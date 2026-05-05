రాష్ట్రంలో ఆ 51 కులాల పేర్ల మార్పు - బీసీ కమిషన్ సిఫార్సులకు ఆమోద ముద్ర
కులస్థుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం - కొన్ని కులాల పేర్లు సామాజికంగా చులకనగా, తిట్ల మాదిరిగా ఉండటం వల్ల అన్ని రంగాల్లో ప్రభావం - పేర్లు మార్చి కులాలకు కొత్త గుర్తింపు
Published : May 5, 2026 at 2:47 PM IST
Caste Names Changes in Telangana : తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీ కమిషన్ సిఫార్సుల వల్ల 51 కులాలను 'జాతులు, సంచార, అర్ధ సంచార కులాలు'గా గుర్తించేందుకు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. బీసీఏలో 49, బీసీఈలో 2 కులాలకు డీఎన్టీ జారీ చేసేందుకు అంగీకరించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సీడ్ పథకానికి అవసరమైన అర్హులను ఎంపిక చేసుకోవడానికి డీఎన్డీగా నోటిఫై చేసి ధ్రువపత్రాలు జారీ చేయాలని డీఎన్టీ బోర్డు ఇప్పటికే సూచించింది. దీనిపై 51 కులాలను సంచార జాతులుగా గుర్తిస్తూ బీసీ కమిషన్ సమగ్ర అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు చేసింది. దీనిని ఆర్డీవోల ఆధ్వర్యంలో జారీ చేయాలని సూచించింది.
బీసీ కమిషన్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బహిరంగ విచారణలు, కుల సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహించి విస్తృతంగా చర్చించింది. జనవరి 2025లో 8 కులాల పేర్ల మార్పు, పర్యాయపదాలు చేర్చడంపై నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి అభ్యంతరాలు కోరింది. వచ్చిన సూచనలు, అభ్యంతరాల ఆధారంగా తుది సిఫార్సులు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.
పిలవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉన్న కులాల పేర్లు మార్పు : కొన్ని కులాల పేర్లను మార్చాలంటూ కుల సంఘాలు చేస్తున్న విజ్ఞప్తిపై బీసీ కమిషన్ స్పందించింది. ఈ విషయంపై క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు నిర్వహించింది. చివరకు చేసిన సిఫార్సులను మంత్రి మండలి ఆమోదించింది. రాష్ట్రంలో కొన్ని కులాల పేర్లు పిలవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. ఆయా కులాలను పిలిచినప్పుడు వారిని తిట్టినట్టుగా ఉంది. దీంతో ఆ కులస్థుల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేలా ప్రభుత్వం వాటి పేర్లను మార్చాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల కొన్ని కులాల పేర్లను తొలగించి, నూతన పేర్లను పెట్టారు.
తరాలపై ప్రతికూల ప్రభావం : ఏళ్లుగా కొన్ని కులాల పేర్లు సామాజికంగా చులకనగా, తిట్లుగా మారాయి. ఇది విద్య, ఉపాధి, వివాహాలు, సామాజిక గౌరవం వంటి అన్ని రంగాల్లో ప్రభావం చూపుతోందని సంఘాలు ఫిర్యాదు చేశాయి. పేర్లు మార్చడం ద్వారా ఆయా సమాజాలకు కొత్త గుర్తింపు, గౌరవం లభించి తర్వాతి తరాలపై ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గుతుందని కమిషన్ అభిప్రాయపడింది. దీంతో కులాల పేర్లను మార్చడానికి సిద్ధమైంది.
కులాల పేర్లలో మార్పులు : కులం పేరుతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఆ పేరును తొలగించారు. దొమ్మర కులం పేరును తొలగించి గడవంశీయగా (గ్రూప్-ఏగా నంబరు 7) మార్చింది. పిచ్చకుంట్ల పదాన్ని తీసివేసి వంశరాజ్గా (బీసీఏ, నంబరు 18) పేర్కొంది. బీసీడీలోని నంబరు 29 కింద శుద్రకులం పేరును తొలగించారు. ఆ కులం స్థానంలో తమ్మాలి మార్చారు. బుడుబుక్కల కులానికి బీసీఏలో నంబర్ 4గా ఉంది. దీనికి శివక్షత్రియ పేరును పర్యాయపదంగా చేర్చారు. బీసీఏలో నంబర్ 5లో ఉన్న వన్నార్ పేరును తొలగించారు. ఆ పేరుకు బదులు ధోబీ పేరును పర్యాయపదంగా చేర్చారు.
దీంట్లో చాకలి, ధోబీ, రజక పేర్లు కూడా ఉంటాయి. మేర, చిప్పొళ్లు కులాలకు పర్యాయపదంగా బీసీడీలో నంబర్ 5 కింద 'మేరు'ను చేర్చింది. బీసీఏలో నంబరు 23 ద్వారా వీరభద్రీయ పేరును పర్యాయపదంగా పేర్కొంది. దీని కింద వీరముష్ఠి, వీరభద్రీయ, నెట్టికోటల ఉంటాయి. ఈ పేర్లతో ధ్రువపత్రాలు కూడా జారీ అవుతాయి. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల లక్షలాది మంది ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. దీనివల్ల సమాజంలో ఆ కులాల ప్రజల గౌరవ, మర్యాదలకు ఇక నుంచి ఎలాంటి అభద్రతా, తిట్లు, ఇబ్బందులు ఉండవు. అన్ని కులాలతో సమానంగా వారికి కూడా అన్ని రకాల సదుపాయాలు లభించనున్నాయి.
