పర్యావరణహిత రవాణావ్యవస్థ దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం - 1.26 లక్షల ఆటోలకు ఎలక్ట్రిక్ కిట్లు
వాయు కాలుష్యం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ప్రణాళిక - పాలసీ ఖరారుకు 10 శాఖలతో 16న ఉన్నతస్థాయి సమావేశం
Published : March 14, 2026 at 7:29 AM IST
ELECTRIC KITS FOR AUTOS IN TG : రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించి పర్యావరణ హిత రవాణా వ్యవస్థను ప్రోత్సహించే దిశగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఓఆర్ఆర్(ఔటర్ రింగురోడ్డు) లోపల ఉన్న తెలంగాణ కోర్ అర్భన్ రీజియన్ పరిధిలో హరిత ఇంధన వినియోగాన్ని క్రమంగా పెంచి నెట్-జీరో కర్బన ఉద్గారాల దిశగా చర్యలు చేపట్టనుంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న 1.26 లక్షల ఆటోరిక్షాలను దశలవారీగా ఈవీలుగా మార్చడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు సంబంధిత అధికారులు కమిషనర్ ఇలంబర్తి, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వికాస్రాజ్లు దృష్టిసారించారు.
పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్తో నడుస్తున్న ఆటోలకు ఎలక్ట్రిక్ కిట్లను అమర్చేందుకు ప్రత్యేక పాలసీ రూపకల్పనపై వారు కసరత్తు ప్రారంభించారు. ఆటోలకు రెట్రోఫిట్మెంట్ పాలసీ ఖరారు కోసం ఈనెల 16వ తేదీన తెలంగాణ సెక్రటేరియట్లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. దీనికి హాజరుకావాలని కోరుతూ ఆర్థిక, ఇంధన, పురపాలక, గిరిజన, బీసీ, సాంఘిక, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమంతోపాటు ప్రణాళిక, పరిశ్రమల శాఖల ఉన్నతాధికారులకు వికాస్రాజ్ శుక్రవారం లేఖ రాశారు.
100 శాతం ఆర్థికసాయం : పెట్రోలు, డీజిల్తో పనిచేసే ఆటోరిక్షాలను ఎలక్ట్రిక్ కిట్లతో రెట్రోఫిట్ చేసేందుకు ఆటో యజమానులకు 100 శాతం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించేవిధంగా చర్యలు చేపట్టాలని మార్చి 11న ఆర్అండ్బీ, రవాణాశాఖల సమీక్షలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. 2026-27 బడ్జెట్లో ఇందుకోసం రూ.200 కోట్లు కేటాయించాలని ఆదేశించారు. ఆటోడ్రైవర్లపై ఆర్థిక భారం పడకుండా ఉండేందుకు సంక్షేమశాఖల సబ్ ప్లాన్ల నుంచి నిధులను సబ్సిడీ ద్వారా అందించాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించింది. ఆటోలకు ఈ-కిట్లు అమర్చేందుకు సుమారు లక్షా ఇరవై వేల నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని రవాణాశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మార్పుతో ఆటోల కారణంగా వెలువడే శబ్ద, వాయు కాలుష్యాలు తగ్గుతాయి. ఇదే కాకుండా ఆటో డ్రైవర్లకూ నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఔటర్ రింగ్రోడ్డు పరిధిలో ఆర్టీసీ విద్యుత్ బస్సులే తిప్పుతామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించిన సంగతి విదితమే.
ఎలక్ట్రిక్ కిట్ ఖర్చు ఎంతంటే : స్వాపబుల్ బ్యాటరీ సిస్టమ్కు సుమారు రూ.1.20 లక్షలు అవుతుంది. ఫిక్స్డ్ బ్యాటరీ సిస్టమ్కు అయితే సుమారు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.