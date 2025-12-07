అంగన్వాడీ పిల్లలకు యూనిఫాం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం
అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలలుగా బలోపేతం చేసేందుకు కసరత్తు - నర్సరీ పాఠశాలలకు దీటుగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు - ఇక్కడ హాజరయ్యే 6 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు ఏకరూపు దుస్తులు
Published : December 7, 2025 at 4:52 PM IST
Uniform For Anganwadi Children In Telangana : సాధారణంగా పాఠశాలలో ఏకరూపు దుస్తులు ధరించడం వల్ల పిల్లలో సమానత్వ భావన కలుగుతుంది. అయితే ఇదే విధానాన్ని ఇకపై అంగన్వాడీ కేంద్రాలలోనూ అమలు చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
అంగన్వాడీ కేంద్రాల పిల్లలకు ఏకరూప దుస్తులు పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల తరహాలోనే పూర్వప్రాథమిక విద్యనభ్యసించే అంగన్వాడీ పిల్లలకు దుస్తులు అందించి విద్యావ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కాగా ఖమ్మం జిల్లాలో 19,392 మందికి రెండు జతల చొప్పున అందజేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధమైంది.
ఎందుకీ దుస్తులు : అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలలుగా బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో నర్సరీ పాఠశాలలకు దీటుగా వీటిని తీర్చిదిద్దటానికి చర్యలు చేపడుతోంది. ఏకరూప దుస్తులు ధరించడం ద్వారా పిల్లల్లో బాల్యం నుంచే క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. అలాగే ఆర్థిక నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఒకే దుస్తుల్లో కనిపించడం వల్ల పేద, ధనిక వ్యత్యాసాలు తొలగిపోయి సమానత్వం పెంపొందుతుంది. ఆకర్షణీయమైన దుస్తులు పిల్లలను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చేలా ప్రోత్సహిస్తూ హాజరు శాతం పెంచటానికి దోహదపడతాయి.
ఆర్థక అంశాలకు ప్రాధాన్యం : ప్రభుత్వం ఏకరూప దుస్తులు ఉచితంగా అందించి తల్లిదండ్రులకు ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. దుస్తుల తయారీ బాధ్యతను మహిళాశక్తి సంఘాలకు అప్పగించి ఉపాధి, భరోసా కల్పిస్తుంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు హాజరయ్యే 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలకు ఈ దుస్తులను అందిస్తుంది. ప్రత్యేక రకాలను ఎంపిక చేసి డిజైన్లను రూపొందించింది. బాలురకు చొక్కా, నిక్కరు, బాలికలకు ఫ్రాక్ (గౌను) సాధారణంగా ఉండేలా యూష్ కలర్, ఎరుపు రంగు ప్లోరల్ రంగులతో ఆకర్షణీయమైన కలయికలో దుస్తులను సిద్ధం చేసింది. ఒక్కో చిన్నారికి రెండు రంగులకు చెందిన రెండు జతలను అందజేస్తుంది.
పోషకాహార లోపాన్ని అధిగమించేందుకు : మరోపక్క రాష్ట్రంలోని చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపాన్ని అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తోంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య కోసం వచ్చే పిల్లలందరికీ క్రమం తప్పకుండా పాలు అందించనున్నారు. సర్కారు ఉదయం పూట అల్పాహారం కింద ఉప్మా ఇస్తారు. అయితే అంగన్వాడీల్లోని 3 నుంచి 6 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు ఇప్పటి వరకు ఒక పూట అన్నం అందిస్తూ రోజుకు ఒక గుడ్డు చొప్పున ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీరికి అదనంగా 100 మిల్లీ లీటర్ల పాలు, ఉదయం అల్పాహారం కూడా ఇవ్వాలని అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
చిరుధాన్యాలతో పాటు పల్లి చిక్కీలు : జాతీయ స్థాయిలో పోల్చితే రాష్ట్రంలోని చిన్నారులు వయసుకు తగిన ఎత్తు, ఎత్తుకు తగిన బరువు, బరువు సరిగా లేనట్లు సర్వేల్లో వెల్లడైంది. ఈ లోపాన్ని అధిగమించేందుకు పలు కార్యక్రమాలను, పోషకాహార ప్రణాళికను సంబంధిత శాఖ సిద్ధ చేస్తోంది. కౌమార బాలికలకు చిరుధాన్యాలతో పాటు పల్లి చిక్కీలు ఇస్తున్న ప్రభుత్వం కొత్తగా వారికి అదనపు పోషకాహారం ఇవ్వాలని ఆలోచన చేస్తోంది.
వంద రోజులు న్యూట్రిషన్ మిషన్ : ఈ మేరకు వంద రోజుల న్యూట్రిషన్ మిషన్ ప్రచారాన్ని త్వరలోనే నిర్వహించనుంది. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ, ప్రజాసంబంధాల, పంచాయతీరాజ్, వైద్య ఆరోగ్య, పౌరసరఫరాలు, విద్య, ఎస్సీ, ఎస్టీ సంక్షేమ శాఖలను సమన్వయం చేసుకుంటూ శిశు సంక్షేమశాఖ ముందడుగు వేయనుంది.
