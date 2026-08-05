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పెట్టుబడులకు తెలంగాణ అనుకూలం - నీతి ఆయోగ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రెండ్లీనెస్‌ ఇండెక్స్‌

భూలభ్యత, నైపుణ్య మానవ వనరులు, మౌలిక వసతులు ప్రధాన బలాలు - ప్రతికూలంగా ఆర్థిక, సైబర్‌ నేరాలు - దేశవ్యాప్తంగా 13వ స్థానం - నీతి ఆయోగ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రెండ్లీనెస్‌ ఇండెక్స్‌-2026 నివేదికలో వెల్లడి

Investments in Telangana
Investments in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 9:42 AM IST

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NITI Aayog Investment Friendliness Index-2026 : పెట్టుబడులకు అనుకూల రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ మరోసారి తన సత్తాను చాటింది. నీతి ఆయోగ్‌ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫ్రెండ్లీనెస్‌ ఇండెక్స్‌-2026 రిపోర్టులో రాష్ట్రం 47.3 పాయింట్లతో దేశవ్యాప్తంగా 13వ స్థానంలో నిలిచింది. 17 పెద్ద రాష్ట్రాల విభాగంలో 10వ ర్యాంకు సాధించి అదరహో అనిపించింది. పెట్టుబడులకు అనుకూల సూచికల్లో గుజరాత్‌ (56.6) అగ్ర స్థానంలో నిలవగా మహారాష్ట్ర (53.7), తమిళనాడు(53.3), గోవా(53.1), ఒడిశా(52.4) రాష్ట్రాలు వరుసగా తర్వాత స్థానాలు సంపాదించాయి.

దేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ఫ్రెండ్లీనెస్​ సూచీలో చేర్చారు. మౌలిక సదుపాయాలు, వనరుల లభ్యత, వ్యాపార అనుకూల వాతావరణం, ప్రభుత్వ విధానాలు ఇలా 8 ప్రధాన అంశాల ప్రాతిపదికన, మొత్తం 84 సూచికల ఆధారంగా ఈ రిపోర్టును నీతి ఆయోగ్ రూపొందించింది. ఇందులో ప్రభుత్వ గణాంకాలతో పాటు పెట్టుబడిదారుల అభిప్రాయాలను సైతం పరిగణనలోకి తీసుకోవడం విశేషం.

తెలంగాణ ప్రధాన సానుకూల అంశాలు : తెలంగాణను పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూల రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నివేదిక గుర్తించింది. టీజీ-ఐపాస్‌ వల్ల రెగ్యులేటరీ ఈజ్‌ విభాగంలో మెరుగైన స్కోరును ఖాతాలో వేసుకుంది. 2023-24లో ఎఫ్‌డీఐ పెట్టుబడులు 3,029.07 మిలియన్‌ అమెరికన్‌ డాలర్లు రాష్ట్రానికి వచ్చాయి.

1. టీజీ-ఐపాస్‌ అతిపెద్ద బలం

  • పూర్తిస్థాయి ఆన్‌లైన్‌ పర్మిషన్ సిస్టం
  • నిర్ణీత గడువులో అనుమతుల మంజూరు
  • ఆటోమేటిక్‌ పర్మిషన్ విధానం
  • దేశంలోనే అత్యంత సమర్థమైన సింగిల్‌ విండో క్లియరెన్స్‌ సిస్టంలలో ఒకటి
  • డిజిటలైజ్‌గా నిర్మాణ అనుమతుల ప్రక్రియ

2. పరిశ్రమలకు సమృద్ధిగా భూమి లభ్యత

  • దేశంలోని ఇతర పెద్ద రాష్ట్రాల సగటుతో పోలిస్తే తెలంగాణలో పరిశ్రమలకు కేటాయించడానికి అందుబాటులో ఉన్న భూమి దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉండటం విశేషం.

3. పన్నుల ఆదాయం సూపర్

  • రాష్ట్ర సొంత పన్నుల ఆదాయం జీఎస్‌డీపీలో 17 శాతం, దేశ సగటు 9.8 శాతం.
  • ఈ పరిస్థితుల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఎక్కువగా వ్యయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
  • పెట్టుబడులకు అవసరమైన ప్రోత్సాహకాలు అందించే కెపాసిటీ పెరుగుతుంది.
  • తెలంగాణకు మెరుగైన ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతుంది.

