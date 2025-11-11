మొంథా తుపాను బాధితులకు శుభవార్త - దెబ్బతిన్న ఇళ్ల మరమ్మతులకు నిధులు మంజూరు
మొంథా తుపానుతో దెబ్బతిన్న ఇళ్ల మరమ్మతులకు రూ.12.99 కోట్లు మంజూరు - 15 జిల్లాల్లోని 8,662 ఇళ్లకు రూ.15 వేల చొప్పున అందనున్న తక్షణ సాయం
Published : November 11, 2025 at 4:01 PM IST
Financial Assistance For Cyclone Montha Victims : మొంథా తుపాను బాధితులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తక్షణ ఆర్థిక సాయం మంజూరు చేసింది. దెబ్బతిన్న ఇళ్ల మరమ్మతులకు రూ.12.99 కోట్లను విడుదల చేసింది. 15 జిల్లాల్లోని 8,662 ఇళ్లకు రూ.15 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయాన్ని అధికారులు బాధిత కుటుంబాలకు అందించనున్నారు. తెలంగాణలో మొంథా తుపాను కారణంగా ఆయా జిల్లాల్లో జరిగిన నష్టంపై ఇప్పటికే జిల్లాల కలెక్టర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించిన సంగతి తెలిసిందే.
వేలాది ఎకరాల్లో పంట : భీకర వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16 మంది మృతిచెందగా వేలాది ఎకరాల్లో చేతికొచ్చిన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 జిల్లాల్లో తుపాను ప్రభావం చూపినట్లు రోడ్లు భవనాల శాఖ గుర్తించింది. మొత్తం 334 ప్రాంతాల్లో 230.41 కిలో మీటర్ల రహదారులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. 201 రహదారులపై వర్షపు నీరు పొంగిపొర్లింది. 8 రోడ్లకు పగుళ్లు వచ్చాయి. 156 ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు ఆగిపోగా పలుచోట్ల అధికారులు వాటిని పునరుద్ధరించారు. 61 చోట్ల కల్వర్టులు దెబ్బతిన్నాయి.
రైతులకు ఎకరాకు రూ.10 వేలు : వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన పంట నష్టంతో పాటు, రహదారులు, నీటివనరులు, పశువులు, ప్రాణనష్టంతో పాటు ఇతర ప్రాథమిక వివరాలను పూర్తిగా పంపాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించిన నేపథ్యంలో అధికారులు కసరత్తు ప్రారంభించి నివేదికలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తక్షణ సాయం కింద రూ.12.99 కోట్లను మంజూరు చేసింది. తుపాను కారణంగా పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు ఎకరాకు రూ.10 వేలు, మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరంగల్ పర్యటనలో ప్రకటించారు. నీట మునిగిన ఇంటికి రూ.15 వేలు, నిర్వాసితులైతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేసే విషయాన్ని పరిశీలించాలని అధికారులను ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే.
