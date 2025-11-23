ETV Bharat / state

తెలంగాణలోనే తొలి సైనిక స్కూల్​ - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇలాకాలోనే ప్రారంభం!

ఈనెల 24న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి భూమి పూజ - తెలంగాణలో సైనిక స్కూల్​ - 11 ఎకరాల స్థలం కేటాయించిన విద్యాశాఖ

Sainik School in Kodangal
Sainik School in Kodangal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 23, 2025 at 12:21 PM IST

Sainik School in Kodangal : రాష్ట్రానికి తొలి సైనిక్​ స్కూల్​ మంజూరు కానుంది. వికారాబాద్​ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్​ పరిధిలోని దుద్యాల మండలం హకీంపేటలోని ఎడ్యుకేషన్​ హబ్​లో సైనిక్​ స్కూల్​ ఏర్పాటు కానుంది. కేంద్ర రక్షణ శాఖ పరిధిలోని సైనిక్​ స్కూల్​ సొసైటీ ఇంకా అధికారికంగా అక్కడ పాఠశాలను మంజూరు చేయలేదు. కానీ ఈనెల 21న నిపుణుల కమిటీ స్థలాన్ని పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఈనెల 24న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి భూమిపూజ చేయనున్నారు. స్థలం, భవనాల నిర్మాణం, ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానివేనని, నిబంధనల ప్రకారం అవన్నీ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానంలో మంజూరు చేస్తుందని, దాదాపు 11 ఎకరాలకు పైగా స్థలం కేటాయించినట్లు విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు చెప్పారు.

మిగిలిన ఆరింటిలో ఎన్ని దక్కేనో? : రాష్ట్రంలో ఏడు ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలను సైనిక్​ స్కూళ్లుగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ రెండు నెలల క్రితం ప్రతిపాదనలు పంపింది. అందులో రంగారెడ్డి, హనుమకొండ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల నుంచి మూడు జిల్లా పరిషత్తు పాఠశాలలు, వికారాబాద్​, మేడ్చల్​, సంగారెడ్డి, ములుగు జిల్లాల్లోని నాలుగు జనరల్​ రెసిడెన్షియల్​ పాఠశాలలు ఉన్నాయి.

వికారాబాద్​ జిల్లాలో కొత్తగా(గ్రీన్​ఫీల్డ్​) సైనిక్​ స్కూల్​ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అంటే ఇక ఆ జిల్లాలో రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్​ను సైనిక్​ స్కూల్​గా మార్చే నిర్ణయం ఇక లేనట్లేనని అధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు. మిగిలిన ఆరు పాఠశాలల్లో ఎన్ని ఎంపిక అవుతాయన్నది వేచి చూడాలి. మరోవైపు మరికొన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలలు సైతం రాష్ట్రం నుంచి దరఖాస్తు చేశాయి. ఖమ్మం గ్రామీణ మండలంలో ఒక ప్రైవేటు పాఠశాల దరఖాస్తు చేయగా పది రోజుల క్రితమే సైనిక్​ స్కూల్​ సొసైటీ కమిటీ సందర్శించి వసతులు పరిశీలించింది.

పీపీపీ విధానంలోనే : సైనిక్​ పాఠశాలల్లో ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్​ వరకు విద్య అనేది అందుతుంది. కేంద్రం రెండేళ్ల క్రితం పాత విధానాన్ని రద్దు చేసింది. ఆ తర్వాత పీపీపీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీని కింద ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు పోటీ పడొచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం పీపీపీ విధానంలో 102 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ప్రైవేటు పాఠశాలలోనైతే ఫీజులో సగం కేంద్రం చెల్లిస్తుంది. గతంలో కేవలం రెసిడెన్షియల్​ విధానమే ఉండగా ఇప్పుడు డే స్కాలర్​ విధానంలోనూ నడపవచ్చు. వీటిలో కేవలం చదువే కాకుండా క్రీడలకు కూడా సమ ప్రాధానం ఇస్తున్నారు.

