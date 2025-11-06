విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ - సర్కారు బడుల్లో కంప్యూటర్ టీచర్ల నియామకానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు
ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే 4,200 ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలకు అందుబాటులో కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు - త్వరలో టీజీటీఎస్ ద్వారా కంప్యూటర్ టీచర్ల నియామక ప్రక్రియ
Computer Faculty In Govt Schools Telangana : ఈ ఆధునిక ప్రంచంలో కంప్యూటర్లు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 5జీ, 6జీ అంటూ సాంకేతికత ఎప్పటికప్పడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. మానవ సామర్థ్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా అత్యంగా వేగంగా కచ్చితత్వంతో కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) పని చేస్తోంది. ఇంతటి పరిస్థితులు నెలకొన్న ఈ కాలంలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్పై పట్టు సాధించడం ఎంతైనా అవసరం. దీనిని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సర్కారు బడులలోని కంప్యూటర్ ల్యాబ్లలో పని చేసేందుకు కంప్యూటర్ టీచర్లను నియమించాలని నిర్ణయించింది.
పరిజ్ఞానం లేకపోవడంతో వెనుకబాటు : పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఐటీ రంగంలోనే స్థిర పడాలని చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కలలుకంటూ ఉంటారు. అయితే మారుమూల గ్రామాల వారికి ఇది ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని దీనికి ప్రధాన కారణం వారికి చిన్ననాటి నుంచి కంప్యూటర్పై పట్టులేక పోవడమే. పేదరికం కారణంగా గ్రామాలలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు వీటిపై పరిజ్ఞానం లేకపోవడంతో ఉపాధి రంగాలలో వెనుకబడుతూ ఉంటారు.
ల్యాబ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ వాటిలో పని చేసేందుకు కంప్యూటర్ టీచర్లు లేరు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఐసీటీ ఇన్స్ట్రక్టర్లును నియంమించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు, అంతకంటే ఎక్కువ కంప్యూటర్లు ఉన్న పాఠశాలలు 2,837 ఉన్నాయి. అయితే వాటిని సరిగా వినియోగించుకోవడంతో అవి నిరుపయోగంగా మారాయి.
సమగ్ర శిక్షా నిధులతో : వాటిని వినియోగించుకుని విద్యార్థులకు కంప్యూటర్పై శిక్షణ ఇచ్చేందుకు పొరుగు సేవల విధానంలో కొత్తవారిని నియమించనున్నారు. దీని కోసం త్వరలో తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ (టీజీటీఎస్) ద్వారా నియామక ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. ఎంపికైన వారికి గౌరవ వేతనంగా నెలకు రూ.15 వేల చొప్పున ఏడాదిలో పది నెలల పాటు చెల్లిస్తారు. దీనికోసం సమగ్ర శిక్షా నిధులను వినియోగించనున్నారు.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పటి నుంచే : సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సుమారు 4,200 ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలకు కంప్యూటర్లు సమకూర్చారు. ఐదేళ్ల కాలపరిమితికి కంప్యూటర్ ఇన్స్టక్టర్లను నియమించారు. తర్వాత వారిని తొలగించడంతో కంప్యూటర్లు ఆన్ చేసేవారు లేకపోవడంతో అవి ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయాయి. కృత్రిమ మేథ (ఏఐ)తో పిల్లల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంచాలని విద్యాశాఖ భావించింది.
'ఖాన్ అకాడమీ' తరగతులు : దీనికోసం బెంగళూరుకు చెందిన ఏక్స్టెప్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో గత ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 1,354 పాఠశాలల్లో 'అసిస్టెడ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మ్యాథ్స్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్'ను అమలు చేస్తోంది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం నుంచి పిల్లలకు గణితం, సైన్స్ పాఠాలు సమగ్రంగా అర్థమయ్యేందుకు ఆన్లైన్ విధానంలో ఆరోతరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు 'ఖాన్ అకాడమీ' తరగతులను ప్రారంభించారు. ఇవన్నీ సమర్థంగా అమలు కావాలంటే కంప్యూటర్లపై అవగాహన ఉన్న బోధకులు అవసరం. ఈ కారణంగానే నియామక ప్రక్రియ కోసం ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
