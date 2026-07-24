పురానాపూల్ వంతెనకు కొత్త హంగులు - పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం
భాగ్యనగరంలో చారిత్రక కట్టడమైన పురానాపూల్కు కొత్త కళ - రూ.10 కోట్ల వ్యయంతో పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం - మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా వంతెనకు కొత్త హంగులు
Published : July 24, 2026 at 10:38 PM IST
Purana Pool Bridge Restoration : భాగ్యనగరం అనగానే గుర్తొచ్చేది కులీ కుతుబ్ షాహీ-భాగమతిల ప్రేమ. వారి ప్రేమకు గుర్తుగానే పాతబస్తీని కొత్త నగరానికి కలుపుతూ మూసీనదిపై నిర్మించిన తొలి వంతెన పురానాపూల్. భాగ్యనగర వాసులు ప్రేమగా ప్యారానాపూల్ అని పిలిచే ఈ వారధికి 448 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. శతాబ్దాలుగా మూసీ నది వరదలను తట్టుకొని ఠీవీగా నిలబడింది. ఇన్నేళ్లు ఎన్నో ఆటుపోట్లను తట్టుకున్న ఈ వంతెన పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో శిథిలావస్థకు చేరింది. ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పురానాపూల్ వంతెనకు కొత్త సొబగులు అద్దాలని నిర్ణయించింది. మూసీనది పునరుజ్జీవంలోభాగంగా సుమారు 10 కోట్ల రూపాయలతో ఈ వంతెనకు కొత్త హంగులు అద్దేందుకు సిద్ధమైంది.
ప్రేమ వంతెనగా పేరుపొందిన పురానాపూల్ బ్రిడ్జ్ : భాగ్యనగర ఆనవాళ్లల్లో ప్రేమ వంతెనగా పేరుపొందిన పురానా పూల్ వంతెనను పునరుద్ధరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మూసీ నది పునరుద్ధరణలో భాగంగా మూసీ నదిపై నిర్మించిన తొలి వంతెన కాలగర్భంలో కలిసిపోకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంలో దానిని మరింతగా ఆధునీకరించి భవిష్యత్తు తరాలకు అందించాలని యోచిస్తోంది.
రెండు నగరాలను కలుపుతూ మూసీనదిపై తొలి వంతెన : 1578లో ఈ వంతెనను కుతుబ్షాహీలు నిర్మించారు. మూసీ నదికి రెండు వైపులా ఉన్న నగరాన్ని అనుసంధానం చేసేందుకు ఈ వారధి ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది. భాగమతి ప్రేమకు గుర్తుగా మహ్మద్ కుతుబ్షాహీ ఈ వంతెనను నిర్మించారు. అంటే ఈ వారధిని నిర్మించి సుమారు 448 సంవత్సరాలు గడుస్తోంది.
ఇప్పటికీ మూసీ నదిపై దర్శనం : నాలుగు శతాబ్ధాల నాటి ఈ చారిత్రక సంపదగా ఇప్పటికీ మూసీ నదిపై దర్శనమిస్తోంది. ఈ వంతెన పొడవు 600 మీటర్లు, వెడల్పు 35 అడుగులతో, నది అడుగు నుంచి 54 అడుగుల ఎత్తున, 22 ఆర్చిలతో దీనిని నిర్మించారు.
నాటి ఇంజినీర్ల ప్రతిభ : నేటి ఆధునిక కాలంలో నిర్మించిన నిర్మాణాలు కేవలం పదుల సంవత్సరాల్లోనే కూలుతున్నాయి. అయితే వందల ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఈ వంతెన చెక్కుచెదరకుండా ఉండటం నాటి ఇంజినీర్ల ప్రతిభకు అద్దం పడుతోంది.
గోల్కొండ నుంచి హైదరాబాద్కు రాకపోకలు : ఈ నిర్మాణం పూర్తయినప్పటి నుంచి గోల్కొండ నుంచి హైదరాబాద్కు రాకపోకల కష్టాలు తప్పాయి. దీంతో వాణిజ్యానికి , నగర అభివృద్ధికి ఈ మార్గం ఎంతగానో దోహదపడింది. కాలం గడుస్తున్న కొద్ది క్రమంగా ఇది శిథిలావస్థకు చేరుకుటోంది. గత పాలకుల నిర్లక్షంగా వ్యవహరించడంతో చారిత్రక ఆనవాళ్లు కోల్పోయే ప్రమాదంలో పడింది. ప్రస్తుతం ఈ వంతెన చిరు వ్యాపారులకు అడ్డాగా మారింది. వంతెన కిందిభాగమంతా పిచ్చి మొక్కలు దర్శనమిస్తున్నాయి. పెరిగన మొక్కల కారణంగా వంతెన కిందిభాగంలోని రాళ్లకు, కాంక్రిట్కు పగుళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదముంది.
వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేంధం : ఈ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో పాటు చిరు వ్యాపారులకు అడ్డాగా మారడంతో కేవలం ద్విచక్రవాహనాలకు మాత్రమే దానిపై వెళ్లేందుకు అనుమతినిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో దీనిపై వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేంధించనున్నారు.
పాతబస్తీ సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా : వంతెన పునరుద్ధరణలో భగాంగా పర్యాటక శాఖ ప్రణాళికను రూపొందించింది. వంతెన సమీపంలో అత్యాధునిక సదుపాయాలను కల్పించనుంది. బ్రిడ్జిపై కూర్చొనేందుకు బెంచీలను ఏర్పాటు చేయనుంది. మూసీ నది అందాలు, పాతబస్తీ సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేక వ్యూపాయింట్లను ఏర్పాటు చేయనుంది. వంతెన రూపం రాత్రి సమయంలో సుందరంగా కనిపించేలా ప్రత్యేక లైట్లు ఏర్పాట్లు చేయనుంది. వాకింగ్ ట్రాక్లను కూడూ ఆభివృద్ధి చేయనుంది.
వంతెనకు పూర్వ వైభవం : రసాయన సాంకేతికను వినియోగించి వందల ఏళ్లనాటి చరిత్ర కనుమరుగు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని భవిష్యత్ తరాలకు అందించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో పురానాపూల్ వంతెన పాతకాలం నాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుందా? గత వైభవాన్ని సంతరించుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి.