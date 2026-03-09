అడవిలో ఏఐ నిఘా నేత్రాలు! - ఇకపై చీమ చిటుక్కుమన్నా వెంటనే తెలిసిపోతుంది
వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు అటవీశాఖ డిజిటల్ గస్తీ - అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో ఏఐ ఆధారిత స్మార్ట్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్న అటవీశాఖ - జంతువుల ప్రవర్తన, వలసలపై అధ్యయనానికి ఏఐ కెమెరాలు
Published : March 9, 2026 at 9:51 AM IST
AI Smart Cameras For Protect wild Life : వన్యప్రాణి సంరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. తెలంగాణలోని అభయారణ్యాల్లో పెద్దపులులు, ఎలుగుబంట్లు, చిరుతలు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించేందుకు అటవీశాఖ సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రయోగాత్మకంగా అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత స్మార్ట్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. ఇవి వన్యప్రాణుల సంచారాన్ని(కదలికలను) నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు, డిజిటల్ పెట్రోలింగ్కు(గస్తీ) ఉపయోగపడతాయి.
టైగర్ రిజర్వ్లో స్మార్ట్ కెమెరాలు : అడవిలో వేటగాళ్ల సంచారాన్ని వెంటనే గుర్తించి అటవీశాఖ అధికార యంత్రాంగాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేసేందుకు ఈ ఏఐ స్మార్ట్కెమెరాలు ఉపయోగపడతాయి. ఈ సాంకేతికత దేశంలోని పలు టైగర్ రిజర్వుల్లో ఇప్పటికే అందుబాటులోకి ఉంది. ఉత్తరాఖండ్లోని జిమ్కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్(పులులకు ప్రసిద్ధి), అసోంలోని కజిరంగా నేషనల్ పార్క్, కర్ణాటకలోని బందీపుర్ టైగర్ రిజర్వు, మధ్యప్రదేశ్లోని కన్హా టైగర్రిజర్వు తదితర చోట్ల ఈ తరహా కెమెరాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వులు ఉండగా తొలుత అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్పై అటవీశాఖ దృష్టిసారించింది. ఈ అటవీ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం సాధారణ కెమెరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
సాధారణ కెమెరాలు :
- 7 రోజులకు ఓసారి అటవీశాఖ సిబ్బంది అడవిలోకి వెళ్లి కెమెరాల్లోని మెమొరీకార్డు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది.
- తర్వాత అధికారులు అందులో నమోదైన ఫొటోలు, వీడియోలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.
- అడవి జంతువులను వేటాడటం, చెట్లు నరికివేత, వన్యప్రాణుల అనారోగ్యం వంటి కీలక సమాచారం ఆలస్యంగా తెలియడం వల్ల వెంటనే అప్రమత్తం కాలేరు.
- అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులోని పులులు కృష్ణానది దాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు వెళ్లి వస్తుంటాయి. మహారాష్ట్ర నుంచి ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతానికి, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వునకూ వచ్చిపోతుంటాయి. ఇలాంటివి కూడా సాధారణ కెమెరాలతో వెంటనే తెలుసుకోలేం.
ఏఐ స్మార్ట్ కెమెరాలతో ఉపయోగాలు ఇవే :
- కేవలం ప్రాంతాన్ని రికార్డు చేయడం మాత్రమే కాకుండా జంతువులను, వేటగాళ్లను గుర్తించగలవు.
- పులులు, ఇతర వన్యప్రాణుల ఫొటోలు ఎప్పటికప్పుడు సర్వర్కు పంపిస్తుంటాయి.
- పెద్దపులుల సంఖ్యను, వాటి పరిధిని(టెర్రిటరీ) ఏఐ స్మార్ట్ కెమెరాలు అంచనా వేస్తాయి.
- జంతువుల ప్రవర్తన, వలసలపై అధ్యయనానికి ఏఐ కెమెరాలు ఉపయోగపడతాయి.
వన్యప్రాణి సంరక్షణలో భాగంగా : పచ్చదనం పెంపు, పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా 2047 సంవత్సరం నాటికి రాష్ట్రాన్ని దేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ దిశగా ‘విజన్-2047’లో అటవీ విస్తరణ, నదుల పునరుజ్జీవం, వన్యప్రాణి సంరక్షణ, జీవవైవిధ్యం తదితర అంశాల్లో కీలక కార్యక్రమాలను ప్రతిపాదించింది. ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్(ఐఎస్బీ) ఆధ్వర్యంలో రూపొందించినటువంటి ముసాయిదా నివేదికలో వీటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. భవిష్యత్ తరాల వారికి మరింత ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని అందించాలని, పచ్చదనం భారీగా పెంచాలని, బయోడైవర్సిటీతో కూడిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ప్రధానంగా సంకల్పించారు.
ఆ ప్రాంతాల్లో టైగర్ కారిడార్ల అభివృద్ధి : ఏళ్ల తరబడి పెద్దపులులు, ఎలుగుబంట్లు, చిరుతలు, స్వేచ్ఛగా తిరిగిన మార్గాల్లో మానవ చర్యల కారణంగా ఇప్పుడు వాటికి ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లోకి మనుషులు వెళ్లడం అక్కడ వ్యవసాయం చేయడం, ఆవాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం లాంటి చర్యలతో పులుల రాకపోకలకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయా కారిడార్లను పునరుద్ధరింటకోవచ్చు. మహారాష్ట్ర-తెలంగాణ, ఏపీ-తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తారు, ఛత్తీస్గఢ్-తెలంగాణ. వీటితో పాటు పెద్దపులులు సంచరిస్తున్నటువంటి ఇతర ప్రాంతాల్లో కొత్త కారిడార్లు గుర్తించి అధికారికంగా నోటిఫై చేస్తారు.
