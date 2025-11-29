ETV Bharat / state

ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా : తెలంగాణ రైజింగ్​ సమిట్​కు 'గ్లోబల్​ లెవల్'​లో ఏర్పాట్లు

తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​​ను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రభుత్వం - కట్టుదిట్టమైన భద్రత, అణువణువునా తనిఖీలు - ఏర్పాట్లపై ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారుల సమీక్ష

Telangana Rising Global Summit 2047
Telangana Rising Global Summit 2047 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 9:34 AM IST

Telangana Rising Global Summit 2047 : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​-2047ను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్​ఖాన్​పేటలోని ఫ్యూచర్​ సిటీలో వచ్చే నెల 8, 9 తేదీల్లో ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహించేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేస్తోంది. సుమారు 100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ సదస్సును నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమిట్​​ను విజయవంతం చేయడంపై అన్ని శాఖల సమన్వయ సమావేశాన్ని శుక్రవారం ఫ్యూచర్​ సిటీలో నిర్వహించారు.

జాతీయ, అంతర్జాతీయ పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరు కానున్న ఈ సదస్సులో అతిథులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులు సమగ్రంగా చర్చించారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. వీటిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు సమక్షంలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

Telangana Rising Global Summit 2047
కొనసాగుతున్న చదును చేసే పనులు (Eenadu)

ఈ పనులు చేయనున్నారు :

  • టి-ఫైబర్‌ ఆధ్వర్యంలో 10 గిగా బైట్స్‌ పర్‌ సెకండ్‌ (జీబీపీఎస్‌) వేగంతో సదస్సు జరిగే రెండు రోజుల పాటు నిరంతర ఇంటర్నెట్‌ కోసం ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు. దీనిద్వారా సుమారు 10 వేల మందికి వైఫై ఉచితంగా లభించనుంది. సదస్సు ప్రాంగణానికి అనుమతి ఉన్న వారికి మాత్రమే వైఫై పాస్​వర్డ్​ను ఇవ్వనున్నారు.
  • సదస్సు సమీపంలో 3 హెలిప్యాడ్‌లను నిర్మించనున్నారు. సదస్సుకు చేరుకోవడానికి వీలుగా హైదరాబాద్‌-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి నుంచి ఫ్యూచర్‌ సిటీ అథారిటీ వరకు రహదారులను మరమ్మతు చేసేందుకు ప్రక్రియను ముమ్మరం చేశారు. అలాగే సదస్సు పరిసరాల్లో కొత్త రోడ్లు రూపుదిద్దుకోనున్నాయి.
  • వచ్చే నెల 4, 5 తేదీల్లో ప్రాంగణం వెలుపలి భాగంలో డ్రై రన్​ చేయనున్నారు. ఈవెంట్​ అచ్చంగా 8, 9 తేదీల్లో ఎలా జరుగుతుందో అలా రిహార్సల్​ చేసి, ప్రతి ఒక్కటీ చెక్​ చేయనున్నారు. వచ్చే నెల 6వ తేదీన ప్రాంగణం లోపల ఈ ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నారు.
  • అతిథుల వాహనాల పార్కింగ్​కు ఆరు స్థలాలను ఎంపిక చేశారు. సదస్సు సమీపానికి ముఖ్యమంత్రి, ఇతర అతి ముఖ్యుల వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతిని ఇచ్చారు. మిగిలిన పార్కింగ్​లు దాదాపు కిలోమీటరు దూరంలోనే ఉండనున్నాయి. అతిథుల వాహనాలన్నీ సమీపంలోని అమెజాన్​ డేటా సెంటర్​ ప్రాంగణంలో నిలిపి ఉంచి, అక్కడి నుంచి వారిని ప్రత్యేక విద్యుత్​ వాహనాల్లో సదస్సు వద్దకు తీసుకెళ్లనున్నారు.
  • పోలీసులు, అధికారులు, మీడియాకు వేర్వేరు చోట్ల పార్కింగ్​ సదుపాయం కేటాయించారు. వారు అక్కడి నుంచి సదస్సుకు చేరుకోవాలి.
  • ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకు ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు ఉండనున్నాయి.
  • అతిథులు, ఉద్యోగులు, ఇతరులకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్య ఎదురైనా సత్వర వైద్య సేవలందించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. గుండెపోటు వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సేవలు అందించేందుకు అత్యాధునిక అంబులెన్సు ఒకటి, సాధారణ వైద్య సేవలు అందించేందుకు రెండు అంబులెన్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రాంగణంలో వైద్య సేవలు అందించేందుకు 10 పడకలు ఉంటాయి.
  • ప్రాంగణంలో నిరంతరం విద్యుత్​ సరఫరా కోసం ప్రత్యేకంగా ట్రాన్స్​ఫార్మర్లను, స్తంభాలను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుత్​ సరఫరాతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేక జనరేటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
  • సదస్సు ప్రాంగణంలో సుమారు 2 వేల మంది అతిథులు కూర్చొనేలా వారికి పక్కనే మీడియాకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
  • ప్రధాన సదస్సు ప్రాంగణాన్ని ఆనుకునే వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 45 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించినవి, ప్రైవేటు రంగాలకు సంబంధించినవి ఉంటాయి.
  • ప్రధాన వేదికలు కాకుండా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కోసం నాలుగు వేదికలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
  • ప్రాంగణంలో సింగిల్​ యూజ్​డ్​ ప్లాస్టిక్​ను తక్కువగా వినియోగించాలని నిర్ణయించారు.
  • 9వ తేదీన సదస్సు ప్రాంగణం వెలుపల ప్రత్యేకంగా డ్రోన్​ ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. బాణాసంచా కాల్చనున్నారు.
  • సదస్సు ముగిసిన అనంతరం 10, 11 తేదీల్లో సదస్సు ప్రాంగణాన్ని, స్టాళ్లను సందర్శించడానికి సాధారణ ప్రజలకు అనుమతి ఇస్తారు.
Telangana Rising Global Summit 2047
గ్లోబల్‌ రైజింగ్‌ సమిట్‌ కోసం రూపు దిద్దుకుంటున్న రహదారులు (Eenadu)

