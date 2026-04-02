మూసీ నది పునరుజ్జీవం, సుందరీకరణకు అడ్డంకులు లేవు! - ఎన్జీటీలో ప్రభుత్వానికి ఊరట
మూసీ ప్రాజెక్టుపై ఎన్జీటీలో ప్రభుత్వానికి ఊరట - గాంధీ సరోవర్ను వ్యతిరేకిస్తూ ఎన్జీటీలో పట్లోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి పిటిషన్ - పర్యావరణ అనుమతి తీసుకోలేదంటూ వేసిన పిటిషన్ కొట్టివేత
Published : April 2, 2026 at 3:30 PM IST
Telangana Government Gets Relief from NGT on Musi River Beautification Project : మూసీ నది పునరుజ్జీవం, సుందరీకరణ ప్రాజెక్టు విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ (ఎన్జీటీ) ఊరటనిచ్చింది. పర్యావరణ అనుమతులు లేకుండా గాంధీ సరోవర్ నిర్మాణం చేస్తున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ నేత పటోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి తమిళవాడు రాష్ట్రంలోని చెన్నైలోని నేషన్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ (ఎన్జీటీ)లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ డిస్మిస్ చేసింది.
కార్తీక్ రెడ్డి పిటిషన్ను విచారించలేము : ఈ పిటిషన్ను విచారించిన ట్రైబ్యునల్ పిటిషనర్ తన వాదనలకు సంబంధించి ఎటువంటి సాంకేతిక, శాస్త్రీయ ఆధారాలను సమర్పించలేదని పేర్కొంది. కేవలం అనుమానాలతో ప్రాజెక్టును అడ్డుకోలేమని, పర్యావరణ ఉల్లంఘనలు జరుగుతున్నాయని నిరూపించడంలో పిటిషనర్ విఫలమయ్యారని ట్రైబ్యునల్ అభిప్రాయపడింది. గాంధీ సరోవర్, మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు సంబంధించి అన్ని రకాల అనుమతులు తీసుకున్న తర్వాతే ముందుకెళ్తామని ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఎన్జీటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ప్రాజెక్టు సమగ్ర నివేదిక పూర్తి అవుతోందని, గాంధీ సరోవర్కు సంబంధించి తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉందని అన్నారు. అటు తర్వాత పర్యావరణానికి ఏమైనా నష్టం వాటిల్లుతుందా అన్న అంశాన్ని కూడా విశ్లేషిస్తామని ఎన్జీటీకి హామీ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ దశలో పటోళ్ల కార్తీక్ రెడ్డి పిటిషన్ను విచారించలేమని ఎన్జీటీ స్పష్టం చేసింది.
మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచే అవకాశం : మూసీ పునరుజ్జీవంలో భాగంగా ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచిరేవుల వద్ద ఓంకారేశ్వరాలయానికి భూమి పూజ కూడా చేసింది. గాంధీ సరోవర్కు సంబంధించి నేషల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్లో కొంత ఊరట లభించడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూసీ సుందరీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచే అవకాశం ఉంది. మూసీ నదిలో మురుగునీరు కలవకుండా ఎస్టీపీల నిర్మాణం, నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో రిటైనింగ్ వాల్స్, చెక్ డ్యామ్ల ఏర్పాటు వంటి పనులపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
మూసీ పరివాహకంలో ఉన్న అందరికీ తగిన న్యాయం చేస్తాం : మూసీ నది అభివృద్ధిలో భాగంగా ఎవరినీ నిరాశ్రయులను చేయమని గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మూసీ పరిధిలో ఉన్న బాధితులందరికీ పునరావాసం కల్పిస్తామని తెలిపారు. మెరుగైన జీవన విధానానికి కావాల్సిన ప్రమాణాలు, విద్య, వైద్య సదుపాయాలు కల్పించి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. మూసీ పరివాహకంలో ఉన్న అందరికీ తగిన న్యాయం చేస్తామని శాసనమండలిలో ప్రకటించారు. రెచ్చగొట్టే వారి ఉచ్చులో పడవద్దని మూసీ ప్రాంత ప్రజలను కోరుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
