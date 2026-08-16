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తెలంగాణలో ఈవీ ఆటో పథకం - రూ.200 కోట్లు కేటాయిస్తున్న ప్రభుత్వం - లబ్ధిదారులకు రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ

తెలంగాణ ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్ 2026కు ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ - పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను ఈవీలుగా మార్చేలా నిర్ణయం - 18,766 ఆటోలను దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలుగా మార్పు

Auto Rickshaw Electric Conversion Scheme 2026
Auto Rickshaw Electric Conversion Scheme 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : August 16, 2026 at 1:07 PM IST

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Auto Rickshaw Electric Conversion Scheme 2026 : కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం, పర్యావరణ అనుకూల రవాణాను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా అర్హులైన వారికి ఒక్కొక్కరికి గరిష్ఠంగా రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ లభించనుంది.

రవాణా శాఖ అధికారిక డేటాబేస్ ప్రకారం, క్యూర్ ప్రాంతంలో చెల్లుబాటు అయ్యే రిజిస్ట్రేషన్‌తో క్రియాశీలంగా ఉన్న 18,766 అర్హత కలిగిన ఐసీఈ ఆటో రిక్షాలు ఉన్నాయి. అందులో డీజిల్ ఆటోలు సుమారు 11,254, పెట్రోల్ ఆటోలు సుమారు 7,512, మొత్తంగా అర్హత కలిగిన ఆటోలు 18,766 వరకు ఉన్నాయని రవాణాశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అర్హత కలిగిన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి రెండు ఆప్షన్​లు ఉంటాయి. అందులో తన అవసరానికి అనుగుణంగా ఒక దానిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

  • మొదటిది : ప్రస్తుత ఆటోకు ఎలక్ట్రిక్ రెట్రోఫిట్మెంట్ చేయించుకోవడం. ఆటోవాలాలు తమ ప్రస్తుత ఆటో రిక్షా ఛాసిస్‌ను కొనసాగించాలనుకునే లబ్ధిదారులు ఏఐఎస్​–123 ఆమోదించిన ఎలక్ట్రిక్ కిట్ ద్వారా తమ వాహనాన్ని ఎలక్ట్రిక్‌గా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ విధానంలో కిట్ ఖర్చు, ఇన్‌స్టాలేషన్, ప్రామాణిక ఫిట్మెంట్ ఉపకరణాల ఖర్చుతో కలిపి రూ.1.50 లక్షల వరకు లేదంటే వాస్తవ వ్యయం ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయంగా అందిస్తుంది. ఎంపానెల్ చేసిన విక్రేతల ద్వారా అమర్చే ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీ కిట్ అవసరమైనప్పుడు తొలగించి తిరిగి అమర్చుకునే స్వాపబుల్ బ్యాటరీ కిట్‌లలో లబ్ధిదారులు తమకు అనుకూలమైన ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఈ పథకంతో వస్తుంది.
  • రెండో ఆప్షన్ : తమ పాత పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోను రవాణా శాఖకు పూర్తిగా అప్పగించి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షా కొనుగోలు చేయాలనుకునే లబ్ధిదారులకు కూడా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఈ విధానంలో ఫ్యాక్టరీలో తయారైన, టైప్ అప్రూవ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ త్రీ వీలర్ (L5M) కొనుగోలుకు రూ.1.50 లక్షల స్థిర సబ్సిడీ అందిస్తుంది. ఎంపిక చేసిన మోడల్ తుది ఆన్‌రోడ్ ధర నుంచి సబ్సిడీ మొత్తాన్ని ఎంపానెల్ చేసిన డీలర్ ముందుగానే తగ్గించి లబ్ధిదారుడికి వాహనాన్ని అందించే విధంగా ఈ పథకం రూపకల్పన చేశారు.

ఈ రెండు పథకాల అమలుకు ప్రభుత్వం రూ.200 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయింపును ప్రతిపాదించింది. క్యూర్ ప్రాంతంలోని వాహన యజమానులందరికీ వారి సామాజిక వర్గంతో సంబంధం లేకుండా సమానంగా వర్తించనున్నందున, వివిధ సంక్షేమ శాఖల నుంచి నిధులను సమకూర్చే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల నుంచి రూ.50 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.200 కోట్లు సమకూర్చే విధంగా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన రూపొందించింది.

క్యూర్ ప్రాంతంలో ఈ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం వల్ల హైదరాబాద్​లో పెట్రోల్, డీజిల్‌తో నడిచే ఆటోలను పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలుగా మార్చేందుకు వీలవుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు వాడడం వల్ల వాయు, శబ్ద కాలుష్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడంతో పాటు, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నపెట్రోల్, డీజిల్ ఖర్చు నుంచి ఆటో డ్రైవర్లు, యజమానులకు ఉపశమనం కల్పించవచ్చు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్–2047కు అనుగుణంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర పట్టణ అభివృద్ధి, ఆటో డ్రైవర్ల ఆర్థిక ప్రయోజనాలను సమన్వయం చేస్తూ ఈ పథకాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. హైదరాబాద్‌ను స్వచ్ఛమైన గాలి, సుస్థిర ప్రజా రవాణా దిశగా తీసుకెళ్లడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం

- రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్

మూడు స్థాయిల్లో సంస్థాగత యంత్రాంగం : పథకం పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా అమలు అయ్యేలా మూడు స్థాయిల్లో సంస్థాగత యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రోడ్లు, భవనాలు, రవాణా శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ అధ్యక్షతన ఈ కమిటీ పనిచేస్తుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల కార్యదర్శులు సభ్యులుగా, రవాణా శాఖ కమిషనర్ కన్వీనర్‌గా వ్యవహరిస్తారు. రవాణా శాఖ కమిషనర్ అధ్యక్షతన, జాయింట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్లు, క్యూర్ ప్రాంతంలోని డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్లు, నామినేట్ చేసిన సంక్షేమ అధికారులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. జేటీసీ కన్వీనర్‌గా వ్యవహరిస్తారు. సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టర్లు అధ్యక్షతన, జాయింట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్, డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కమిషనర్, జిల్లా రవాణా అధికారి తదితరులు సభ్యులుగా ఉంటారు. ఆర్టీవోలు, జిల్లా సంక్షేమ అధికారులు సభ్యులుగా, డీటీవో కన్వీనర్‌గా వ్యవహరిస్తారు.

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Last Updated : August 16, 2026 at 1:07 PM IST

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