ముగిసిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ - డిసెంబరు 22న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటన
Telangana Final Voters List: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ముగిసింది. రాష్ట్రంలో 2కోట్ల 64లక్షల మంది ఓటర్లతో తుది జాబితా సిద్ధమైంది. డిసెంబరు 22న సీఈవో కార్యాలయంలో ఓటర్లు తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 7:25 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో (ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ) ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దాదాపు ముగిసింది. దీంతో ఓట్ల సంఖ్య కొలిక్కి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల 64 లక్షల మంది ఓటర్లతో తుది జాబితా సిద్ధమైంది. డిసెంబరు 22న సీఈవో కార్యాలయంలో ఓటర్లు తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు.
దాదాపు పూర్తైన పరిష్కార ప్రక్రియ - తగ్గిపోయిన ఓట్లు
ఎస్ఐఆర్ ప్రారంభం కాకముందు జాబితా ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 కోట్ల 38 లక్షల 26వేల 448 ఓటర్లు ఉన్నారు. జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియలో 2 కోట్ల 64లక్షల 73వేల 616 మంది మాత్రమే స్పందించారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వని వారి పేర్లను తొలగించి ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఆగస్టు 17న ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది. ఎన్యుమరేషన్ దశలోనే 73 లక్షల 39 వేల 235 ఓట్లు తగ్గిపోయాయి.
ఆ తర్వాత 2002 జాబితాతో మ్యాపింగ్ కానివారితో పాటు వివరాల్లో తేడా ఉన్న 92 లక్షల 88 వేల 181 ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. నోటీసుల జాబితాలో ఉన్న వారు కాకుండా మిగిలిన కోటి 70 లక్షల 65 వేల 846 ఓటర్లే పూర్తి సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అభ్యంతరాల సమయంలో 4 లక్షల 88 వేల 417 మంది మళ్లీ ఓటు కోసం ఫారం 6 సమర్పించారు. నోటీసులు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తయింది.
దరఖాస్తు చేసుకొనేందుకు మరో అవకాశం
నోటీసుల జాబితాలోని సుమారు 59 వేల ఓటర్లను అనర్హులుగా గుర్తించి తొలగించాలని నిర్ణయించారు. వారిలో ఎక్కువగా మరో చోట ఓటు ఉన్న వారేనని అధికారులు తెలిపారు. దీంతో ఎస్ఐఆర్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 లక్షల ఓట్లు తగ్గనున్నాయి. డ్రాఫ్ట్లో పేరు లేని అర్హులు ఇప్పటికైనా దరఖాస్తు చేసుకొనేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ మరో అవకాశం ఇచ్చింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ దాదాపు ముగిసినప్పటికీ ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు తెలంగాణలో కూడా గడువు పొడిగించడంతో డిసెంబరు 22న తుది జాబితాను సీఈవో కార్యాలయం ప్రకటించింది.
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