రైతన్నలకు గుడ్​​న్యూస్ - కూరగాయలు పండిస్తే ఎకరాకు రూ.9600 సబ్సిడీ

ఎకరాకు రూ.9600 సబ్సిడీ - నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ - ఉద్యానశాఖకు మంత్రి తుమ్మల ఆదేశం - కూరగాయల సాగును భారీ ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం

Published : November 7, 2025 at 7:28 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:15 AM IST

Government Subsidy for Vegetables Cultivation : రాష్ట్రంలో కూరగాయల సాగు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. పోషకాలను అందించే కూరగాయలకు డిమాండ్​ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. కానీ ఆ డిమాండ్​కు తగ్గట్టుగా సాగు లేకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మరోవైపు నాసిరకం విత్తనాలు అన్నదాతలను నట్టేట ముంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. రైతులకు చేయూత అందించాలని నిర్ణయించింది.

రైతులకు సబ్సిడీ : రాష్ట్రంలో కూరగాయల కొరతను అధిగమించేందుకు బృహత్తర కార్యక్రమం ద్వారా వాటి సాగును భారీ ఎత్తున ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొత్తగా 10 వేల ఎకరాల్లో సాగు చేపట్టేందుకు వీలుగా రైతులకు సబ్సిడీ అందిస్తుంది. వీటి సాగు ఉత్పత్తి ఖర్చును అంచనా వేసి, దానిలో నుంచి 40 శాతం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు ఉద్యానశాఖను ఆదేశించారు.

వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ సర్వే ప్రకారం : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.35 లక్షల ఎకరాల్లో ఏడాదికి 14.64 లక్షల టన్నుల కూరగాయలు ఉత్పత్తవుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ సర్వే ప్రకారం రాష్ట్ర అవసరాలకు 26 లక్షల టన్నులు అవసరం. దీనికి అదనంగా 1.33 లక్షల ఎకరాల్లో 12.68 లక్షల టన్నులు ఉత్పత్తి చేయించాలని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఇందులో భాగంగా సంవత్సరానికి 10 వేల ఎకరాల్లో అదనంగా కూరగాయల సాగు చేపట్టాలన్నది లక్ష్యం. దీనికోసం సమీకృత ఉద్యాన మిషన్​ పథకం కింద సాయం అందించేందుకు మంత్రి తుమ్మల ఆదేశించారు.

సాగులో 40 శాతం సబ్సిడీ సాయం : ఎకరంలో కూరగాయల సాగుకు అవసరమైన విత్తనాలు, పురుగు మందుల కొనుగోలు, ఎరువులు, సస్యరక్షణ, పోషణ యాజమాన్యం కోసం రూ.24 వేలు ఖర్చవుతుందని ఉద్యాన శాఖ గుర్తించింది. ఇందులో 40 శాతం అంటే రూ.9,600 సాయం అందించేందుకు సిఫార్సు చేయగా మంత్రి ఆమోదం తెలిపారు. వంకాయ, టమాటా, బెండ, కాలీఫ్లవర్​, క్యాబేజీ, బీర, మిర్చి, చిక్కుడు, క్యాప్సికం, దొండ, కాకర, దొండ, సొరకాయ తదితర తోటల సాగుకు ముందుకొచ్చే రైతులు స్థానిక ఉద్యాన అధికారికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్టు కింద ఎంపిక చేస్తారు.

రూ.9,600 రైతుల అకౌంట్లో జమ : ఆ తర్వాత సాగు ప్రారంభించిన వెంటనే నారు, విత్తనాలను ఉద్యాన శాఖకు చెందిన లేదా గుర్తింపు పొందిన నర్సరీల నుంచి కొనుగోలు చేస్తే వారికి 40 శాతం సబ్సిడీ సాయం రూ.9,600 రైతుల అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు. ఒక్కో రైతుకు 2.50 ఎకరాల చొప్పున సబ్సిడీ సాయం అందిస్తారు. సాగుకు అవసరమైన నారును సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు, హైదరాబాద్​ సమీపంలోని జీడిమెట్లలోని సెంటర్​ ఆఫ్​ ఎక్స్​లెన్స్​లలో ఉద్యానశాఖ సాగు చేస్తోంది. దీనిలో ఎంపికైన రైతులకు విత్తనాలను సబ్సిడీపై చేయూత అందజేస్తుంది.

రైతులకు పూర్తి స్థాయి రాయితీతో పలు రకాల కూరగాయల నారు అందించనుంది. కూరగాయల ధరలు రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని అంటుతుండటంతో వినియోగదారుల ఆర్థిక అంచనాలు తారుమారు అవుతున్నాయి. రైతులకు అవసరానికి సరిపడా సాగు విస్తీర్ణం లేక పోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ప్రభుత్వం కూరగాయల నారును రాయితీపై రైతులకు ఉచితంగా అందజేస్తున్నారు.

