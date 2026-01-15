ETV Bharat / state

తెలంగాణలో అత్యంత పేదలకు ప్రభుత్వ సాయం - త్వరలోనే సర్వే! - అర్హతలు ఇవే

తెలంగాణలో అత్యంత పేదలను ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం - ఆ వర్గాన్ని గుర్తించేందుకు త్వరలో కేరళ తరహాలో సమగ్ర సర్వే - నమూనా సర్వే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం - సీఎం ఆమోదముద్ర వేయగానే స్టార్ట్

Ultra Poor
Government Assistance to Ultra Poor (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 1:12 PM IST

Government Assistance to Ultra Poor : రాష్ట్రంలో అత్యంత పేదవారిని (అల్ట్రాపూర్​) ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు కేరళ అనుసరించిన విధానాన్ని ఫాలో కానుంది. ఈ మేరకు బడుగు జీవులను గుర్తించడం, వారి అవసరాల అంచనా ప్రణాళికను రూపొందించే బాధ్యతను గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క సెర్ప్​ (రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ)కు అప్పగించారు. సెర్ప్​ ఇప్పటికే టీజీఐఎల్​పీ (తెలంగాణ సమ్మిళిత జీవనోపాధుల కార్యక్రమం) కింద 5 జిల్లాల్లోని 8 మండలాల్లో సర్వే నిర్వహించింది. అత్యంత పేదరికం అనుభవిస్తున్న 8 వేల కుటుంబాలను గుర్తించింది. ఇదే తరహాలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యంత పేద కుటుంబాలను ప్రజా భాగస్వామ్యంతో గుర్తించేలా నమూనా సర్వే ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయగా, మంత్రి సీతక్క ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనలు ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి వద్దకు చేరగా, ఆయన ఆమోదం తర్వాత సర్వే ప్రారంభం కానుంది.

ప్రజల మధ్యన - ప్రజల భాగస్వామ్యంతో : ఈ సర్వే కోసం గ్రామంలోని మహిళా సంఘాల సభ్యులు ఊరిలోని అన్ని వీధుల్లో కాలినడక తిరుగుతారు. ఆపై పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద గ్రామ చిత్రపటం(మ్యాప్) వేస్తారు. ఆ మ్యాప్​లో ప్రజలు నివసిస్తున్న ఇళ్ల స్వరూపాన్ని (పక్కా ఇళ్లు, కచ్చా ఇళ్లు, గుడిసెల బొమ్మలు) గీస్తారు. అనంతరం ఊరందరి సమక్షంలో ఎలాంటి ఇళ్లల్లో ఎవరు ఉంటున్నారో, వారి సామాజిక స్థితిగతులు ఏంటో తెలిపేలా కార్డులపై రాస్తారు. వాటిని ఆయా ఇళ్ల బొమ్మలపై ఉంచుతారు. తర్వాత అందరి సమ్మతితో అత్యంత నిరుపేద కుటుంబాల ప్రాథమిక జాబితా తయారు చేస్తారు. ఆయా కుటుంబాల వద్దకు నేరుగా వెళ్లి వారి వివరాలు తీసుకుంటారు. అనంతరం మహిళా సంఘం సమావేశంలో చర్చించి తుది జాబితాపై తీర్మానం చేస్తారు. ఊరి పరిధి, నివసించే జనాభాను బట్టి 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.

Government Assistance to Ultra Poor
ఆసిఫాబాద్ జిల్లా చర్​పల్లిలో అత్యంత పేదల గుర్తింపు కోసం గ్రామ మహిళా సంఘం వేసిన ఊరి చిత్రపటం (EENADU)

