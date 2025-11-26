మహా భాగ్యనగరం - 55 చ.కి.మీ. నుంచి 2000 చ.కి.మీ.! - అసలు చరిత్ర ఇదే
స్థానిక సంస్థల విలీనంతో ఔటర్ వరకు విస్తరణ - సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రతిపాదన ఉంచిన ప్రభుత్వం - అసలైన సవాలు ఇప్పుడే మొదలైంది
Merging of Municipalities into GHMC : ప్రణాళికా బద్ధమైన అభివృద్ధి, ఏకరూప పరిపాలనే లక్ష్యంగా రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దేందుకు రాష్ట్ర సర్కార్ శివారు మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను కలిపి 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలను(యూఎల్బీ) జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసేందుకు సమాయత్తమైంది. 650 చ.కి.మీ పరిధిలో ఉన్న జీహెచ్ఎంసీని 2 వేల చ.కి.మీ పరిధికి విస్తరించేందుకు చర్యలు ప్రారంభించింది.
ఈ విషయంపై అధ్యయనం చేపట్టి, సూచనలు చేయాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనను మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన మంగళవారం జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన సర్వ సభ్య సమావేశం ఆమోదించింది. ఈ నగరాభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, మంత్రిమండలి తీసుకున్న నిర్ణయంపై నేతలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
గ్రామాల విలీనంతో మొదలు : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు ఒకే నగరమనే ప్రక్రియ అంచెలంచెలుగా జరుగుతోంది. సెప్టెంబరు 2, 2024లో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా 51 గ్రామ పంచాయతీలను ప్రభుత్వం చుట్టు పక్కలున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థ(యూఎల్బీ)ల్లో విలీనం చేసింది. ఆయా 27 యూఎల్బీల పాలకమండళ్ల పదవీ కాలం జనవరి, 2025లో పూర్తయింది. జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి పదవీ కాలం ఫిబ్రవరి 11, 2026తో ముగియనుంది. ప్రస్తుత పాలకమండలి విలీనంపై ఎలాంటి అభిప్రాయం తెలిపినప్పటికీ తర్వాత జీహెచ్ఎంసీలో నియమితులయ్యే ప్రత్యేక కమిషనర్ శివారులోని 27 యూఎల్బీల విలీనాన్ని ఆమోదిస్తారు.
అసలైన సవాలు అప్పుడే : శివారు ప్రాంతాలను విలీనం చేయడమంటే జీహెచ్ఎంసీ హద్దులను ఓఆర్ఆర్ వరకు విస్తరించడం. కానీ అది జరగాలంటే విశాల నగరాన్ని ఎన్ని సర్కిళ్లు, డివిజన్లు, జోన్లుగా విభజించాలి జనాభా విభజన, ఆదాయ వనరుల పంపకం వంటి అంశాలపై సమగ్ర చర్చ జరగాలి. రాజకీయ, సామాజిక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సర్కార్ తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
పెరిగిన జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం : హైదరాబాద్లో నిజాం నవాబుల పాలన నుంచి ఇప్పటివరకూ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ వస్తోంది. ఔటర్ రింగ్ లోపల ఉన్న 20 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్లు బల్దియాలో విలీనమయ్యే ప్రక్రియకు అడుగుపడడంతో జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం మరింత పెరిగింది. 55 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంతో మొదలైన ఈ మహానగరం అభివృద్ధి ప్రణాళిక నేడు 2 వేల చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరిస్తోందంటే ఏ స్థాయిలో విస్తీర్ణం ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ నిర్ణయం ఎందుకంటే : ఓఆర్ఆర్ పరిధిలోని ప్రాంతాలన్నింటినీ టీసీయూఆర్ (తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ రీజియన్)గా పేర్కొంటూ ఒకే గొడుకు కింద అభివృద్ధి చేయాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. కానీ టీసీయూఆర్లో ప్రస్తుతం నాలుగు రకాల పాలన ఉంది. ఈ వ్యత్యాసాలను తొలగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై త్వరలోనే జీవో నెం.570 ప్రకారం వార్డుల పునర్విభజన చేపడతామని ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యులు, కార్పొరేటర్ల ప్రశ్నలకు కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ సమాధానం ఇచ్చారు.
అంచెలంచెలుగా :
- నిజాం ప్రభుత్వం 1869లో పురపాలక వ్యవస్థను అమల్లోకి తెచ్చింది. అప్పట్లో హైదరాబాద్ జనాభా 3.5 లక్షలు దాని విస్తీర్ణం 55 చదరపు కిలోమీటర్లు ఉంది.
- 1933లో హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ (హెచ్ఎంసీ) ఏర్పాటు చేశారు.
- 1950లో సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటైంది.
- 1955లో హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను ఒకటిగా చేసి హెచ్ఎంసీ చట్టం-1955ను అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు.
- 2007లో రంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లోని 12 మున్సిపాల్టీలు, 8 గ్రామ పంచాయతీలను హెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసి జీహెచ్ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు.
- 2019లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిని ఆరు జోన్లు, 150 డివిజన్లుగా విభజించారు. ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ విస్తీర్ణం 650చ.కి.మీ. ఉంది.
ఇటీవల శివారులోని మున్సిపాల్టీలను విలీనం చేసే ప్రక్రియ మొదలైంది. దాంతో నగర విస్తీర్ణం 2 వేల చ.కి.మీలకు పెరుగుతుంది. ఆ మహా నగరాన్ని మూడు నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించాలని ప్రభుత్వం ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. డివిజన్ల పునర్విభజన, సర్కిళ్లు, జోన్ల హద్దులపై మున్ముందు స్పష్టత వస్తుంది.
