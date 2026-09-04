ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు కీలక పదవులు - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మక రాజకీయం!
రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షురాలిగా గద్వాల విజయలక్ష్మి - మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా నేరెళ్ల శారద - కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఛైర్పర్సన్గా మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి నియామకం
Published : September 4, 2026 at 9:46 AM IST
Key Positions for BC Women : వరంగల్ తూర్పు ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించిన నేపథ్యంలో బీసీ వర్గానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళలను ప్రాధాన్యం ఉన్న స్థానాల్లో ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ మేరకు గురువారం చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్ జాజు దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షురాలిగా కేబినెట్ హోదాలో జీహెచ్ఎంసీ మాజీ మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మిని నియమించారు.
సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డిని క్రమశిక్షణ చర్య కింద ఈ పదవి నుంచి తొలగించడంతో ఆ స్థానంలో మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన విజయలక్ష్మి (కేకే కుమార్తె)ను నియమించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్గా పని చేసిన ఈమెను కొన్ని నెలల క్రితం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఈమె తండ్రి కె.కేశవరావు ప్రభుత్వ సలహాదారుగా, విద్యా, ఉద్యమకారుల, పాలిటెక్నిక్ విద్యా వంటి ఇతర కమిటీలకు కూడా ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వంలో బీసీలకు ప్రాధాన్యం : మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా గద్వాల విజయలక్ష్మి రాజీనామా చేయడంతో ఆ స్థానం ఖాళీ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో నేరెళ్ల శారదను నియమించారు. గౌడ సామాజికవర్గానికి చెందిన శారద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా పని చేశారు. అయితే గతంలో ఉన్న ఛైర్పర్సన్ కాలానికి కొనసాగింపు కావడంతో ఏడాది (సుమారు 9 నెలలు)లోపే పని చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆమెనే మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్గా నియామకం అయ్యారు.
వరంగల్లో అత్యంత కీలకమైన కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (కుడా) ఛైర్పర్సన్గా మాజీ ఎంపీ గుండు సుధారాణిని నియమించారు. పద్మశాలి వర్గానికి చెందిన సుధారాణి రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా, వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్గా పని చేశారు. ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు ఈ పదవులు ఇవ్వడం ద్వారా తమ ప్రభుత్వం బలహీనవర్గాల(బీసీ)కు తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సంకేతం ఇస్తున్నట్లుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సీఎం నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటా : తెలంగాణ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉపాధ్యక్షురాలిగా కేబినెట్ హోదాతో బాధ్యతలు అప్పగించిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, రాష్ట్ర నాయకత్వానికి రుణపడి ఉంటానని, సీఎం రేవంత్రెడ్డి తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని గద్వాల విజయలక్ష్మి తెలిపారు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్, ఖర్గే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి గురువారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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