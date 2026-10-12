ప్రయాణీకులకు గుడ్న్యూస్ - ఆర్టీసీ మెట్రో కామన్ పాస్ ఛార్జీలు తగ్గే అవకాశం
Hyderabad Metro RTC Common Pass : ఆర్టీసీ- హైదరాబాద్ మెట్రో కామన్పాస్ ఛార్జీలను పునఃపరిశీలించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సామాన్యులకు భారం తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
Published : October 12, 2026 at 12:31 PM IST
Hyderabad RTC Metro Common Pass Fares : ఆర్టీసీ–మెట్రో కామన్ పాస్ ఛార్జీలను పునఃపరిశీలించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కామన్ పాస్ ఛార్జీలు అధికంగా ఉన్నాయంటూ, ప్రజల నుంచి వరుసగా ఫిర్యాదులు వస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజల అభిప్రాయాలను, వాస్తవ పరిస్థితులను సమీక్షిస్తున్నామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన కామన్ పాస్ ధరలు రోజువారీ పాస్కు రూ.400 కాగా, ఇందులో మెట్రో వాటా రూ.300, ఆర్టీసీ వాటా రూ.100గా ఉంది. అదే విధంగా నెలవారీ కామన్ పాస్ ధర రూ.8,500 కాగా, ఇందులో మెట్రో వాటా రూ.7,000, ఆర్టీసీ వాటా రూ.1,500గా ఉంది. అయితే ఈ ఛార్జీలు సామాన్య ప్రజలకు భారంగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సూచనల మేరకు, ఛార్జీలను పునఃపరిశీలించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా ఆర్టీసీ - హైదరాబాద్ మెట్రో కామన్ పాస్ ధరలను నిర్ణయించే అంశంపై త్వరలో ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.
సామాన్యులకు భారం తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం
ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలను ప్రజలు విస్తృతంగా వినియోగించుకునేలా చూడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికులకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరేలా, వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా, సౌకర్యవంతమైన ధరలతో కామన్ పాస్ విధానం అమలయ్యేలా తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఆర్టీసీ - మెట్రో కామన్ పాస్ ద్వారా ప్రజా రవాణాను మరింత అభివృద్ధి చేసి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలను అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. ప్రజలపై అదనపు ఛార్జీల భారం మోపడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం కాదని, ప్రజల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని త్వరలోనే తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు.
రోజుకు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు
నగరంలో రోజూ లక్షలాది ప్రజలు ఉద్యోగ, ఉపాధి నిమిత్తం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణాలు సాగిస్తుంటారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రోజూ సుమారు 25 లక్షల మంది, మెట్రో రైల్ మూడు కారిడార్లలో రోజుకు సుమారు నాలుగున్నర లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. వారంతా బస్సులు, మెట్రో రైలుకు రెండు వేర్వేరు టిక్కెట్లు లేదా పాస్లతో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రయాణికులపై ఆర్థిక భారం పడటం సహా సమయం వృథా అవుతోంది. ఈ పరిస్థితిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం నగరంలోని బస్సులు, మెట్రో రైళ్లకు వేర్వేరు పాస్లు కాకుండా ఒకే పాస్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.