4. స్కిల్డ్ హ్యుమన్ పవర్

  • స్టెమ్‌ కోర్సుల్లో విద్యార్థుల నమోదు దేశ సగటుతో పోలిస్తే ఇక్కడ రెండింతలు ఎక్కువగా ఉంది.
  • టెక్ స్కిల్డ్ కలిగిన మానవ వనరులు సమృద్ధిగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • నాలెడ్జ్‌ బేస్డ్​ ఇండస్ట్రీస్, ఆధునిక తయారీ రంగాలకు అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ ఉంది.

5. వేగంగా న్యాయ వివాదాల పరిష్కారం

  • మెరుగైన ఈ-ఫైలింగ్‌ సిస్టం
  • వేగంగా వాణిజ్య కలాపాల వివాదాల పరిష్కారం
  • వ్యాపార సంస్థలకు అనుకూలమైన న్యాయ వ్యవస్థ ఉండటం

6. పెట్టుబడిదారుల ప్రశంసలు

  • అద్భుతమైన రైల్వే లైన్ కనెక్టివిటీ
  • మెరుగైన లాజిస్టిక్స్‌తో పాటు మౌలిక వసతులు
  • ఉద్యోగుల ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలు
  • నాణ్యమైన విద్యా, వైద్య సౌకర్యాలు
  • నిరంతరం పవర్ సప్లై
  • పరిశ్రమలు మూతపడే సందర్భాల్లోనూ పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడే పాలసీలు

ప్రధాన ప్రతికూల అంశాలు : ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ స్కోరుపై ఆర్థిక, సైబర్‌ నేరాలు కొంత ప్రభావం చూపాయి. వాటి నియంత్రణ, ఎంఎస్‌ఎంఈలకు మరింత సులభతరమైన సిస్టం, భారీ ప్రాజెక్టులకు వేగవంతమైన అనుమతుల ప్రక్రియ వంటి అంశాల్లో రిఫార్మ్స్ చేపడితే దేశంలోని అగ్రశ్రేణి పెట్టుబడి గమ్యస్థానాల జాబితాలో తెలంగాణ టాప్‌ 10లో నిలిచే అవకాశం ఉందని ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ఫ్రెండ్లీనెస్-2026 నివేదిక స్పష్టం చేసింది.

1. ఆర్థిక, సైబర్‌ నేరాలు

సూచీతెలంగాణదేశ సగటు

ఆర్థిక నేరాలు

(లక్ష జనాభాకు)

7516

సైబర్ నేరాలు

(లక్ష జనాభాకు)

4305

2. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌

  • పెట్టుబడిదారుల ప్రకారం బిజినెస్ నిర్వహణ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది. దీనిని తగ్గించేలా చర్యలు ఉండాలి.
  • పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు పట్టే సమయాన్ని ఇంకా తగ్గిస్తే ఉత్తమం.
  • కార్యకలాపాల ప్రారంభానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలను ముమ్మరం చేయాలి.

3. టీజీ-బీపాస్‌

  • టీజీ-బీపాస్‌ ద్వారా వేగంగా నివాస గృహాల పర్మిషన్లు లభిస్తున్నా, ఈ ప్రక్రియను మరింత వేగంగా చేయాలి.
  • భారీ పారిశ్రామిక, వాణిజ్య ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఆయా శాఖల మధ్య మరింత కోఆర్డినేషన్ అవసరం.

4. ఎంఎస్‌ఎంఈ (చిన్న తరహా పరిశ్రమలు)

  • ఎంఎస్‌ఎంఈల విషయంలో డాక్యుమెంటేషన్‌ ప్రక్రియ ఇంకా సంక్లిష్టంగానే ఉందని పెట్టుబడిదారుల ఆవేదన.
  • చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు మరింత మార్గదర్శకత్వం, క్లారీటీ అవసరం.
  • విధానాలను మరింత సులభం చేయాలి.

5. ఆటోమొబైల్‌ రంగం

  • ఈ రంగం ట్యాక్స్​ల ఒత్తిడికి గురవుతోంది.
  • సంక్లిష్టమైన ఆర్‌టీవో విధానాలు ఉన్నాయి.
  • కార్యకలాపాల నిర్వహణలో చాలా ఇబ్బందులు. వీటిపై ఎక్కువగా దృష్టి అవసరం.

6. శాఖల మధ్య సమన్వయం

  • అనుమతులకు సంబంధించి ఆయా శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
  • కరెంట్ సరఫరాకు సంబంధించిన క్లియరెన్స్‌లు ఆలస్యంగా ఇస్తున్నారు.
  • అనుమతుల జారీ ప్రక్రియలో జవాబుదారీతనం లోపించింది. ఈ పరిస్థితులను చాలా ఎక్కువగా మెరుగుపరచాలి.

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