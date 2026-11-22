కరవు కోరల్లో అల్లాడుతున్న పల్లెసీమలు - సాయం కోసం అన్నదాతల ఎదురుచూపులు
Farmers Awaiting Drought Relief : ఎల్నినో ప్రభావంతో పల్లెల్లో కరవు తాండవిస్తోంది. కరవు సాయం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరింది. డిసెంబర్లో కేంద్ర బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి కరవును నిర్దారించనున్నాయి.
Published : November 22, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 9:55 AM IST
ఎల్నినో తెచ్చిన కరవు పరిస్థితులతో పల్లె చిన్నబోతోంది. వ్యవసాయ ఆధారంగా నడిచే గ్రామీణ జీవనం తల్లడిల్లుతోంది. సాయం చేసే చేతుల కోసం పల్లె ప్రజలు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటి ఎటుచూసినా తాగునీటికి కటకట ఏర్పడగా, బీళ్లుగా మారిన పొలాలతో పల్లె జీవన చిత్రం కళతప్పి కనిపిస్తోంది. ప్రాజెక్టులు, చెరువుల్లో జలం క్రమేణా పూర్తిగా ఇంకిపోవడంతో రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలపై నీటి ఎద్దడి ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
వచ్చే నెలలో కేంద్ర బృందం క్షేత్రస్థాయి పర్యటన
ఎల్నినో వస్తుందని ముందే అంచనా వేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గత నెల 27న 31 జిల్లాల్లో 365 మండలాల్లో కరవు ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను కేంద్రానికి పంపించి సాయం కోరింది. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన ఏదీ చేపట్టకపోవడంతో కేంద్రం ఏ ప్రకటనా చేయలేదు. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కరవు పరిస్థితులపై అధ్యయనానికి అంతర్ మంత్రిత్వ కేంద్ర బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి నేతృత్వంలో కేంద్ర వ్యవసాయం, జలశక్తి, విద్యుత్, పశు సంవర్ధక, గ్రామీణాభివృద్ధి తదితర శాఖలతో కూడిన అధికారులను ఈ బృందంలో నియమించింది. వచ్చే నెల మొదటి వారానికి గానీ ఈ బృందాలు రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చేలా లేవని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
ఉపాధి లేక జీరాంజీ పనులకెళ్తున్న పల్లె ప్రజలు
మరోవైపు రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పరిస్థితులు దిగజారిపోతున్నాయి. 18 శాతం సాగు తగ్గిపోయినట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. తాగు నీరు, పశు గ్రాసం కొరత ప్రారంభమయ్యాయి. వ్యవసాయ కూలీలు, కౌలు రైతులకు ఊపిరి పోసే వానాకాలంలో సాగు లేకపోవడంతో ఆర్థికంగా చితికిపోయారు. పల్లెల్లో ఉపాధి లేక కూలీలు జీరాంజీ (ఉపాధి హామీ) పనులకు వరుస కడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులపై రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా నవంబర్ రెండో వారంలోనే కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. కరవు పరిశీలనకు బృందాలను పంపాలని కోరారు.
కేంద్ర బృందాల నివేదిక ఆధారంగా కరవు సాయం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు సైతం ఇటీవల ప్రధానితో పాటు సంబంధిత కేంద్రమంత్రులను కలిసి సాయం చేయాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తితో కరవు పరిస్థితుల అధ్యయనానికి కేంద్రప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు ఐఎంసీటీ అధికారుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రం పంపించిన కరవు మండలాల నివేదిక ఆధారంగా ఏ జిల్లాల్లో పర్యటించాలనేది కేంద్ర బృందాలు ఖరారు చేయనున్నాయి. డిసెంబర్ మొదటి వారంలో జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బృందాలు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన తర్వాత ఇచ్చే నివేదికల ఆధారంగా కేంద్రం కరవు సాయం ప్రకటిస్తుంది.
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