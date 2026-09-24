ఈ అనుమతులు ఉంటే 22ఏలో ఉన్నా రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చు - ప్రభుత్వం ప్రకటన
22ఏ నిషేధిత భూముల అంశంపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ, డీటీసీపీ, హెచ్ఎండీఏ అనుమతి ఉంటే 22ఏలో ఉన్నప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతిచ్చింది. కొత్త ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయన్న ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
22A భూములు (ప్రతికాత్మక చిత్రం) (Etv Bharat)
Published : September 24, 2026 at 8:38 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 8:47 PM IST
Telangana Government on 22A Lands Registrations : 22ఏ నిషేధిత భూముల అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ, డీటీసీపీ, హెచ్ఎండీఏ అనుమతి ఉంటే 22ఏలో ఉన్నప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతిచ్చింది. కొత్త ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయన్న ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
Last Updated : September 24, 2026 at 8:47 PM IST