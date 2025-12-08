2026 ఏడాదికి సెలవుల జాబితా ఖరారు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
Telangana Government Announces General Holidays List : 2026 ఏడాదికి సాధారణ, ఆప్షనల్ సెలవుల జాబితాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 2026లో మొత్తంగా 27 సాధారణ సెలవులు, 26 ఐచ్ఛిక సెలవులు ఉన్నట్లు సర్కారు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సద్దుల బతుకమ్మ, దీపావళి, శివరాత్రి, రంజాన్ ఆదివారం రోజున వచ్చాయి.
