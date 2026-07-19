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రెండో విడతలో అదనంగా 4,347 బీటెక్‌ సీట్లు - వెబ్​ ఆప్షన్స్​కి చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

మొత్తం 54 కళాశాలల్లో కొత్తగా పెరిగిన 6,210 సీట్లు - రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​కు మొత్తం 31,834 సీట్లు అందుబాటులోకి - కొత్తగా వచ్చిన సీట్లకు 10 శాతం ఈడబ్ల్యూఎస్​ కోటా అదనంగా కేటాయింపు

Additional Engineering Seats in Second Phase
Additional Engineering Seats in Second Phase (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 19, 2026 at 3:25 PM IST

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Additional Engineering Seats in Second Phase : ఇంజినీరింగ్​ కౌన్సెలింగ్​ రెండో విడతలో మరో 4,347 బీటెక్​ సీట్లు కలిశాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతించడంతో వాటిని కౌన్సెలింగ్​లో చేర్చారు. కన్వీనర్​, యాజమాన్య కోటా కలిపితే 6,210 సీట్లు కొత్తగా పెరిగాయి. వాటిలో 70 శాతం సీట్లను కన్వీనర్​ కోటా కింద భర్తీ చేస్తారు. మొత్తం 54 కళాశాలల్లో కొత్తగా సీట్లు పెరిగాయి. మరో రెండు కళాశాలలకు సర్కారు అనుమతిచ్చింది. కూకట్​పల్లి విలేజ్​లో ఓ కళాశాల ప్రారంభమైంది. చేవెళ్లలో గతంలో ఉన్న కళాశాల మూతపడగా దానికి మళ్లీ తరగతుల నిర్వహణకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ రెండింట్లో 240 సీట్లు చొప్పున అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

మొత్తం 32,834 సీట్లు అందుబాటులో : తొలివిడత కౌన్సెలింగ్​ తర్వాత మిగిలినవి 27,487 సీట్లుండగా రెండో విడత కౌన్సెలింగ్​కు మొత్తం 31,834 సీట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ నెల 17న రెండో విడత మొదలవ్వగా కొత్తగా 2,622 మంది సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనకు హాజరయ్యారు. శనివారం ఉదయం వెబ్​ ఆప్షన్ల ప్రక్రియ మొదలవ్వగా తొలిరోజే 27,197 మంది ఆప్షన్లు ఇచ్చుకున్నారు. వెబ్​ ఆప్షన్లు గడువు ఇవాళ అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ముగియనుంది. కొత్తగా వచ్చిన సీట్లకు 10 శాతం ఈడబ్ల్యూఎస్​ కోటా అదనంగా కేటాయించారు. అంటే మరో 430 సీట్లు పెరగనున్నాయి.

17 బ్రాంచీల్లో కొత్త సీట్లు - వివరాలు ఇలా : కొత్తగా వచ్చిన 4,347 సీట్లు 17 రకాల బ్రాంచీలకు సంబంధించినవని ప్రవేశాల కన్వీనర్​ శ్రీదేవసేన తెలిపారు. వాటిల్లో అత్యధికంగా సీఎస్​ఈలో 1,008, ఈసీఈలో 819, సీఎస్​ఈలో 672, సీఎస్​ఈ (డేటా సైన్స్​)లో 378 కొత్తగా చేరాయి. ఇతర కోర్సుల వారీగా సీట్లు ఏఐ అండ్​ డేటా సైన్స్​(63), ఏఐ అండ్​ ఎంఎల్​(84), సీఎస్​ఈ సైబర్​ సెక్యూరిటీ (126), కంప్యూటర్​ సైన్స్​ అండ్​ ఐటీ(126), సీఎస్​ఈ ఐఓటీ (42), ఐటీ (84), బయోటెక్నాలజీ(84), సివిల్​ (189), ఈసీఈ-వీఎల్​ఎస్​ఐ డిజైన్​ అండ్​ టెక్నాలజీ(42), ఈఈఈ(168), ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​-వీఎల్​ఎస్​ఐ డిజైన్​ అండ్​ టెక్నాలజీ(231), మెకానికల్​్​(147), ఫార్మాస్యూటికల్​ ఇంజినీరింగ్​ 84 సీట్లు కొత్తగా కౌన్సెలింగ్​లో చేరాయి.

ఏటా చివరి నిమిషంలో అదనపు సీట్లు : రాష్ట్రంలో బీటెక్​ కొత్త సీట్లపై అటు విద్యార్థులు ఇటు కళాశాల యాజమాన్యాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొనగా మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులు నేరుగా ఎప్​సెట్​ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్​ వెబ్​సైట్లో పెట్టనున్నారు. మరోవైపు విద్యాశాఖ అధికారులు నేరుగా ఎప్​సెట్​ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్​ వెబ్​సైట్లో పెట్టనున్నారు. ప్రతి ఏడాదిలో అదనపు సీట్లను చివరి నిమిషంలో ఖరారు చేస్తుండటంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో అయోమయంలో పడుతున్నారు. కొత్తగా సీట్లకు అనుమతి ఇస్తున్న విద్యాశాఖ ఏ కళాశాలలలో ఏ కోర్సు అదనంగా వచ్చింది? ఏ బ్రాంచిలో సీట్లు పెరిగాయన్న వివరాలు ఇవ్వకుండా ఇప్పటికే ఉన్న సీట్లకు కలిపి కౌన్సెలింగ్​లో చేరుస్తున్నారు. దానివల్ల విద్యార్థులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

ఎలాంటి జీవో జారీ చేయకుండానే? : నిబంధనల ప్రకారం కొత్త సీట్లు మంజూరు చేస్తే ప్రభుత్వం కళాశాలలవారీగా సీట్లు పేర్కొంటూ జీవో జారీ చేయాలి. ఆ తర్వాత వర్సిటీలు నిర్వహించి ఆమోదించిన తర్వాతే కౌన్సెలింగ్​లో చేర్చాలి. దానికి భిన్నంగా ముందు కౌన్సెలింగ్​లోకి చేర్చి తర్వాత అంతర్గత ఉత్తర్వులు ఇస్తున్నారన్న విమర్శలు 2-3 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాయి. మరోవైపు అదనపు సీట్లు ఇవ్వాలంటే కళాశాలలను తనిఖీ చేయాల్సి ఉండటంతో విద్యాశాఖ ఆదేశాలతో జేఎన్​టీయూహెచ్​, ఓయూలు శుక్రవారం తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఓయూలో 6 కళాశాలలకు మూడు బృందాలను పంపినట్లు సమాచారం. జేఎన్​టీయూ హెచ్​లో పదుల సంఖ్యలో కళాశాలలున్నాయి.

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