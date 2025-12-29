తెలంగాణలో నాలుగు కమిషనరేట్ల ఏర్పాటు - ఫ్యూచర్ సిటీ సీపీగా సుధీర్బాబు
పోలీస్ కమిషనరేట్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
Four Police Commissionerates (Eenadu)
Published : December 29, 2025 at 11:07 PM IST
Four Police Commissionerates : తెలంగాణలో పోలీస్ కమిషనరేట్లను పునర్వ్యవస్థీకరించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు కమిషనర్లేట్లను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తూ నాలుగింటిని ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్లుగా విభజన చేశారు. వీటి పరిధి నుంచి భువనగిరిని మినహాయించారు. మరోవైపు పలువురు ఐపీఎస్లను బదిలీ చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీ సీపీగా సుధీర్బాబు, మల్కాజ్గిరి సీపీగా అవినాష్ మహంతి, సైబరాబాద్ సీపీగా రమేశ్ రెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లా ఎస్పీగా అక్షాంశ్యాదవ్ నియమితులయ్యారు.