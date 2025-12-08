ETV Bharat / state

2026 ఏడాదికి సెలవుల జాబితా ఖరారు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

వచ్చే ఏడాదికి సెలవుల జాబితాను ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కారు - 2026 సంవత్సరంలో 27 సాధారణ సెలవులు, 26 ఐచ్ఛిక సెలవులు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 10:24 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 10:54 PM IST

Telangana Government Announces General Holidays List : 2026 ఏడాదికి సాధారణ, ఆప్షనల్​ సెలవుల జాబితాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 2026లో మొత్తంగా 27 సాధారణ సెలవులు, 26 ఐచ్ఛిక సెలవులు ఉన్నట్లు సర్కారు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సద్దుల బతుకమ్మ, దీపావళి, శివరాత్రి, రంజాన్​ ఆదివారం రోజున వచ్చాయి.

తెలంగాణలో వచ్చే ఏడాది పబ్లిక్ హాలిడేస్ ఇవే

TELANGANA GOVERNMENT
సాధారణ సెలవుల జాబితా