సెల్‌ టవర్స్‌ ఆన్‌ వీల్స్‌ : సుమారు 3 వేల మంది దేశ, విదేశీ అతిథులు ఈ సదస్సుకు హాజరు అవుతారని అంచనా. సీఎం, మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసులు, ఇతర సేవలందించే వారిని కలుపుకొంటే సుమారు 5 వేల మంది వరకు ప్రాంగణం లోపల, బయట ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరందరికీ సెల్​ఫోన్​ సేవల్లో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ఉండేందుకు సెల్​ టవర్​ ఆన్​ వీల్స్​ విధానంలో బీఎస్​ఎన్​ఎల్​, జియో, వొడాఫోన్​, ఎయిర్​టెల్​ తదితర నెట్​వర్క్​ల టవర్స్​ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మొబైల్​ నెట్​వర్క్​లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

ఆహార సరఫరా బాధ్యత ఓ స్టార్​ హోటల్​కు :

  • అవసరమైన మేరకు నీటిని సరఫరా చేసే బాధ్యతను, మురుగునీరు వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేసేలా చూసే బాధ్యతను జలమండలికి అప్పగించారు.
  • సదస్సులో మూడు భోజన కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులో ఒకటి వీవీఐపీలకు, మరో రెండు అతిథుల కోసం. వీటన్నింటి కోసం హైదరాబాద్​కు చెందిన ఓ ప్రముఖ స్టార్​ హోటల్​ను ఎంపిక చేశారు.
  • అంతర్జాతీయ సదస్సు కావడంతో దీన్ని సజావుగా నిర్వహించడానికి వీలుగా ఒక ప్రైవేటు ఈవెంట్​ సంస్థకు నిర్వహణ బాధ్యతలను అప్పగించారు.
  • పారిశుద్ధ్య పరిరక్షణ బాధ్యతలను స్థానిక మున్సిపాలిటీకి అప్పగించారు.
  • సదస్సు ప్రాంగణాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దే పనులను హెచ్​ఎండీఏకు అప్పగించారు.

రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిని మూడు రీజియన్లుగా విభజించాలి : అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ఏర్పాట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

