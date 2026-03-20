సినీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్‌లో వేళ్లూనుకునేందుకు రామోజీరావు ఎంతో కృషి చేశారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఎఫ్‌డీసీ ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - సినీ పరిశ్రమను గుర్తించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించి, వాయిదా పడిన నంది అవార్డులను గద్దర్ పేరిట ప్రారంభించామన్న రేవంత్‌ రెడ్డి

Published : March 20, 2026 at 7:13 AM IST

CM Revanth Reddy Speech at Gaddar Awards : హాలీవుడ్ చిత్రాలకు హైదరాబాద్ ఆతిథ్యమిచ్చే రోజులు వచ్చాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్ అత్యంత సురక్షితమైందన్న సీఎం, దుబాయ్ వాళ్లే ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అందిస్తున్న తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ పురస్కారాల్లో విజేతలకు అవార్డులు ప్రదానం చేసిన ఆయన, సమాజంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై సినీ పరిశ్రమ దృష్టిసారించి మంచి చిత్రాలు నిర్మించాలని సూచించారు. కథతో వస్తే రీల్స్‌తో బయటికి వెళ్లడానికి రామోజీ లాంటి సంస్థలున్నాయని, హైదరాబాద్​లో సినీ పరిశ్రమ శాశ్వతంగా నిలిచేందుకు రామోజీరావు ఎంతో కృషి చేశారని రేవంత్‌ రెడ్డి గుర్తు చేసుకున్నారు.

తెలుగు సినీ పరిశ్రమపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి తన బాధ్యతను చాటుకుంది. సినీ పరిశ్రమ, నటీనటులను గుర్తించి ప్రోత్సహించేందుకు ఏటా ఇస్తున్న తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులు 2025 ప్రదానోత్సవాన్ని హైదరాబాద్​లోని మాదాపూర్​లో ఘనంగా నిర్వహించింది. సినీరంగంపై ప్రభుత్వానికి ఉన్న సానుకూల దృక్పథాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సినీ పరిశ్రమ అవసరాన్ని గుర్తించామని చెప్పారు. హైదరాబాద్ అనగానే ఐటీ, పరిశ్రమలు, బిర్యానీనే కాదని, సినిమా హబ్‌గా గుర్తుకు రావాలన్న రేవంత్‌, భారతీయ సినీ పరిశ్రమంతా ఒకే గొడుకు కిందకు రావాలని ఆకాంక్షించారు.

రామోజీరావు కృషి మరవలేనిది : తెలుగు సినీ పరిశ్రమ చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చేందుకు ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ ఎంతో కృషి చేశారన్న సీఎం, ఆ పరిశ్రమ హైదరాబాద్‌లో వేళ్లూనుకునేందుకు రామోజీరావు ఎంతో కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. కథతో వస్తే రీల్స్‌తో వెళ్లేలా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని తీర్చిదిద్దినట్లు పేర్కొన్నారు. గద్దర్ పేరిట అవార్డులివ్వడంపై మరోమారు వివరణ ఇచ్చిన సీఎం, తన గళంతో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి గద్దర్ అని కొనియాడారు. సామాజిక రుగ్మతలపై పోరాటం చేసిన ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దర్ పేరిట అవార్డులివ్వడం సామాజిక బాధ్యతగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సినిమా మాధ్యమం చాలా శక్తివంతమైన ఆయుధమని, ప్రజలపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతుందన్న సామాజిక సమస్యలపై పరిశ్రమ దృష్టి సారించి మంచి చిత్రాలు నిర్మించాలని కోరారు.

సినీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్‌కు రావడానికి ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్‌ఆర్ కృషి చేశారు. సినీ పరిశ్రమ హైదరాబాద్‌లోనే వేళ్లూనుకునేందుకు రామోజీరావు తీవ్రంగా కృషి చేశారు. ప్రభాకర్‌రెడ్డి, దాసరి నారాయణరావు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి దోహదం చేశారు. ఇండియా సినిమాలను గ్లోబల్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దడానికి హైదరాబాద్‌ ప్రయత్నం చేస్తోంది. ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమకు హైదరాబాద్ హబ్‌ కావాలి. సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి పెద్దలు చాలా కృషి చేశారు. సినీ పరిశ్రమను గుర్తించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. వాయిదా పడిన నంది అవార్డులను గద్దర్ పేరుతో మళ్లీ ప్రారంభించాం. సినీ పరిశ్రమను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. కథతో వస్తే రీల్స్‌తో బయటికి వేళ్లేందుకు రామోజీఫిల్మ్‌సిటీ లాంటి సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి. - ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

చాలా పారదర్శకంగా గద్దర్‌ అవార్డుల ఎంపిక : గద్దర్ ఒక వ్యక్తి కాదని, వ్యవస్థగా అభివర్ణించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనా విధానాన్ని సమాజానికి చాటి చెప్పేందుకు గద్దర్ పేరిట అవార్డులు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. తెలుగు సినిమా దేశానికే గర్వకారణంగా నిలవాలి. గతంలో పదేళ్ల పాటు నటులకు అవార్డుల ప్రకటన జరగలేదు. కొన్ని సందేశాత్మక చిత్రాలు కమర్షియల్‌గా కూడా విజయం సాధించాయి. గద్దర్‌ అవార్డుల ఎంపిక చాలా పారదర్శకంగా జరిగింది. అవార్డుల వేడుకకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నటులు రావటం సంతోషకరం' అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

