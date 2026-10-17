అడుగంటుతున్న భూగర్భజలాలు - విడిచిపెట్టే ప్రతి బొట్టూ హెచ్చరికే
Drinking Water Issue in Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఒక్క రోజు 20% నీటిని పొదుపుతో 30.28 కోట్ల లీటర్ల మిగులుతోందని అధికారులు అంటున్నారు. ఇదే మాదిరి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరించాలని సూచిస్తున్నారు.
Published : October 17, 2026 at 9:48 AM IST
Drinking Water Issue in Hyderabad : ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తక్కువగా వర్షపాతం నమోదైంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని భూగర్భజలాలు రోజు రోజుకూ అడుగంటుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ మహానగర ప్రాంతంలో సుమారు 14.5 లక్షల నల్లా కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా రోజూ 1.30 కోట్ల మందికి 560 ఎంజీడీ నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. వీటిలో కనీసం 20 శాతం నీటిని ఆదా చేస్తే, 30.28 కోట్ల లీటర్ల నీరు మిగులుతుందని గ్రేటర్ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇదే నీటిని 15 లక్షల జనాభా ఉన్న నల్గొండ వంటి పెద్ద జిల్లాకు, రోజుకు ఒక వ్యక్తికి 160 లీటర్ల చొప్పున రోజంతా ఇవ్వవచ్చని చెప్పారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఆచరిస్తే ఎంతో మేలు
కేవలం హైదరాబాద్లో నీటి పొదుపును అచరిస్తేనే ఇంత మార్పు వస్తే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని ఆచరిస్తే ఇంకెంత మార్పు వస్తుందోనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోవడం, జలాశయాలు ఎండిపోవడంతో నీటి కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే బోరుబావులు ఎండిపోవడం ప్రారంభమయ్యాయని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరి ముందున్న ఏకైక కర్తవ్యం నీటిని ఆదా చేయడమేనని చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు లేకపోవడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, అధిక వినియోగం కారణంగా భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకు అడుగంటిపోతున్నాయి. ఈ సమయంలో నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది.
అధిక జనాభా జిల్లాలలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు
రాష్ట్రంలోని 271 మండలాల్లో భూగర్భ జలమట్టం ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోయిందని భూగర్భ జలవనరుల శాఖ నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. వీటిలో 117 మండలాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉందని చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజీగిరి, మహబూబ్నగర్, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, యాదాద్రి-భువనగిరి, వికారాబాద్, నారాయణపేట, ఖమ్మం, సంగారెడ్డి, సూర్యాపేట, జోగులాంబ-గద్వాల, మహబూబాబాద్, మెదక్, వరంగల్, నిర్మల్, కామారెడ్డి, తదితర జిల్లాల్లోని 271 మండలాల్లో ఆందోళనకర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
"భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడం వల్ల సాగు, తాగునీటి సమస్యలు మొదలయ్యాయి. వచ్చే వర్షాకాలం వరకు ఈ నీటి కొరత తప్పదు. ప్రతిఒక్కరూ నీటిని పొదుపుగా వాడాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలను పాటిద్దాం. చిన్న చిన్న ఆలోచనలతో మనం నీటి వృథాను నివారించవచ్చు. ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలను చేపడుతోంది" - కె.రామకృష్ణ రావు, ఎల్నినో రాష్ట్ర నోడల్ అధికారి, ప్రభుత్వ సలహాదారు
మనసు పెడితే మార్గాలెన్నో
- ఇళ్లలో రోజువారీ నీటి వినియోగ విధానాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలించాలి. వీటిని అనుసరించి ఎంత ఆదా చేయగలమో ఆలోచిస్తే, పొదుపు దానంతట అదే మొదలవుతుంది. వంటసామాగ్రిని శుభ్రపరిచే పద్ధతి, నల్లా లీకేజీలు, వాషింగ్ మెషీన్, షవర్లు, వాష్బేసిన్ల వద్ద నీటి వినియోగం వంటి విషయాలను గమనించాలి.
- మొక్కలకు పైపుల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తే ఎక్కువ మొత్తంలో నీరు వృథా అవుతుంది. దీనికి బదులుగా మొక్కలు, చెట్ల వేర్లకు నేరుగా నీటిని అందించే చర్య అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
- వాహనాలను కడగడం, నేలను శుభ్రపరచడం వంటి పనుల్లో అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ నీటిని వృథా అవుతుంది.
- దుస్తులు ఉతికే సందర్భంలో నీటిని నేరుగా పైపుల ద్వారా కాకుండా బకెట్ల ద్వారా ఉపయోగించడం మంచిది.
- ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇంకుడు గుంతను తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి. అపార్ట్మెంట్లు , గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు తమ పరిధిలో వినియోగించే నీటిని వాటిలోనే ఇంకేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
- తాగునీటి ఫిల్టర్లు ఒక లీటరు స్వచ్ఛమైన నీటి కోసం రెండున్నర లీటర్ల నీటిని శుద్ధి చేస్తాయి. అంటే ఒకటిన్నర లీటర్ల నీరు వృథా అవుతుంది. ఆర్వో ఫిల్టర్ కేంద్రాలు, బల్క్గా నీటిని శుద్ధి చేసే కేంద్రాల్లో నీటి పొదుపును పాటించాలి. శుద్ధి చేసిన తర్వాత విడుదలయ్యే నీటిని ఇంకుడు గుంతల్లోనే సక్రమంగా ఇంకేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
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