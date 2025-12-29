ETV Bharat / state

తెలంగాణలో నాలుగు కమిషనరేట్ల ఏర్పాటు - ఫ్యూచర్ సిటీ సీపీగా సుధీర్​బాబు

పోలీస్‌ కమిషనరేట్ల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

Four Police Commissionerates
Four Police Commissionerates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 11:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Four Police Commissionerates : తెలంగాణలో పోలీస్‌ కమిషనరేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు కమిషనర్లేట్లను పునర్‌వ్యవస్థీకరిస్తూ నాలుగింటిని ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్​గిరి, ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్లుగా విభజన చేశారు. వీటి పరిధి నుంచి భువనగిరిని మినహాయించారు. మరోవైపు పలువురు ఐపీఎస్​లను బదిలీ చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీ సీపీగా సుధీర్​బాబు, మల్కాజ్​గిరి సీపీగా అవినాష్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీగా రమేశ్​ రెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లా ఎస్పీగా అక్షాంశ్‌యాదవ్ నియమితులయ్యారు.

TAGGED:

FOUR POLICE COMMISSIONERATES IN TG
నాలుగు కమిషనరేట్ల ఏర్పాటు
FOUR POLICE COMMISSIONERATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.