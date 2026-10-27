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తెలంగాణలో కరవు మండలాలను ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

Telangana Government Declares Drought Mandals 2026 : తెలంగాణలో కరవు మండలాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించింది.

TELANGANA GOVERNMENT DECLARES DROUGHT MANDALS
తెలంగాణలో 31 జిల్లాల్లో 365 కరవు ప్రభావిత మండలాలు గుర్తింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2026 at 8:36 PM IST

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Telangana Government Declares Drought Mandals 2026 : తెలంగాణలో కరవు మండలాలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో 31 జిల్లాల్లో 365 కరవు ప్రభావిత మండలాలుగా గుర్తించింది. ఇందులో 111 మండలాల్లో తీవ్రమైన, 254 మోస్తరు ప్రభావం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. కరవు మండలాల్లో సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లను సర్కార్​ ఆదేశించింది.

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TELANGANA DECLARES DROUGHT MANDALS
తెలంగాణలో కరవు మండలాల ప్రకటన

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