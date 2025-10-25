రాష్ట్ర ఖజానాకు 'మద్యం' కిక్కు - దరఖాస్తులు తగ్గినా ఆదాయం మాత్రం సూపర్
రాష్ట్ర ఖజానాకు సమకూరిన రూ.2 వేల 854 కోట్ల రాబడి - అత్యధికంగా రంగారెడ్డి డివిజన్ పరిధిలో దరఖాస్తులు - అతి తక్కువగా ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో దరఖాస్తులు
Published : October 25, 2025 at 2:05 PM IST
Liquor shop Tenders Applications : రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల కోసం ఆబ్కారీ శాఖ చేపట్టిన దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా ఖజానాకు పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం వచ్చింది. గత నెల 26 నుంచి ఈ నెల 23 వరకు రాష్ట్రంలోని 2,620 మద్యం దుకాణాల కోసం ఎక్సైజ్ శాఖ దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. ఒక్కో దరఖాస్తునకు తిరిగి ఇవ్వని రుసుం కింద రూ.3 లక్షలు వసూలు చేసింది. 2023లో లక్ష 32 వేల దరఖాస్తుల ద్వారా రూ.2,640 కోట్లు ఆదాయం వచ్చింది.
ఈసారి రూ.214 కోట్లు ఎక్కువ ఆదాయం : తాజాగా చేపట్టిన ప్రక్రియలో వైన్షాపులకు 97,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దరఖాస్తులు తగ్గినప్పటికీ రూ.3 లక్షలు ఫీజు పెంచడం వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకు రూ.2,854 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు ఎక్సైజ్ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2023 కంటే రూ.214 కోట్ల ఆదాయం ఎక్కువగా వచ్చింది. ఈ నెల 27న కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో జరిగే డ్రా విధానం ద్వారా మద్యం లైసెన్సుదారులను ఎక్సైజ్ శాఖ ఎంపిక చేయనుంది.
అత్యధిక దరఖాస్తులు రంగారెడ్డి జిల్లాలో : రంగారెడ్డి ఎక్సైజ్ డివిజన్ పరిధిలో అత్యధికంగా 29 వేల 420 దరఖాస్తులు రాగా, ఆదిలాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో అతి తక్కువగా 4 వేల 154 అర్జీలు మాత్రమే వచ్చాయని ఆబ్కారీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాల వారీగా వచ్చిన దరఖాస్తులను ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఆదిలాబాద్ 771, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లో 680, మంచిర్యాల 1712, నిర్మల్లో 991 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. జగిత్యాలలో 1966, కరీంనగర్లో 2730, పెద్దపల్లిలో 1507, రాజన్న సిరిసిల్లలో 1381 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఖమ్మంలో 4430, కొత్తగూడెం 3922, జోగులాంబ గద్వాల 774, మహబూబ్నగర్లో 2487, నాగర్ కర్నూల్లో 1518, వనపర్తిలో 757 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 95,137 దరఖాస్తులు : మెదక్లో 1420, సంగారెడ్డిలో 4432, సిద్దిపేటలో 2782, నల్గొండలో 4906, సూర్యాపేటలో 2771, యాదాద్రి భువనగిరిలో 2776, కామారెడ్డిలో 1502, నిజామాబాద్లో 2786 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. జనగామలో 1697, జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 1863, మహబూబాబాద్లో 1800, వరంగల్ రూరల్లో 1958, వరంగల్ అర్బన్లో 3175 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. హైదరాబాద్ 3201, సికింద్రాబాద్లో 3022, మల్కాజిగిరిలో 5168, మేడ్చల్ 6063, సరూర్నగర్లో 7845, శంషాబాద్లో 8536, వికారాబాద్లో 1808 దరఖాస్తులు మద్యం దుకాణాల కోసం వచ్చాయి. మొత్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 95,137 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి.
జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో డ్రా ద్వారా ఎంపిక : ఈ నెల 27న ఆయా జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో జరిగే డ్రా విధానం ద్వారా మద్యం లైసెన్సుదారులను ఎక్సైజ్ శాఖ ఎంపిక చేస్తుంది. ఇందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ సీహెచ్ హరికిరణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. మద్యం టెండర్లపై హైకోర్టులో వాదనలు ముగిశాయి. మద్యం టెండర్లకు సోమవారం యధావిధిగా డ్రా తీయవచ్చని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
'మద్యం దరఖాస్తుల గడువు ఎందుకు పెంచారు - నచ్చినట్లు చేస్తామంటే కుదరదు'
పైకి బ్రాండెడ్ సీసా - లోపల అంతా స్పిరిట్! - జోరందుకున్న నకిలీ మద్యం దందా