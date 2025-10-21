ETV Bharat / state

రెండెకరాల్లోపు విస్తీర్ణానికి రూ.1000 - రాష్ట్రంలో భూముల సర్వేకు ఫీజుల ఖరారు

లైసెన్స్‌డ్‌ సర్వేయర్ల ఫీజులు నిర్ధారణ - మూడు వాయిదాల్లో చెల్లింపులు - ఆదాయంలో 5 శాతం ప్రభుత్వానికి - సర్వే ఫీజుల వివరాలు వెల్లడి

Licensed Surveyors Fees Confirmed Govt Land
Licensed Surveyors Fees Confirmed Govt Land (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Licensed Surveyors Fees Confirmed Govt Land : వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు సర్వే మ్యాప్​ను జత చేయడం తప్పనిసరి చేస్తున్న ప్రభుత్వం, భూముల సర్వేకు ఫీజులను నిర్ణయించింది. లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లకు భూ యజమానులు చెల్లించే ఫీజులో ప్రభుత్వం 5 శాతం మినహాయించుకుని 95 శాతాన్ని చెల్లించనుంది. రెండెకరాల్లోపు విస్తీర్ణానికి సర్వే, పటం అందజేయడానికి రూ.వెయ్యి ఫీజు వసూలు చేయనున్నారు.

త్వరలో నోటిఫికేషన్​ తేదీ ప్రకటన : ప్రస్తుతం మండల సర్వేయర్​ ద్వారా ఒక రైతుకు చెందిన నాలుగు సర్వే నంబర్లలోపు భూ విస్తీర్ణాన్ని సర్వే చేయడానికి ఆన్​లైన్​ ద్వారా రూ.275 ఫీజును ప్రభుత్వం వసూలు చేస్తోంది. అయితే సబ్​ డివిజన్​ సర్వే మాత్రం క్షేత్రస్థాయిలో చేయడం లేదు. విశ్వసనీయ సమాచారం కోసం మండలాల్లో భూ విస్తీర్ణాన్ని బట్టి నాలుగు నుంచి ఆరుగురు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది. వీరికి ఆదివారం లైసెన్స్ పత్రాలు అందజేసిన ప్రభుత్వం, త్వరలో నోటిఫికేషన్​ తేదీని ప్రకటించనుంది. అప్పటి నుంచి భూభారతి చట్టం ప్రకారం సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు-మ్యుటేషన్ల సందర్భంగా సర్వే పటం జోడించడం అమల్లోకి రానుంది.

  • భూ సర్వేకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఒక యాప్​/ వెబ్​సైట్​ను రూపొందిస్తుండగా, అందులో భూ యజమాని దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • ఆ తర్వాత చలానా చెల్లించి దరఖాస్తు చేయగానే, లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్​కు వివరాలు చేరుతాయి.
  • సర్వేకు వసూలు చేసే మొత్తాన్ని లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్ల బ్యాంకు ఖాతాలకు ప్రభుత్వం మూడు దఫాలుగా పంపిస్తుంది.
  • ఆ భూమిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వెబ్​సైట్​లో వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే ఖాతాలో 30 శాతం ఫీజు జమవుతుంది.
  • రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి కాగానే మరో 30 శాతం ఫీజు అకౌంట్​లో జమవుతుంది. అధికారుల పరిశీలన పూర్తి కాగానే మరో 35 శాతం జమ చేయనున్నారు.

ఫీజులు ఇలా ఉన్నాయి : ఫీజుల విషయానికొస్తే 2 ఎకరాల వరకు రూ.1000, 2-5 ఎకరాల వరకు రూ.2 వేలు, 5-10 ఎకరాల వరకు రూ.5 వేలు, విస్తీర్ణం 10 ఎకరాలు మించితే రూ.5 వేలకు అదనంగా ప్రతి ఎకరాకు రూ.500 చొప్పున ఫీజు వసూలు చేయనున్నారు.

రంగంలోకి లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లు : రాష్ట్రంలో భూముల సర్వేలో సమస్యలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. ఆ శాఖకు కొత్త శక్తినిస్తూ ప్రభుత్వం లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను రంగంలోకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడత కింద 3465 మంది లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను నియమించింది. ఈ మేరకు ఇటీవల హైదరాబాద్​లోని శిల్పకళా వేదికలో ఆయా సర్వేయర్లకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి లైసెన్స్​లు అందజేశారు. ప్రతి మండలానికి నలుగురు నుంచి ఆరుగురు వరకు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను నియమించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రెండో విడతలో మరో మూడు వేల మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకోనున్నారు.

ప్రస్తుతం భూమి కొలతలు, భూ దస్త్రాల నిర్వహిణశాఖలో 612 మండలాలకు సుమారు 330 మంది సర్వేయర్లే ఉన్నారు. కొన్ని చోట్ల ఒక్కొక్కరికీ మూడు మండలాల అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. భూ భారతి చట్టంలో రిజిస్ట్రేషన్​ - మ్యుటేషన్​కు భూ సర్వే పటం జోడించడాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. పటాల రూపకల్పనకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున సర్వేయర్ల అవసముంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్ల వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది. అయితే సర్వేయర్లకు సంబంధించిన విధి విధానాలు జారీ కావాల్సి ఉంది.

రిజిస్ట్రేషన్ అధికారుల నిర్లక్ష్యం - 'బై' నంబర్లతో యజమానులకు అష్టకష్టాలు!

పాసుపుస్తకాల పేరిట నిలువుదోపిడీ - రూ.కోట్లు దండుకున్న ముఠా

TAGGED:

LICENSED SURVEYORS LANDS
LAND SURVEYS
TELANGANA LAND SURVEYS
​ సర్వే ఫీజులుల్యాండ్
TELANGANA GOVT LAND SURVEYS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.