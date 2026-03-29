సత్ఫలితాలిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈవీ పాలసీ - రాష్ట్రంలో లక్షదాటిన ఈవీల అమ్మకాలు

విద్యుత్​ వాహనాలకు పెరుగుతున్న ఆదరణ - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈవీ పాలసీతో సత్ఫలితాలు - రానున్న నెలల్లో ఈవీల సంఖ్యమరింత పెరిగే అవకాశం

Telangana EV Policy Yielding Good Results
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 7:28 AM IST

Updated : March 29, 2026 at 7:38 AM IST

Telangana EV Policy Yielding Good Results : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు వాహనదారులకు ఆర్థికంగా ఉపశమనం కల్పించే సదుద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈవీ(ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల) పాలసీ రాష్ట్రంలో సత్ఫలితాలిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024 నవంబర్​ నెల నుంచి రోడ్​ ట్యాక్స్​, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులపై నూరుశాతం మినహాయింపు అమలు చేస్తుండటం విద్యుత్​ వాహనాల కొనుగోళ్లు గణనీయంగా పెరిగాయి. బైక్​లు, కార్లతో పాటు ఆటోలు, బస్సులు, గూడ్సు, ఇలా అనేక రకాల విద్యుత్​ వాహనాల వాడకం క్రమంగా పెరుగుతోంది. 2026 జనవరి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1,06,200 వాహనాలు ట్రాన్స్​పోర్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో రిజిస్టర్​ అయ్యాయి. వీటిలో ఎక్కువగా బైక్​లే 77,000కు పైగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో కార్లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

మధ్యతరగతి ప్రజల ఆసక్తి : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆధాయం సమకూర్చే ముఖ్యమైనశాఖల్లో రవాణాశాఖ ఒకటి అని చెప్పవచ్చు. ఈ డిపార్ట్​మెంట్​కు వచ్చే ఆదాయంలో 75శాతం వాహనాల లైఫ్​, క్వార్టర్లీ పన్ను నుంచే వస్తోంది. అయినప్పటికీ కాలుష్య నియంత్రణకు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్​ పాలసీ తెచ్చి ట్యాక్స్​, ఫీజు మినహాయింపును ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. ఫలితంగా ఇప్పటికే సుమారు రూ.860 కోట్ల ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం వదులుకుంది. ఈవీ విధానం ఈ ఏడాది నవంబర్​ నెలఖరు వరకు అమల్లో ఉంటుంది. విద్యత్​ వాహనాల్లో ఖరిదైనవే కాకుండా అందుబాటు ధరల్లోవి కూడా వస్తున్నాయి. దీనివల్ల సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలుసైతం భారీగానే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

ఈవీలకు ప్రజల్లో పెరుగుతున్న ఆదరణ : ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో పెట్రోల్​, డీజీల్​ ధరలు పెరుగుతుండటంతో పాటు, పశ్చిమాసియా యుద్ధ పరిస్థితుల్ని దృష్టిలోనుంచుకుని విద్యుత్​వాహనాల వైపు ప్రజలు ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. పలు ఈవీ కంపెనీలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 10 నుంచి 20 శాతం రాయితీని కూడా కల్పిస్తున్నాయి. సర్కారు సైతం కొత్తగా కొనుగోలు చేసే వాహనాల్లో పర్యావరణ అనుకూలంగా ఉండే ఈవీలనే ఎంపిక చేయాలని నిర్ణయించింది. ఫలితంగా ఈవీల సంఖ్య రానున్న నెలల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

