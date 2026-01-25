ETV Bharat / state

భవనం సెల్లార్‌లో ప్రమాదకర కెమికల్స్, ఫర్నిచర్ - నాంపల్లి ఘటనపై ఫైర్​ డీజీ విక్రమ్​ సింగ్ మాన్

ప్రమాదంలో అదశ్యమైన ఐదుగురు మృతి చెందారు - మంటలు అంటుకున్నప్పుడు బయటకు రావడంలో విఫలమై ప్రాణాలు కోల్పోయారు - భవనానికి ఫైర్​ సెఫ్టీ అనుమతులు లేవన్న ఫైర్​ డీజీ విక్రమ్​ సింగ్ మాన్

Fire DG On Nampally Fire Accident
Fire DG On Nampally Fire Accident (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
Fire DG On Nampally Fire Accident : నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటనపై తెలంగాణ అగ్నిమాపకశాఖ డీజీ విక్రమ్​ సింగ్ మాన్ స్పందించారు. ప్రమాదానికి ప్రాథమిక కారణాలు, మృతుల వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు. నాంపల్లిలో శనివారం జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో అదృశ్యమైన ఐదుగురు మృతిచెందారని ఆయన తెలిపారు. నిన్న రాత్రంతా ఆచూకీ కోసం అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశామని చెప్పారు. రాత్రంతా మంటలు, పొగలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకే సమయం పట్టిందని వివరించారు. తొలి మృతదేహం ఉదయం 9:15 గంటలకు గుర్తించినట్లుగా మిక్రమ్​సింగ్ మాన్ తెలిపారు.

బేస్​మెంట్​లో గోడౌన్​ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు : ప్రమాద ఘటన జరిగిన భవనం బేస్​మెంట్​లో గోడౌన్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారని డీజీ తెలిపారు. సెల్లార్‌లో ఫర్నిచర్, ప్రమాదకర కెమికల్స్ నిల్వ చేశారని వివరించారు. బేస్‌మెంట్‌ను పూర్తిగా దుర్వినియోగం చేసినట్టు తమ ప్రాథమిక పరిశీలనలో తెలిందని ఆయన వెల్లడించారు. కెమికల్స్ తీవ్రత వల్ల సిబ్బంది లోపలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉన్నదని విక్రమ్​ సింగ్ మాన్ అన్నారు. సెల్లార్ చివర్లో రెండు రూములు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మంటలు మొదలైన తర్వాత రూమ్ నుంచి ర్యాంప్​ వైపు బాధితులు వెళ్లారన్నారు. మెట్ల మార్గంలో ఐరన్ షట్టర్‌కు తాళం వేసి ఉండటం గుర్తించామని చెప్పారు. బయటకు రావడంలో విఫలమై ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు.

నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : భవన నిర్మాణం దృఢంగానే ఉందని తెలిపారు. అయితే నిర్వాహకులు ఫైర్​ డిపార్ట్​మెంట్ అనుమతులు తీసుకోలేదని విచారణలో తేలిందన్నారు. ఫర్నిచర్ వుడ్, రెక్సిన్, కెమికల్స్ కలవడంతో మంటల తీవ్రత పెరిగిందని ఆయన చెప్పారు. అనుమతుల సమయంలో అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నట్టు చూపించి తర్వాత సెల్లార్లను అక్రమంగా వినియోగిస్తున్నారన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాని వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

FIRE DG ON NAMPALLY FIRE ACCIDENT
నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద ఘటన
NAMPALLY FIRE ACCIDENT UPDATES
FIRE DG ON NAMPALLY FIRE ACCIDENT

