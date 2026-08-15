ఆ 7 రకాల సన్నాలకే బోనస్ - విధివిధానాలు ఖరారు చేసిన కేబినెట్
ఈ 7 సన్నరకాలకే ప్రాధాన్యతనిస్తున్న ప్రభుత్వం - వాటికి మాత్రమే రూ.500 బోనస్ పొందే అవకాశం - ఎంపిక, సాగు, నమోదు, మార్కెటింగ్పై మార్గదర్శకాలు ఖరారు
Published : August 15, 2026 at 12:04 PM IST
Seven Fine Varieties In Paddy Cultivation : వరి సాగులో 7 నిర్దిష్టమైన సన్న రకాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చేలా ప్రభుత్వం ఒక కొత్త బోనస్ విధానాన్ని రూపొందించింది. ఈ నిర్దిష్ట రకాల ఎంపిక, సాగు పద్ధతులు, నమోదు, మార్కెటింగ్ ప్రక్రియలకు సంబంధించిన మార్గ దర్శకాలు ఖరారు చేసింది. రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే ఈ చర్యలు అమల్లోకి వస్తాయి. సన్న రకం బియ్యానికి ఉన్న అధిక మార్కెట్ డిమాండ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రకాలను సేకరించడానికి చూపే ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, వరి సాగు విధానాలను క్రమబద్ధీకరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబులతో ఒక ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించింది. 2025లో రాష్ట్రంలో మొత్తం వరి సాగు విస్తీర్ణం 69.89 లక్షల ఎకరాలుగా ఉండగా, అందులో సన్న రకాలు 43.51 లక్షల ఎకరాల్లో (62%), లావు రకాలు 26.38 లక్షల ఎకరాల్లో (38%) సాగు చేసినట్లు నిర్ధారణైంది.
తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశీలన : గత ఏడాది బోనస్ పథకం కోసం ఎంపిక చేసిన 33 సన్న రకాలు 31.93 లక్షల ఎకరాల్లో సాగయ్యాయి. ముఖ్యంగా వాటిలో కేవలం ఏడు రకాలు మాత్రమే 27.95 లక్షల ఎకరాల్లో (87.51%) సాగు చేసినట్లు అధ్యయనంలో తేలింది. ఈ నిర్దిష్ట రకాలకు అధిక మార్కెట్ డిమాండ్ ఉండటంతో పాటు కేంద్రం కూడా వీటిని సేకరించింది.
ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం బీపీటీ 5204, ఆర్ఎన్ ఆర్ 15048, హెచ్ఎంటీ సోనా, జైశ్రీరామ్, కేఎన్ఎం 1638, డబ్ల్యూజీఎల్ 44, కేఎన్ఎం 7715 అనే ఏడు నిర్దిష్ట సన్న రకాలను పరిశీలించి, అవి లాభదాయకమని నిర్ధారించింది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాధాన్యత కలిగిన సన్న రకాల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం అమలు వ్యూహం, అవగాహన ప్రణాళిక, పర్యవేక్షణ విధానాన్ని రూపొందించింది. ఈ ప్రతిపాదనను మంత్రివర్గానికి సమర్పించి ఆమోదం పొందారు.
బోనస్ పథకం అమలు ఇలా : నిర్దిష్ట ప్రమాణాల ఆధారంగా ఒక రకాన్ని'సన్న రకం'గా వర్గీకరిస్తారు. అవి ఇలా ఉన్నాయి.
1. గింజ పొడవు 6 మి.మీ కంటే తక్కువ ఉండటం
2. పొడవు, వెడల్పు నిష్పత్తి 2.5 కంటే ఎక్కువగా ఉండటం.
3. గింజ వెడల్పు 2 మి.మీ మించకుండా ఉండటం. ఇలాంటి రకాలకు కనీస మద్దతు ధరతో పాటు అదనంగా క్వింటాలుకు రూ.500 బోనస్ చెల్లిస్తారు. ఈ 7 రకాలపై రైతులకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ వర్షాకాలంలో 38.19 లక్షల ఎకరాల్లో 7 ప్రాధాన్యత కలిగిన నాణ్యమైన వరి రకాలను సాగు చేస్తారని కేబినెట్ ఉపసంఘం అంచనా వేసింది. 10.31 లక్షల ఎకరాల్లో నాణ్యమైన వరి రకాల సాగు కొత్తగా ప్రారంభమైందని అది పేర్కొంది. దీని ప్రకారం కార్యాచరణ ప్రణాళికలను రూపొందించాలని వ్యవసాయ, పౌర సరఫరాలు, పరిశ్రమల శాఖలను ఆదేశించింది.
కార్యాచరణ ఇలా :
- 7 నాణ్యమైన రకాల గురించి రైతులకు విస్తృత ప్రచారం, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. అవసరమైన విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచాలి.
- నాట్లు వేసిన ఒక నెలలోపు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు పంట బుకింగ్ పోర్టల్లో రైతు వారీగా వివరాలను నమోదు చేయాలి. విత్తనాలను కంపెనీల నుంచి కొనుగోలు చేశారా లేదా రైతులు తమ సొంత నిల్వలను ఉపయోగించారా అనే విషయాన్ని ఈ వివరాల్లో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.
- కొనుగోలు కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి ఈ 7 నాణ్యమైన రకాలను సాగు చేస్తున్న రైతుల పంట బుకింగ్ డేటాను పౌర సరఫరాల సంస్థకు అందజేయాలి. ఈ డేటా ఆధారంగా కొనుగోలు చేపట్టాలి.
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