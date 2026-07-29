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తుమ్మిడిహట్టి ఆనకట్ట నిర్మాణానికి కసరత్తు - ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదిక

తుమ్మిడిహట్టి వద్ద రెండు ఆనకట్టలుగా ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని ప్రతిపాదన - 152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మించాలని యోచిస్తున్న ప్రభుత్వం - వీలైనంత త్వరలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు

Tummidihatti Project Update
Tummidihatti Project Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 4:55 PM IST

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Tummidihatti Project Update : తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణ కసరత్తును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆనకట్ట ప్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదిక సిద్ధమవుతోంది. 152 నుంచి 148 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మిస్తే లభ్యమయ్యే జలాలతో నివేదిక సిద్దం చేసినట్లు సమాచారం. అటు మహారాష్ట్రతో వీలైనంత త్వరగా చర్చలు జరపాలన్న ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది.

మార్పులు, చేర్పులు చేయాలని : ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం ప్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదికను ఆర్​వీ అసోసియేట్స్ సంస్థ ఇప్పటికే సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి అందించినట్లు సమాచారం. అయితే అందులో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు చేయాలని సూచించినట్లు తెలిసింది. వాటిని పరిగణలోకి తీసుకొని నివేదికకు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నట్లు సమాచారం.

రెండు ఆనకట్టలుగా ప్రాజెక్టు : తుమ్మిడిహట్టి వద్ద రెండు ఆనకట్టలుగా ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని ప్రతిపాదించినట్లు తెలిసింది. వైన్​గంగ, వార్ధా నదులపై రెండు వేర్వేరు బ్యారేజీలను నిర్మించి కాంక్రీట్​ బండ్​తో అనుసంధానించాలని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. 152 మీటర్ల ఎత్తుతో ఆనకట్ట నిర్మించాలని మొదటి నుంచి భావిస్తున్నారు. ఆ ఎత్తులో బ్యారేజ్ నిర్మిస్తే అక్కడ 165 టీఎంసీల వరకు నీటి లభ్యత ఉంటుందని నివేదించినట్లు తెలిసింది. 150 మీటర్ల ఎత్తులో 129 టీఎంసీలు, 149 మీటర్ల ఎత్తులో 80 టీఎంసీలు, 148 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మిస్తే 58 టీఎంసీల వరకు నీటి లభ్యత ఉంటుందని పీఎఫ్ఆర్​లో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

సొరంగ మార్గం, ఓపెన్​ కెనాల్​ ద్వారా నీరు తరలింపు : తుమ్మిడిహట్టి నుంచి మైలారం వరకు 71.5 కిలోమీటర్ల మేర గతంలోనే నిర్మించిన కాల్వ ఉంది. అక్కడి నుంచి బొగ్గు బ్లాకులున్న మార్గాన్ని తాకకుండా మరో అలైన్​మెంట్​ను సూచించినట్లు తెలిసింది. 22 కిలోమీటర్ల మేర సొరంగ మార్గం, ఐదు కిలోమీటర్ల ఓపెన్​ కెనాల్​ ద్వారా సుందిళ్ల జలాశయం వరకు నీటిని తరలించాలని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ప్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదికలోని కొన్ని అంశాలకు మార్పులు, చేర్పులు చేయాలని నీటిపారుదల శాఖ వర్గాలు సూచించినట్లు తెలిసింది. నీటి లభ్యతకు సంబంధించి నివేదికలో పేర్కొన్న కొన్ని అంశాలు అవసరం లేదని చెప్పినట్లు సమాచారం. వాటితో సంబంధం లేకుండా నీటి లభ్యతకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని ఆర్​వీ అసోసియేట్స్​కు సూచించినట్లు తెలిసింది.

మహారాష్ట్రతో వీలైనంత త్వరగా చర్చలు : కేవలం సాంకేతిక అంశాలే కాకుండా ఆర్థిక అంశాలను కూడా అందులో పేర్కొనాలని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆనకట్టలు, కాల్వల నిర్మాణం వంటి పనులకు అయ్యే వ్యయం వివరాలను కూడా పొందుపర్చాలని సూచించినట్లు తెలిసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అవసరమైన మార్పులను కూడా ఆర్​వీ అసోసియేట్స్ దాదాపుగా పూర్తి చేసినట్లు చెప్తున్నారు. ప్రీ ఫీజబిలిటీ నివేదికను త్వరలోనే ప్రభుత్వానికి తిరిగి సమర్పించనున్నట్లు సమాచారం. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ఆనకట్ట నిర్మాణం విషయమై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో వీలైనంత త్వరగా చర్చలు జరపాలన్న ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది.

ఇటీవల మహారాష్ట్ర సీఎంకు లేఖ : దీనిలో భాగంగానే ఇటీవల సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాశారు. దీనిలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో 148 మీటర్ల ఎఫ్‌ఆర్‌ఎల్‌కు అంగీకరించిందని గుర్తు చేశారు. 148 మీటర్ల ఎఫ్‌ఆర్‌ఎల్‌ వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ నీటి అవసరాలు తీరవని చెప్పుకొచ్చారు. ఎఫ్‌ఆర్‌ఎల్ పెరిగితే గ్రావిటీ ద్వారా తెలంగాణకు నీళ్లొస్తాయని, ఎఫ్‌ఆర్‌ఎల్ పెంచినా మహారాష్ట్రలో ముంపు ప్రభావం తక్కువేనని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్టుపై మహారాష్ట్ర సీఎంకు రేవంత్‌రెడ్డి లేఖ - చర్చలకు సమయం ఇవ్వండి

తుమ్మిడిహట్టి వద్ద ప్రాజెక్టు కడతాం, ఆదిలాబాద్‌కు నీళ్లిస్తాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

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