''బెంచ్మార్క్' ధరల కంటే అంచనా వ్యయం ఎందుకు పెరిగింది?' : మెట్రో రెండో దశపై కేంద్రం సందేహాలు
మెట్రో రెండో దశలో బెంచ్మార్క్ ధరలకు పెరిగిన అంచనా వ్యయం - ఈ సందేహాలకు లిఖిత పూర్వక సమాధానాలు ఇచ్చిన తెలంగాణ - అనుమతులు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి - పాతబస్తీ మెట్రోపై ప్రశ్నలు
Published : June 15, 2026 at 1:25 PM IST
Union Govt Doubts On Hyderabad Metro Rail Phase-2 : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగిన సందేహాలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమగ్ర వివరణలు పంపింది. కారిడార్ల వారీగా సమాధానాలు ఇస్తూ మున్సిపల్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ శాఖ తాజాగా లేఖ పంపింది. సత్వరం మెట్రో విస్తరణకు అనుమతులు మంజూరు చేయాలని కేంద్రాన్ని మరోసారి కోరింది. ఎల్అండ్టీ కంపెనీ నుంచి మెట్రోరైలు మొదటి దశ స్వాధీనం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండో దశ A, B కారిడార్లలో మార్పులు చేసి కేంద్రానికి పంపించింది.
కేంద్ర గృహ నిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ కోరినట్లు ఫ్యూచర్ సిటీ మెట్రోరైలు కారిడార్ను రెండో దశ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తేసేసింది. దానిని మూడో దశకు మార్చింది. ప్రస్తుతానికి రెండో దశలో ఏడు కారిడార్ల పాజెక్టు సమగ్ర వివరాలను మాత్రమే కేంద్రానికి పంపింది. వీటిని పరిశీలించిన కమిటీ మెట్రో బెంచ్మార్క్ ధరల కంటే ప్రతిపాదిత నిర్మాణ వ్యయం ఎక్కువగా ఉండటంపై పలు సందేహాలను వ్యక్తం చేసింది. ఎక్కువగా పాతబస్తీలో నిర్మించబోయే మెట్రోరైలు కారిడార్పై ప్రశ్నలు అడిగింది. ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందని సందేహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ వ్యయాన్ని సమర్థిస్తూ సంబంధిత కారణాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా వివరించింది.
నెట్వర్క్ అంతటా ఆదాయం : మెట్రోరైలు పాలసీ, మార్గదర్శకాల ప్రకారం మెట్రో ప్రాజెక్టుల ఎకనామిక్ ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్(ఈఐఆర్ఆర్) కనీసం 14 శాతందా ఉండాలని నిబంధన ఉంది. ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడం, వాహనాను నుంచి కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపు, ప్రయాణ సమయం ఆదా, రహదారి ప్రమాదాల నివారణ వంటి సానుకూల ప్రయోజనాల ఆధారంగా ఈఐఆర్ఆర్ను లెక్కగడతారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశలోని ఏడు కారిడార్లు ఈ పరిమితిని మించే 14 నుంచి దాదాపు 20 శాతం వరకు ఈఐఆర్ఆర్ను కలిగి ఉన్నాయి. రెండో దశలోని ఏడు కారిడార్లలో నాలుగు నేరుగా మొదటి దశ కారిడార్లకు పొడిగింపుగా(కొనసాగింపుగా) ఉన్నాయి. ఈ కనెక్టివిటీతో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా మొత్తం నెట్వర్క్ అంతటా అధిక ఆదాయం లభిస్తుందని అంచనా వేశామని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రం వివరించింది.
సిగ్నలింగ్లో అదనపు ఖర్చులు : మెట్రో మొదటి దశలో ఉపయోగిస్తున్న థేల్స్(ప్రస్తుతం హిటాచీ) సీబీటీసీ సిస్టంనే రెండో దశలోని పొడిగింపు కారిడార్లలో ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. వారిచ్చే సాఫ్ట్వేర్పై ఆధారపడాల్సి రావడంతో సిగ్నలింగ్లో 50 శాతం, టెలికాంలో 25 శాతం అదనపు వ్యయాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి వివరించింది.
టెక్నాలజీ వ్యయాల సమర్థన
- ప్రధాన జంక్షన్లు, యుటిలిటీ కారిడార్ల వద్ద మెట్రో నిర్మాణానికి ప్రత్యేక స్పాన్లు అవసరం. ఈ కారణంగా వయాడక్ట్ ఖర్చులో 5 శాతం అదనంగా కేటాయించామని రిపోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
- రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి(ఆర్వోబీ)ల కారణంగానూ వ్యయం పెరిగింది. ఆరాంఘర్, శంషాబాద్, సుచిత్ర జంక్షన్, లోతుకుంట, అల్వాల్లలో ఒక్కో ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి మెట్రో మొదటి దశ అనుభవంతో ఒక్కోదానికి రూ.25 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మెట్రో రైళ్లను నిలిపేందుకు, రద్దీ వేళల్లో రైళ్ల నిర్వహణ సౌలభ్యం కోసం జేబీఎస్-మేడ్చల్, జేబీఎస్-శామీర్పేట, నాగోల్ - శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు కారిడార్లలో అదనపు పాకెట్ ట్రాక్ల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. చాంద్రాయణగుట్ట వద్ద మెట్రో మళ్లేందుకు 620 మీటర్ల రివర్సల్ ట్రాక్ను సైతం ప్రతిపాదించారు. వీటితో ఖర్చు మరింత పెరుగుతోంది.
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