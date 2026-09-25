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భాగ్యనగరంలో రెస్టారెంట్ల మాయాజాలం - అద్భుతమైన రుచి అస్సలు అంటే నమ్మకండి

తెలంగాణ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌ అథారిటీ హోటళ్లపై చేసిన దాడుల్లో సంచలన ఘటనలు బయటపడ్డాయి. 15 ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టి 8 హోటళ్ల లైసెన్సు రద్దు చేశారు.

TG SAFE INSPECTIONS ON RESTAURANTS
ఓ హోటల్‌లో అపరిశుభ్రంగా వంట గది (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 1:31 PM IST

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TG SAFE Inspections On Restaurants : అద్భుతమైన రుచి, రేటింగ్‌లో మేమే టాప్‌, మీరు మా రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ తింటే మైమరచిపోవాల్సిందే అంటూ ఊదరగొట్టే హోటళ్లలో దారుణ పరిస్థితులు ఉన్నాయని బట్టబయలు అయ్యింది. రాజధాని హైదరాబాద్​లోని రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లపై గురువారం తెలంగాణ ఫుడ్‌ అండ్‌ ఎసెన్షియల్‌ డ్రగ్స్‌ అథారిటీ(టీజీ సేఫ్‌) దాడులు చేసింది. పలు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్ల ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు గుర్తించింది. టీజీ సేఫ్ 8 టీమ్స్​ కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌లోని 15 ప్రముఖ రెస్టారెంట్లలో విస్తృతంగా తనిఖీలను చేపట్టాయి. ఉల్లంఘనలు, నిబంధనలు పాటించని వాటిపై అక్కడికక్కడే 8 హోటళ్ల లైసెన్సు రద్దు చేయడంతోపాటు ఒక హోటల్‌ను సీజ్‌ చేసినట్లు టీజీసేఫ్‌ కమిషనర్‌ అవినాశ్‌ మహంతి వెల్లడించారు.

లక్కీ రెస్టారెంట్‌(బాచుపల్లి)

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ లైసెన్సు లేకుండా, బొద్దింకల స్వైర విహారంతో అత్యంత అపరిశుభ్రంగా రెస్టారెంట్‌ను నిర్వహించడంతో బాచుపల్లిలోని లక్కీ రెస్టారెంట్​ను వెంటనే సీజ్‌ చేశారు. మరో 8 హోటళ్ల లైసెన్సులు క్యాన్సిల్ చేశారు.

అరోమా మల్టీకసిన్‌ రెస్టారెంట్‌(గచ్చిబౌలి)

ఎలుకలు కొరికిన ఆహార పదార్థాలు, పిల్లుల సంచారం, గడువు తీరిన ఆహార పదర్థాలు అరోమా మల్టీకసిన్ రెస్టారెంట్​లో గుర్తించారు.

పక్వాన్‌ గ్రాండ్‌ రెస్టారెంట్‌ (రాయదుర్గం)

గడువు ముగిసిన 1170 బియ్యం బస్తాలు, 45 కేజీల లేబుల్‌ లేని నూడిల్స్, కుళ్లిన కోడిగుడ్లు పక్వాన్ గ్రాండ్ రెస్టారెంట్​లో లభించాయి.

గోదావరి ఘుమఘుమలు(హఫీజ్‌పేట్‌)

గోదావరి ఘుమఘుమలు రెస్టారెంట్లో పురుగులు పట్టిన కూరగాయలు, కిచెన్​ పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి.

శ్రీకృష్ణ ఫ్యామిలీ డాబా(గచ్చిబౌలి)

ఇక్కడ పనిచేసే వర్కర్లు గుట్కా నములుతున్నారు. పలు చోట్ల బూజుపట్టిన ఆహార పదార్థాలు గుర్తించారు.

శ్రీ సాయిమెస్‌-బాబాయ్‌ హోటల్‌ (కొండాపూర్‌)

కుళ్లిన కూరగాయలు, ఈగలు, బొద్దింకల స్వైర విహారం ఈ హోటల్​లో ఉంది.

ఆదిత్య రెస్టారెంట్‌ అండ్‌ బార్‌(సఫిల్‌గూడ)

ఫ్లోరింగ్ జిడ్డు పట్టి ఉంది. గోడలకు పెచ్చులు ఊడుతున్నాయి. కుళ్లిపోయిన కూరగాయలను వాడుతున్నారు.

స్పైసీ హబ్‌, గ్రీన్‌ ట్రీట్‌(కొత్తపేట)

ఫ్రిజ్‌లలోంచి దుర్వాసన వస్తుంది. గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలు లభ్యమయ్యాయి.

వైష్ణవి దర్శిని(బేగంబజార్‌)

బూజు పట్టిన ఆహార పదార్థాలు, వివిధ రకాల కెమికల్స్, వెలుతురు సరిగా లేకపోవడం, ఆహార పదార్థాలు ఒకేచోట నిల్వ ఉంచడం వంటి ఘటనలు ఎదురయ్యాయి. అదేవిధంగా పుప్పాలగూడలోని అసోనియో ఇండియన్‌ కిచెన్‌కు టీజీ సేఫ్ అధికారులు షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు.

కొందరికి నోటీసులు

లైసెన్సు రద్దు, సీజ్‌ చేయడంతో పాటు సరిగా నిర్వహించని మరో ఐదు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లను గుర్తించి ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ నోటీసులు ఇచ్చినట్టు కమిషనర్‌ అవినాశ్ మహంతి తెలిపారు. వాటిలో గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మండీ (గచ్చిబౌలి), యమ్మీబీ(సైనిక్‌పురి), జేఎమ్‌జే బాయ్స్‌ హాస్టల్‌ (గుండిమైసమ్మ), బాక్స్‌ 8 మోజో పిజ్జా (యూసుఫ్‌గూడ), సీజన్స్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌(హైటెక్‌ సిటీ) ఉన్నాయి.త్వరలో మరోసారి ఇక్కడ తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని, అప్పటికీ పరిస్థితిలో మార్పు రాకపోతే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కల్తీ అనుమానం ఉన్న 16 ఫుడ్‌ శాంపిళ్లను సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

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