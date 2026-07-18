రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరో కీలక ముందడుగు - బుల్లెట్ రైల్వే కారిడార్లకు ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్
తెలంగాణకు కేటాయించిన మూడు రైల్వే కారిడార్లకు ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా - శంషాబాద్ కేంద్రంగా ఎలైన్మెంట్, స్టేషన్, డిపోలు - ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్, డిపో కోసం 400 ఎకరాలను కేటాయించాలని నిర్ణయం
Published : July 18, 2026 at 8:19 AM IST
TG State Upcoming Railway Corridors : సాంకేతికత దూసుకుపోతున్న తరుణంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేయగా, దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న మూడు కారిడార్ల ఎలైన్మెంట్కు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 7 ప్రాజెక్టులు ప్రకటించగా, మన రాష్ట్రానికే మూడు ప్రాజెక్టులు మంజూరు కావడం విశేషం.
400 ఎకరాలు కేటాయించేలా నిర్ణయం : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు కానున్న మూడు కారిడార్ల బుల్లెట్ రైలు ఎలైన్మెంట్, స్టేషన్లు, డిపోలకు సంబంధించి సవరించిన ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి 671 కిలోమీటర్లు, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు మధ్య 597, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై మధ్య 760 కిలోమీటర్ల పొడవున హైస్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి రానుంది. శంషాబాద్ సమీపంలో ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్, డిపో కోసం 400 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కారిడార్లకు అనుగుణంగా తుది ఎలైన్మెంట్ను హెచ్ఎండీఏ, ఫ్యూచర్సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్లలో చేర్చాలని స్పష్టం చేసింది. భూ సేకరణ, యుటిలిటీల మార్పిడి, వివిధ శాఖల అనుమతుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది.
512 కిలోమీటర్ల బుల్లెట్ ట్రాక్ : కేంద్ర ప్రభుత్వ 2026 బడ్జెట్లో దేశవ్యాప్తంగా ఏడు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. ఇందులో మూడు రాష్ట్రానికే మంజూరు కావడం కీలకం. ఈ కారిడార్లకు సంబంధించి పొరుగు రాష్ట్రాలన్నింటిలో కలిపి మూడు ప్రాజెక్టుల మొత్తం దూరం 2,028 కిలోమీటర్లు కాగా, ఇందులో 512 కిలోమీటర్ల మేర బుల్లెట్ రైల్వే ట్రాక్ రానుంది. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై ప్రాజెక్టును తొలుత నార్కట్పల్లి, సూర్యాపేట, ఖమ్మం మీదుగా ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచన మేరకు ప్యూచర్ సిటీ, నాగార్జున సాగర్ వైపు ఎలైన్మెంట్ను మార్చారు. అదే విధంగా హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు కారిడార్ను ఫ్యూచర్ సిటీ, మన్ననూరు, సోమశిల వైపు మార్చారు.
ఎలైన్మెంట్, స్టేషన్లలో కీలక మార్పులు : రాష్ట్ర భవిష్యత్ దృష్ట్యా ఆయా ఎలైన్మెంట్లు, స్టేషన్ల ప్రదేశాలు, పేర్లతో తాజాగా కీలక మార్పులు చేశారు. స్టేషన్ ప్రదేశాన్ని ముందుగా నిర్ణయించిన కోకాపేట నియో పోలీస్ వద్ద కాకుండా మరోచోట ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మొదట కోకాపేట స్టేషన్గా పేరు నిర్ణయించగా, ఇప్పుడు దాన్ని సైబరాబాద్గా మార్చారు. అలాగే తొలుత వికారాబాద్లో స్టేషన్ ప్రతిపాదించగా, పర్యాటక అభివృద్ధి దృష్ట్యా అనంతగిరి కొండల ప్రాంతానికి సమీపంలో అనంతగిరి స్టేషన్ ఏర్పాటు కానుంది. మన్ననూరు స్టేషన్ పేరును నల్లమలగా మారుస్తూ ప్రతిపాదనలు పంపింది. వికారాబాద్ సమీపంలో 4.6 కిలోమీటర్ల పొడవైన సొరంగ మార్గం ద్వారా హైస్పీడ్ రైల్వే ట్రాక్ను నిర్మించనున్నారు.
హైదరాబాద్ టు ముంబయి డీపీఆర్ సిద్ధం : హైదరాబాద్ను దక్షిణ భారతదేశ హైస్పీడ్ రైలు నెట్వర్క్స్కు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేలా మూడు కారిడార్లకు గానూ శంషాబాద్ను కామన్ హబ్గా ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి డీపీఆర్ను ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డుకు పంపించగా, మిగతా రెండు ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. శంషాబాద్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తున్న 400 ఎకరాల భూమికి బదులుగా కేంద్రం మరోచోట భూ మార్పిడి చేసేలా ప్రతిపాదనలు పంపింది.
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