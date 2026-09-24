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22ఏ అంశంలో మరో కమిటీ ఏర్పాటు - ఛైర్‌పర్సన్‌గా ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీదేవసేన

22ఏ భూముల పరిశీలనకు ప్రభుత్వం మరో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. టెక్నికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ కమిషనర్‌ శ్రీదేవసేన ఛైర్‌పర్సన్‌గా, కమిటీ కన్వీనర్‌గా రాజీవ్‌గాంధీ హనుమంతు, కమిటీ సభ్యులుగా సందీప్‌కుమార్‌ ఝా, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఉండనున్నారు.

SECTION 22A LAND DISPUTES
22ఏ అంశంలో మరో కమిటీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 12:55 PM IST

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Committee On Section 22a Land Disputes : 22ఏ భూముల పరిశీలనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఛైర్‌పర్సన్‌గా టెక్నికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ కమిషనర్‌ శ్రీదేవసేన, కన్వీనర్‌గా రాజీవ్‌గాంధీ హనుమంతు, సభ్యులుగా సందీప్‌కుమార్‌ ఝా, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఉండనున్నారు. 22ఏ భూముల అంశంపై అసెంబ్లీలో చర్చ తర్వాత అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై సమగ్ర విచారణకు కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. చట్టాలు, నిబంధనలు, ఉత్తర్వులు ఉల్లంఘించారా? అనే అంశాన్ని ఈ కమిటీ పరిశీలించనుంది. అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలితే బాధ్యులను గుర్తించి చర్యలకు సిఫారసు చేయనుంది.

కమిటీ కేవలం 22ఏ భూముల అంశానికే పరిమితం కాదని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రభుత్వ, సీలింగ్‌, అసైన్డ్‌, జాగీర్ భూములు, భూదాన్‌, ఇనాం, అటవీ భూములు, భూ సేకరణ, ఆర్‌ అండ్‌ ఆర్‌, చెరువులు, కుంటలు, నీటి వనరుల భూములను పరిశీలించనున్నారు. ఈ కమిటీకి ఏ శాఖ నుంచైనా రికార్డులు, పత్రాలు, సమాచారం తీసుకునే అధికారం ఉంది. కలెక్టర్లు, స్థానిక సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి సహకారం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. సంబంధిత శాఖలు కమిటీకి రికార్డులు, సమాచారాన్ని అందించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వాలని కమిటీకి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

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SECTION 22A LAND DISPUTES

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