హైదరాబాద్లోని రోడ్లకు ట్రంప్, రతన్ టాటా పేర్లు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
హైదరాబాద్లో రోడ్లకు ప్రముఖుల పేర్లు పెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - రావిర్యాల నుంచి ఫ్యూచర్సిటీ రోడ్డుకు రతన్టాటా పేరు పెట్టాలని నిర్ణయం - ప్రపంచంలోనే తొలిసారి రోడ్డుకు ట్రంప్ పేరు పెట్టాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన
Published : December 7, 2025 at 8:46 PM IST
Donald Trump and Ratan Tata Names to Hyderabad Roads : హైదరాబాద్లోని కీలక రహదారులకు ప్రముఖ వ్యక్తులు, సంస్థల పేర్లు పెట్టాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద రావిర్యాల నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు 100 మీటర్ల గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్డుకు రతన్ టాటా పేరు పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రావిర్యాల ఇంటర్ ఛేంజ్కు ఇప్పటికే టాటా ఇంటర్చేంజ్ అని పేరు పెట్టారు. ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఓ రహదారికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు పెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. హైదరాబాద్లోని అమెరికా కాన్సులేట్ జనరల్ ముందు నుంచే వెళ్లే ప్రధాన రహదారికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ అవెన్యూ అని పేరు పెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన సిద్ధం చేసింది. తుది నిర్ణయం కోసం కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖకు, అమెరికా రాయబార కార్యాలయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేఖలు రాయనుంది.
హైదరాబాద్కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వస్తుందనే కారణం : ఐటీ కారిడార్లో ముఖ్యమైన రహదారులకు మైక్రోసాఫ్ట్ రోడ్, గూగుల్ స్ట్రీట్, విప్రో జంక్షన్ పేర్లను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రభావితవ్యక్తులు, ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లను రోడ్లకు పెట్టడం ద్వారా వారికి సముచిత గౌరవం ఇవ్వటంతో పాటు, హైదరాబాద్ నగరానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వస్తుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. ఆ రహదారులపై ప్రయాణించే వారికి కూడా స్ఫూర్తిమంతంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో సీఎం ఈ ప్రతిపాదన చేశారు.