మూడంచెల ధ్రువీకరణ : గ్రామ స్థాయిలో రూపొందించిన ఈ జాబితాను మండల సమాఖ్యకు సమర్పిస్తారు. ఆ సమాఖ్యకు సంబంధించిన నలుగురు ప్రతినిధులు ఊరికి వచ్చి తమకు అందిన లిస్ట్​ ఆధారంగా మరోసారి తనిఖీ చేస్తారు. ఆయా కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితి, ఆదాయ వనరులు, ఆహార భద్రత, జీవనస్థితి గురుంచి తెలుసుకుంటారు. అనంతరం గ్రామస్థులతోనూ మాట్లాడి నిర్ధారణ చేసుకుంటారు. జాబితాలోని ఫ్యామిలీ ఒకవేళ ఎటైనా వలస వెళితే ఇరుగుపొరుగు వారిని అడిగి ధ్రువీకరించుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైనా అభ్యంతరాలు తెలిపితే వాటిని పరిగణనలోనికి తీసుకుని తుది జాబితా తయారు చేస్తారు. తర్వాత ఈ జాబితాను ఎంపీడీవోలకు సమర్పిస్తారు. వారు సైతం గ్రామ కార్యదర్శి ద్వారా మరోసారి పరిశీలింపజేసి ఫైనల్​గా డీఆర్​డీవో (జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ) అధికారులకు అందజేస్తారు. వారు జిల్లా పాలనాధికారి (కలెక్టర్​)కి సమర్పించగా, ఆయన పరిశీలించి అర్హులను అధికారికంగా ప్రకటించడంతో లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

లబ్ధిదారుల గుర్తింపునకు ప్రామాణికాలు ఏంటంటే?

  • ఎస్సీ, ఎస్టీలు ముఖ్యంగా ఆదిమ తెగలు, కోలం, తోటి, చెంచు, జోగిని కుటుంబాలకు తొలి ప్రాధాన్యం
  • సొంత స్థలం, సొంత ఇల్లు లేని వారు, మట్టి గోడలతో, ఒకే ఒక గది ఉన్న ఇంట్లో నివసిస్తున్న వారు
  • స్థిర ఆదాయం రానివారు, రోజువారీ కూలీ డబ్బులపై ఆధారపడి జీవించేవారు
  • సాగు భూమి లేని లేదా సాగుకు పనికిరాని బీడు భూమి మాత్రమే ఉన్నవారు
  • ఒంటరిగా జీవిస్తున్న మహిళలు, భర్త చనిపోయిన, భర్త నుంచి విడిపోయిన ఒంటరి మహిళలు
  • ఏ ఆసరా లేని వృద్ధులు, పారిశుద్ధ్య పనులు చేసేవారు, చెత్త సేకరించే వారు, ట్రాన్స్​జెండర్లు
  • టీబీ, క్యాన్సర్​ లాంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడే వారు
  • 18 ఏళ్లు దాటినా పని చేయలేని స్థితిలో బాలకార్మికులు, దివ్యాంగులు ఉన్న కుటుంబాల వారు
  • బతుకుదెరువు కోసం తాత్కాలికంగా మరో చోటుకు వలస వెళ్లేవారు
  • పైన చెప్పిన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఇతర కుటుంబాలనూ(బీసీ, ఓసీ) లెక్కలోకి తీసుకుంటారు

ఈ సౌకర్యాలు ఉంటే అనర్హులు :

  • ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉండటం
  • ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారు
  • నెలకు రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు
  • జీపు, కారు, ట్రాక్టర్ ఉన్న వారు
  • 2.5 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ మాగాణి (నీటి సౌకర్యం ఉన్న), మోటార్‌ పంపుసెట్లు, బోర్‌ బావి ఉన్నవారు
  • బ్యాంకు, ఇతర సంస్థల నుంచి రూ.50,000 కంటే ఎక్కువ రుణం కలిగి ఉన్న వారు అనర్హులు

అభ్యంతరాలకూ ఛాన్స్​ : ఈ సర్వే సమయంలో అందుబాటులో లేని వారు, అర్హత ఉన్నా పేరు రాని వారు, అనర్హులు జాబితాలో చేరారని కంప్లైంట్​ చేయాలనుకునే వారు తమ గ్రామ, మండల సమాఖ్యలను ఫిర్యాదు/ దరఖాస్తు ఇవ్వాలి. మీ అభ్యంతరాలను మండల సమాఖ్యలు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటాయి.

