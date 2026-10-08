కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు బ్యారేజీల పునరుద్దరణకు రూ.2500 కోట్లు! - ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసే యోచన
Kaleshwaram Repair Works : కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్దరణపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. వాటి పునరుద్దరణకు రూ.2,500 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని నీటిపారుదలశాఖ ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది.
Published : October 8, 2026 at 8:00 AM IST
Kaleshwaram Repair Works : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించిన మూడు బ్యారేజీలను అందుబాటులోకి తెస్తామన్న ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణపై దృష్టిసారించింది. ఆ మూడు ప్రాజెక్టుల పునరుద్ధరణకి దాదాపు రూ.2,500 కోట్ల వరకు వ్యయం అవుతుందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసింది. ఆ నిధుల కోసం ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ లేదా వేరే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్న అంశంపై సర్కార్ ఆలోచన చేస్తోంది. గుత్తేదారులకు చెల్లించాల్సిన రూ.800 కోట్లకు పైగా పెండింగ్ బిల్లులపై కసరత్తు కొనసాగుతోంది.
బ్యారేజీల పునరుద్దరణకు రూ.2,500 కోట్లు
కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులకి సుమారు రూ.2,500 కోట్లు వ్యయం కావచ్చని నీటిపారుదల శాఖ ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చింది. డిజైన్లు ఖరారైన తర్వాత మరింత స్పష్టత రానుంది. అందులో మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పునరుద్ధరణకు ఎక్కువ వ్యయం కానుంది. మూడు బ్యారేజీలకు డయాఫ్రం వాల్ నిర్మాణం చేపట్టాలని సీసీ బ్లాకులు కొట్టుకుపోవడంతో స్టిల్లింగ్ బేసిన్ విస్తరించాలని నిర్ణయించారు. మేడిగడ్డలో 60 మీటర్ల వరకు అన్నారం, సుందిళ్లలో 45 నుంచి 50 మీటర్ల వరకు విస్తరించాల్సి ఉంటుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
బ్యారేజీ నుంచి గేట్ల ద్వారా నీరు కిందకుపడి ఎగిరిపడే ప్రాంతంలోని సీసీ బ్లాకులు కొట్టుకుపోవడం వల్ల నష్టం జరిగిందని నిర్ధారణకు వచ్చారు. మేడిగడ్డ ఏడో బ్లాక్ పునరుద్ధరణను పూర్తిస్థాయి మట్టం వరకు పెంచి ఓవర్ఫ్లోగా మార్చడం, బ్లాక్ మొత్తం తొలగించి మళ్లీ నిర్మించడం ఇలా ఏ పద్ధతిలో చేయాలన్న అంశంపై వ్యయం ఆధారపడి ఉంటుంది. బ్లాక్ మొత్తం తొలగించి మళ్లీ నిర్మించాలంటే ఎక్కువ వ్యయం అవుతుందని తెలుస్తోంది.
ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసే యోచన
పునరుద్ధరణ పనులు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా కార్పొరేషన్ లేదా వేరే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని నీటిపారుదల శాఖ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించనున్నట్లు తెలిసింది. పునరుద్ధరణ పనిని 9 నెలలు లేదా ఏడాదిలో పూర్తి చేయాలనే నిబంధన పెట్టనున్నారు. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిన తర్వాత నిర్మాణ సంస్థ ఎల్అండ్టీకి పని పూర్తైనట్లు ఇచ్చిన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. డిఫెక్ట్ లయబిలిటీ పీరియడ్ కొనసాగుతోంది. అన్నారంలో మాత్రం ఇది పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాణ సంస్థలతో అనుబంధ ఒప్పందాలు చేసుకోవడంపై కసరత్తు జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ప్రత్యేక కార్యదర్శి కర్నల్ పరీక్షిత్ మెహ్రా.. నిర్మాణ సంస్థలతో సమావేశమై చర్చించినట్లు తెలిసింది. పునరుద్ధరణ వ్యయంతో సహా అన్ని అంశాలను ఆయన మంత్రివర్గానికి నివేదించనున్నారు.
రూ.800 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు
మూడు బ్యారేజీల గుత్తేదారులకి సుమారు రూ.800 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులున్నాయి. మేడిగడ్డ నిర్మాణ సంస్థ ఎల్అండ్టీకి సుమారు రూ.460 కోట్లు అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణ సంస్థలకు రూ.170 కోట్ల మేర చొప్పున బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆ మొత్తంపై గుత్తేదారులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఈ బిల్లులు ఇవ్వకుండా పునరుద్ధరణ పనులు చేయడం కష్టమని అధికారులకు స్పష్టం చేయడంతో నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి వద్ద ఆ అంశంపై సమావేశం జరగనున్నట్లు తెలిసింది. మూడు పంపుహౌస్ల నిర్వహణకి చెందిన బిల్లులు నాలుగేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు సంబంధితవర్గాలు తెలిపాయి. పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించకుండా, నిర్మాణ సంస్థతో నిర్వహణపై ఒప్పందానికి రాకుండా నాన్చుతూ పోవడం వల్ల పంపుహౌస్ల్లో సమస్యలు ఎదురవుతాయని ఇంజినీర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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