంలో ఉన్న మచిలేశ్వర శివలింగాన్ని చాళుక్యులు ప్రతిష్ఠించారని ఆలయ నిర్వహకులు పరమేశ్వర్ వెల్లడించారు. ఈ దేవాలయాలను పునరుద్ధరించడంతో పాటు దీనికి సమీపంలో 8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
రెండో అతిపెద్ద గర్బాలయం : ఈ నూతన ఆలయ నిర్ణాణంలో ఎత్తయిన గాలి గోపురాన్ని నిర్మింననున్నారు. దీనిలో నుంచి లోపలికి వెళితే వేర్వేరు మండపాలు దర్శనమిస్తాయి. అక్కడి నుంచి లేపలికి వెళితే ఓంకారేశ్వర మందిరం ఉంటుంది. దీనిలోని గర్భాలయ గోపురాన్ని 64 అడుగులు ఎత్తు, 14 అడుగులు పొడవు, 14 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించనున్నారు. తెలంగాణలో యాదగిరిగుట్ట గర్భాలయం తర్వాత ఓంకారేశ్వర స్వామి గర్భాలయమే పెద్దగా ఉండబోతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
దాతలు, ప్రైవేటు సంస్థల భాగస్వామ్యంతో : ప్రాజెక్టుకు రూ.700 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. మూసీ నది అభివృద్ధి మొదటిదశలో ఆలయ నిర్మాణం భాగమని, వ్యయంలో దాతలు, ప్రైవేటు సంస్థలను భాగస్వామ్యం చేస్తామని ప్రభుత్వం అంటోంది. దీనిని పర్యాటకులు భక్తులు చేరుకునేందుకు వీలుగా ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఈ మందిరానికి విశాలమైన రోడ్డు మార్గాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఆలయం వద్ద వెయ్యి నుంచి 2 వేల వాహనాలకు పార్కింగ్ వసతి కల్పిస్తామని పేర్కొంది. దిగువనున్న మూసీపై చిన్నపాటి ఆనకట్టను కట్టి నీటిని నిల్వ ఉంచే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అక్కడ నది మధ్యలో దీనిపై నిల్చున్న 100 అడుగుల శివుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. చుట్టూ పార్కులను అభివృద్ధి చేసి, బోటింగ్, ఇతర సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
