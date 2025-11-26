ETV Bharat / state

గ్లోబల్​ సమ్మిట్​లో తెలంగాణ గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు కనిపించాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

బ్రాడింగ్‌ భవిష్యత్‌పై విశ్వాసం కల్పించేలా తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ - అంత‌ర్జాతీయ కంపెనీల పెట్టుబ‌డుల‌ను ఆకర్షించేలా సమ్మిట్‌ ఉండాలన్న సీఎం

Telangana Global Summit
Telangana Global Summit (ETV)
Published : November 26, 2025 at 8:48 AM IST

Telangana Global Summit Future Branding : అంత‌ర్జాతీయ సంస్థల పెట్టుబడులకు గమ్యస్థానంగా హైదరాబాద్‌ నిలిచేలా తెలంగాణ గ్లోబల్‌ రైజింగ్‌ సమ్మిట్‌ నిలవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. డిసెంబ‌రు 8, 9న ఫ్యూచ‌ర్‌సిటీలో నిర్వహించే స‌మ్మిట్‌కు సంబంధించి బ్రాడింగ్‌పై సీఎం స‌మీక్ష నిర్వహించారు. గ్లోబ‌ల్ సమ్మిట్‌కు సంబంధించి వివిధ సంస్థలు రూపొందించిన ప్రచారచిత్రాలు, వీడియోలను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి ప‌లు మార్పులు చేర్పులు సూచించారు. సచివాలయంలో మంత్రులతో కలిసి వివిధ శాఖలపై సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిశాఖలోని పనితీరును తెలుసుకున్నారు.

ఫ్యూచర్​సిటీ గురించి సీఎం సూచన : భార‌త్ ఫ్యూచ‌ర్‌సిటీలో విభాగాల వారీగా చేప‌ట్టే ప‌నుల‌కి సంబంధించి ప్రతి అంశాన్ని ప్రచారంలో ప్రముఖంగా ఉండేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సూచించారు. పెట్టుబ‌డిదారుల‌కు క‌ల్పించే స‌దుపాయాల‌ను స‌మ‌గ్రంగా వివ‌రించాల‌ని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. హైద‌రాబాద్‌కి అనుకూల అంశాలైన ఇన్నర్‌ రింగ్​ రోడ్డు, ఔటర్‌ రింగు రోడ్డు, రానున్న రీజిన‌ల్ రింగురోడ్డు, బంద‌రు పోర్టు వ‌ర‌కు నిర్మించ‌నున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే, రైలు మార్గం, డ్రైపోర్ట్‌తోపాటు తెలంగాణ‌ క‌ళా, సాంస్కృతిక, భాష, వాతావ‌ర‌ణ అనుకూల‌త‌ను వివ‌రించాల‌ని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 1999 నుంచి ఇప్పటివరకి ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా విధాన‌ప‌ర‌మైన నిర్ణయాల్లో ఎలాంటి మార్పులేని అంశాన్ని వివరించాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సూచించారు. పెట్టుబ‌డుల విష‌యంలో ప్రభుత్వం మద్దతుగా నిలుస్తున్న విష‌యాన్ని బ‌లంగా నొక్కి చెప్పాల‌ని అన్నారు.

బ్రాడింగ్​కు సంబంధించి సీఎం ఆదేశాలు : తెలంగాణ బ్రాడింగ్‌కు సంబంధించి రాష్ట్రానికే ప‌రిమిత‌మైన వైవిధ్యమైన రామ‌ప్ప ఆల‌యంలోని నంది, స‌మ్మక్క- సారలమ్మ జాతర, న‌ల్లమ‌ల పులులు, మ‌హ‌బూబ్‌న‌గ‌ర్ జిల్లాకే ప్రత్యేకమైన ఎద్దులు, జాతీయ-రాజ‌కీయాల‌ను శాసించిన పీవీ న‌ర‌సింహారావు వంటి ప్రముఖులు, కళాకారులు, క్రీడాకారులు, అంత‌ర్జాతీయ కంపెనీల‌కు నాయ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ప్రముఖులు ఇలా ప్రతి అంశానికి బ్రాండింగ్‌లో చోటు క‌ల్పించాల‌ని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు. ప్రింట్‌, ఎల‌క్ట్రానిక్‌, డిజిట‌ల్ వేదిక‌ల‌ని బ్రాండింగ్‌కు స‌మ‌ర్థంగా వినియోగించాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు.

పాస్​లు లేకపోతే నో ఎంట్రీ : ఈ గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. పాస్​లు లేకుండా సమ్మిట్​కు ఎవరైనా ఎంట్రీ కావడానికి వీల్లేదని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డినే తెలిపారు. సమ్మిట్​కు సంబంధం లేని వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎంట్రీ ఇవ్వకూడదని స్పష్టం చేశారు. అధికారులకు శాఖల వారీగా ఎంట్రీ ఉంటుందని అన్నారు. ఏర్పాట్లను ఎప్పటికప్పుడు తానే స్వయంగా పరిశీలిస్తానని చెప్పారు. గ్లోబల్​ సమ్మిట్​కు పోలీసులు కట్టి దిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని, సమ్మిట్​కు వచ్చే వారి వాహనాల పార్కింగ్​కు ఇబ్బందులు తలెత్తకూడదని ఆదేశించారు.

బందోబస్తుకు వచ్చే పోలీసు సిబ్బందికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. సమ్మిట్​కు హాజరయ్యే మీడియాకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని నవంబరు 23న స్వయంగా సీఎంనే వెళ్లి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. తెలంగాణకు బ్రాండ్​కు చార్మినార్​, గోల్కొండ, హైటెక్​ సిటీ ఎలాగో భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్​ సిటీ కూడా బ్రాండ్​గానే నిలుస్తోందని ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి వివరించారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫ్యూచర్​ సిటీని ప్రచారం చేస్తూ అందరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నారు.

