ETV Bharat / state

'తెలంగాణ రైతుభరోసా పథకం' - ఆ దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మొద్దు : ప్రభుత్వం

రైతుభరోసా పథకం నిలిపేస్తున్నారంటూ సోషల్​ మీడియాలో దుష్ప్రచారం! - ఆ వార్తలను ఖండించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం - అలాంటివి నమ్మొందంటూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్​చెక్ విభాగం

FACT CHECK ON RYTHU BHAROSA
FACT CHECK ON RYTHU BHAROSA (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Govt Fact Check On Rythu Bhrosa : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న రైతు భరోసా పథకాన్ని నిలిపివేస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతోన్న ప్రచారాన్ని ప్రభుత్వం ఖండించింది. ఇందులో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్న ఇలాంటి వార్తలు పూర్తిగా నిరాధారం, అవాస్తవం, దురుద్దేశంతో కూడినవేనని పేర్కొంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌ విభాగం సోషల్​ మీడియా‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు పెట్టింది. ఆ పోస్టులో ఏముందంటే?

రైతుభరోసా పథకాన్ని నిలిపివేయట్లేదు : రైతు భరోసా కింద తెలంగాణలో దాదాపు 65 లక్షల మందికి పైగా అన్నదాతలు లబ్ధి పొందుతున్నారని, ఈ పథకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిలిపివేయడంలేదని ఫ్యాక్ట్​ చెక్​ విభాగం పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం సంబంధిత జిల్లా కమిటీలు నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందేవిధంగా చూసేందుకు క్షేత్రస్థాయి వెరిఫికేషన్‌ నిర్వహిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించింది. అలాగే, ఆర్థిక శాఖ సైతం లబ్ధిదారులకు చెల్లింపులు చేసేందుకు వారి జాబితాను సిద్ధం చేసి తిరిగి తనిఖీ కూడా నిర్వహిస్తోందని ఫ్యాక్ట్​ చెక్​ విభాగం పోస్టు చేసింది. రైతు భరోసా నిలిపివేస్తున్నారన్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని పేర్కొంది. ఇది లబ్ధిదారులను తప్పుదోవ పట్టించేదిగా ఉందని ఎక్స్​లో చేసిన పోస్టులో తెలిపింది.

శాటిలైట్‌ మ్యాపింగ్‌ గురించి : ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్​ చెక్​ విభాగం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వాణిజ్య వినియోగంలో ఉన్న భూములకు సంబంధించి రైతు భరోసా పథకం ప్రయోజనాలు పొందుతున్న వారిని ఆ జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ప్రొఫెసర్​ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ వర్సిటీ జర్మన్ టెక్నాలజీ సాయంతో 'శాటిలైట్ మ్యాపింగ్​'ను’ నిర్వహిస్తోంది. 2024లో చేపట్టిన ఒక గ్రౌండ్ సర్వే ప్రకారం దాదాపు నాలుగు లక్షల ఎకరాల భూమి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరం చుట్టుపక్కల, ఓఆర్‌ఆర్‌(ఔటర్ రింగు రోడ్డు), ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ పరిధిలో వాణిజ్య వినియోగంలో ఉంది. ఈ మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ప్రతి లబ్ధిదారుడి వద్ద ఎంత భూమి సాగు విస్తీర్ణంలో ఉందనేది నిర్ధారించొచ్చు.

"తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతు భరోసా పథకాన్ని నిలిపివేస్తున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఆ వార్త పూర్తిగా అవాస్తవం, నిరాధారమైనది, దురుద్దేశపూర్వకంగా దీనిని ప్రచారం చేశారు"- తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్​చెక్ విభాగం ట్వీట్

అర్హులైన వారందరికీ రైతుభరోసా : రైతు భరోసా ప్రయోజనం పొందుతున్న భూమి రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వెంచరా? కొండా, రోడ్డా, ఫాంహౌసా అనే విషయాన్ని ధ్రువీకరించేందుకు కూడా ఈ శాటిలైట్​ మ్యాపింగ్‌ ఉపయోగపడుతుంది. మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ అనేది ఫీల్డ్ డేటాను రికార్డులతో ధ్రువీకరించేందుకు మాత్రమే.

రైతు భరోసా పథకం కింద గతేడాది దాదాపు రూ.8,500 కోట్ల నుంచి రూ.9వేల కోట్లు రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశాం. ఈ పథకం విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి షరతులను విధించలేదు. రైతులు రబీ/ఖరీఫ్‌ కాలాల్లో ఆయా పంటలు పండించవచ్చు. అలాంటి వారు కూడా ఈ రైతుభరోసాకు అర్హులే. ఒక సీజన్‌లో ఒకే పంట పండించిన రైతులకు కూడా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నాం. అర్హులైన వారికి రెండు సీజన్లకు ఎకరానికి రూ.12 వేలు చొప్పున అందుతుంది.

అభ్యంతరాలుంటే ఇలా చేయండి : ఒకవేళ జాబితా నుంచి పేర్లు తొలగించినా, అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉన్నా వివరణ కోసం రైతులు జిల్లా కలెక్టర్‌, జిల్లా స్థాయి రెవెన్యూ(డీఆర్వో) అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. గతేడాది ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం 90 రోజుల వ్యవధిలో పూర్తి చేయాల్సిన రైతు భరోసా నగదు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కేవలం 9 రోజుల్లోనే పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించింది. నిజమైన లబ్దిదారులకు నష్టం జరగకుండా ఉండేవిధంగా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రజలు ఎవరూ రైతు భరోసాపై దుష్ప్రచారాలు, అసత్య వార్తలను నమ్మొద్దని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. అర్హులైన వారందరీకి రైతుభరోసా అందుతుందని స్పష్టం చేసింది.

ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి రైతులకు పంట రుణాలు - ఏం చేయాలో తెలుసా?

ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్ - ఇక నుంచి వారికీ రైతు భరోసా

TAGGED:

FACT CHECK ON RYTHU BHAROSA
GOVT CLARITY ON RYTHU BHAROSA
RYTHU BHAROSA SCHEME IN TG
రైతుభరోసా పథకంపై దుష్ప్రచారం
FACT CHECK ON RYTHU BHAROSA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.