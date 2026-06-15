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'ఎల్‌నినో'ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవుతోన్న సర్కార్ - మహారాష్ట్ర ప్రణాళికపై అధ్యయనానికి నిర్ణయం

మహారాష్ట్ర ప్రణాళికపై అధ్యయనానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం - విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీకి ప్రాధాన్యం - వ్యవసాయ శాఖ వానాకాల సన్నద్ధత సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి

TG Govt Decided to strategy to tackle El Nino
TG Govt Decided to strategy to tackle El Nino (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 9:05 AM IST

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TG Govt Decided to strategy to tackle El Nino : ఎల్​నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు నీటిని ఆదా చేయడం, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల సాగు వంటి విధానాల ద్వారా రైతులకు భరోసా కలిగించేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షోభ నివారణ ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికపై అధ్యయనం చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు వ్యవసాయశాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భారత వాతావరణ శాఖ అంచనాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం పంటలకు జరిగే నష్టాన్ని తగ్గించడానికి జిల్లాల స్థాయిలో అత్యవసర సంక్షోభ నివారణ ప్రణాళిక అమలు చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనిపై మహారాష్ట్ర సర్కార్​ ముందుగా స్పందించింది. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ వివిధ జాతీయ వ్యవసాయ, పశు, వాతావరణ పరిశోధన సంస్థలతో పాటు, ఆ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, ఇక్రిశాట్ల సహకారంతో కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది.

స్థానిక సంస్థల సహకారంతో చర్యలు : మహారాష్ట్ర గతంలో ఎల్​నినో వల్ల కరవు పరిస్థితులు నెలకొన్న ఏళ్ల విశ్లేషణ ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రమాదంలో ఉన్న 181 బ్లాకులను గుర్తించింది. ఆయా ప్రాంతాల వారీగా ఈ వానాకాలంలో నష్టాలను అంచనా వేస్తారు. వర్షాభావం నెలకొన్న ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే స్వల్పకాలిక పంటల సాగుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. గ్రామ స్థాయిలో ప్రణాళిక అమలు, క్షేత్రస్థాయిలో సకాలంలో చర్యలు తీసుకోవడానికి అగ్రోమెట్​ ఫీల్డ్​ యూనిట్లు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, స్థానిక సంస్థల సహకారం తీసుకుంటారు. ఇంటెలిజెంట్​ సిస్టమ్స్​ అడ్వైజరీ టూల్స్​ను ఉపయోగించి రుతుపవనాల అంచనాలను, వాతావరణ డేటాను ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ రైతులకు, విస్తరణ వ్యవస్థలకు సలహాలను అందిస్తున్నారు.

  • సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే పరిస్థితుల్లో జొన్నలు, సజ్జలు వంటి చిరుధాన్యాలు, కందులు, శనగలు, పెసలు వంటి పప్పుధాన్యాలు, పశుగ్రాస పంటలు సాగు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. విత్తనశుద్ధి, సూక్ష్మ నీటి పారుదల, రెయిన్ ​గన్స్​ ఉపయోగించడం, పశుగ్రాస బ్యాంకులు, వాతావరణ ఆధారిత విత్తనాల వినియోగం తదితర అంశాలపై సలహాలను అందిస్తున్నారు.
  • మహారాష్ట్ర ప్రణాళికపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలకు సమాచారం పంపింది. మహారాష్ట్ర మాదిరిగా తెలంగాణలో ముందస్తు సంక్షోభ నివారణ ప్రణాళిక రూపకల్పనపై సర్కారు దృష్టి పెట్టింది. దీనికోసం ఆ రాష్ట్ర ప్రణాళికను పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వాలని వ్యవసాయ శాఖకు సూచించింది.

విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీకి ప్రాధాన్యం : వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం ఈ సంవత్సరం జులై, ఆగస్టు నెలల్లో ఎల్​నినో ప్రభావం ఉన్నందున వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ముందస్తు పంటల ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే కందులు, పెసలు, మినుములు, జొన్నలు, మొక్కజొన్న, ఆముదం, సజ్జలు, నువ్వులు వంటి పంటలను ప్రోత్సహిస్తామని పేర్కొంది. వర్షాకాలంలో సన్నద్ధతమై ఆదివారం సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పలు శాఖల అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఎల్​నినో ప్రభావం, ఇతర అంశాల గురించి చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వానాకాలం సీజన్​లో విత్తనాలు, ఎరువుల పంపిణీకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. యూరియా పంపిణీని పకడ్బందీగా చేపట్టాలన్నారు. దీనికోసం రైతు వేదికలను వినియోగించుకోవాలని, పంపిణీ బాధ్యతలను స్థానిక వ్యవసాయాధికారులకు అప్పగించాలని సూచించారు. ఇందులో రెవెన్యూ సిబ్బందినీ భాగస్వాములను చేయాలని చెప్పారు. సన్న వడ్డ కోసం వ్యవసాయ శాఖ ప్రకటించిన ఎనిమిది రకాల విత్తనాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు.

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