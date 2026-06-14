ETV Bharat / state

చిరుధాన్యాలకు కొత్త విధానం - ఐదేళ్లలో రెట్టింపు సాగే లక్ష్యం

తెలంగాణలో చిరుధాన్యాల సాగు పెంచేలా కసరత్తు - 2030 నాటికి 16 లక్షల ఎకరాల్లో విస్తరించాలని మిల్లెట్‌ విజన్‌ లక్ష్యం - పంటల మార్పిడితో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయం, పోషకాహార భద్రతకు ప్రాధాన్యం

Millet Cultivation In Telangana
Millet Cultivation In Telangana (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 14, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Millet Cultivation In Telangana : రాష్ట్రంలో చిరుధాన్యాల సాగును ఐదు సంవత్సరాల్లో రెట్టింపు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికోసం పంటల మార్పిడితో చిరుధాన్యాల సాగుకు పెద్దపీట వేయనుంది. తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంలో చిరు ధాన్యాల సాగును ప్రధాన భాగంగా మార్చాలని భావించింది. దీనితో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయం, పోషకాహార భద్రత, జీరో బడ్జెట్‌ సాగు తదితర అంశాలతో కొత్త విధానం (మిల్లెట్‌ విజన్‌) రూపొందించి, విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

తక్కువ నీటితో పండే రకాల సాగుకు ప్రోత్సాహం : గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) లో తెలంగాణలో 8,84,528 ఎకరాల్లో చిరుధాన్యాలు సాగయ్యాయి. వీటిలో జొన్నలు ఆరు లక్షల ఎకరాల్లో పండాయి. రాగులు, కొర్రలు, సజ్జలు, అరికెలు రెండు లక్షలకుపైగా ఎకరాల్లో సాగయ్యాయి. అయితే ఈ ఏడాదిలో రానున్న ఎల్‌నినో పరిస్థితులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. దీనికి తగ్గట్టుగా తక్కువ నీటితో పండే రకాల సాగును ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా నూనెగింజలు, పప్పులు, ఉద్యాన పంటలతో పాటు చిరుధాన్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని భావించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిరుధాన్యాల సాగు సరళిని పరిశీలించి అందుకోసం ప్రత్యేక విధానం రూపకల్పనకు ఆదేశించింది. దీనికి అనుగుణంగా వ్యవసాయశాఖ కసరత్తు చేపట్టింది.

16 లక్షల ఎకరాల్లో మిల్లెట్​ సాగు : చిరుధాన్యాల సాగును 2030 నాటికి 16 లక్షల ఎకరాల్లో విస్తరించాలనేదే మిల్లెట్‌ విజన్‌ ప్రధాన లక్ష్యం. దీనికోసం ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటుచేస్తారు. రైతులకు శిక్షణ తరగతులు, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. దీనికి తగ్గట్టుగా జిల్లాల వారీగా పంటల ప్రణాళికను రూపొందిస్తారు. అధిక దిగుబడులు వచ్చే విత్తనాల పంపిణీ చేస్తారు. దీనితో పాటు పంట సాగుకు అవసరమైన సాంకేతిక సాయం, యంత్ర పరికరాలను అందజేస్తారు. విధానాలను అమలు పరిచేందుకు భారత చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థ (ఐఐఎంఆర్‌), అంతర్జాతీయ మెట్ట ప్రాంతాల పంటల పరిశోధన సంస్థ (ఐఐఎంఆర్‌) సాయం తీసుకుంటారు.

  • వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే విత్తనాల ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహం అందిస్తారు.
  • ఉత్పత్తుల నిల్వ, శుద్ధి, ప్రత్యేక మార్కెటింగ్‌ సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. ఇందులో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, సహకార సంఘాలకు భాగస్వామ్యం కల్పిస్తారు.
  • చిరుధాన్యాల వినియోగం పెంపుదల, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రేషన్‌షాపుల ద్వారా జొన్నలు సరఫరా చేస్తారు.
  • సంక్షేమ వసతి గృహాలు, గురుకులాలు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలలోనూ జొన్నలతో కూడిన ఆహారాన్ని చేరుస్తారు.

రైతులకు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి విజ్ఞప్తి : ఖరీఫ్ సీజన్​ ప్రారంభమవుతోంది. ఈ సమయంలో ఎల్‌నినో నేపథ్యంలో పంట మార్పిడి ఆవశ్యకత ఉందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇటీవల అన్నారు. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలకు ప్రత్యామ్నాయంగా చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు ప్రత్యేకించి పామాయిల్ సాగు చేసుకోవాలని సూచించారు. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో ఎరువుల లభ్యత, ప్రత్యేకించి యూరియా కొరత ఉత్పన్నం కాకుండా ముందస్తు ప్రణాళిక ఉండాలన్నారు. ఫర్టిలైజర్ యాప్ వినియోగం, సహజ, సేంద్రీయ వ్యవసాయం ప్రోత్సాహం వంటి అంశాలపై రైతులు మొగ్గుచూపాలని ఆయన కోరారు.

వర్షాలను నమ్ముకుంటే నష్టపోతారు - ఈసారి చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలే బెటర్

ఇది విన్నారా? - ఒక గ్లాసు రాగిజావ మూడు గ్లాసుల పాలతో సమానం!

TAGGED:

తెలంగాణలో చిరుధాన్యాల సాగు
TO DOUBLE MILLET CULTIVATION TG
MILLET CULTIVATION OVER FIVE YEARS
MILLET VISION TELAGNANA
MILLET CULTIVATION IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.