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అక్టోబరు వరకు లోటు వర్షపాతమే - గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న రైతాంగం

రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలూ అంతంతే - సాగునీటి లభ్యత ఆధారంగానే పంటలు వేయాలి - వరిలో స్వల్పకాలిక రకాలను పండించాలి - అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయ ప్రణాళికలో సిఫార్సులు

FARMERS FACING SEVERE DEFICIENCY
DROUGHT IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 12:57 PM IST

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No Rain in Telangana : తెలంగాణలో వానాకాలం సీజన్‌ అత్యంత కీలకమైన ఐదు నెలల్లోనూ తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులే నెలకొని ఉంటాయని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. గత 46 రోజులుగా లోటు వర్షపాతం ఉండగా ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల్లో కూడా సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువగానే నమోదవుతుందని పేర్కొంది. గోదావరి, కృష్ణా నదీ పరీవాహక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన సీజనల్‌ వర్షపాతం కూడా సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుందని తెలిపింది. నీటి లభ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలని, ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటల విస్తీర్ణాన్ని పెంచకూడదని స్పష్టం చేసింది. సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ కాలంలో పూర్తయ్యే, కరవును తట్టుకునే రకాలను ఎంచుకోవాలని సూచించింది. ఎల్‌నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు గురువారం విడుదల చేసిన అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ వ్యవసాయ ప్రణాళిక-2026లో ఈ వివరాలను వెల్లడించింది.

25 శాతం తక్కువ వర్షపాతం : తాజా సీజనల్‌ అంచనా ప్రకారం వానాకాలంలో రాష్ట్రంలో సాధారణం కంటే సుమారు 25 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల తెలంగాణలో నైరుతిలో వర్షపాతం బలహీన పడే అవకాశం ఉంది. జులైలో సాధారణం కంటే సుమారు 25 శాతం, ఆగస్టులో 15, సెప్టెంబరులో 42, అక్టోబరులో 55 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదవుతుంది.

ప్రాజెక్టుల్లో : గోదావరి నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని అన్ని ప్రధాన, మధ్యతరహా రిజర్వాయర్లలో ప్రస్తుతం 27.69 టీఎంసీలు, కృష్ణా నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కలిపి ప్రస్తుతం 14.81 టీఎంసీలు మాత్రమే వినియోగించడానికి నీటి నిల్వ అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రధానంగా తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి మాత్రమే సరిపోవడం గమనార్హం. మిగిలిన రుతుపవన కాలంలో పెద్ద ఎత్తున నీటి ప్రవాహాలు రిజర్వాయర్లలోకి చేరకపోతే, అనేక రిజర్వాయర్ల నుంచి సాగునీటిని విడుదల చేసే అవకాశం కనుచూపు మేర కూడా కనిపించదు.

ఏం పంటలు వేయాలంటే : గ్రామాల్లో చెరువులు నిండితేనే ఈ నెలాఖరు వరకు వరి స్వల్పకాలిక రకాలను సాగుచేయాలి. మొక్కజొన్న హైబ్రిడ్‌ రకాలను వాడితేనే మంచిది. కందులు, రాగులు, శనగలు, సజ్జలు, ఉలవలు, నువ్వులు, ఆముదాలు వేయాలి. ఈ నెల 20 వరకే పత్తి విత్తనాలు సాగు చేయాలి.

పొదుపుగా నీటి వినియోగం : సాగునీటిని పంట పొలాల్లో అత్యంత పొదుపుగా వినియోగించాలి. వర్షపు నీటిని పొలంలోనే నిల్వచేసే తేమ సంరక్షణ పద్ధతులను అవలంబించాలి. క్షేత్ర స్థాయిలో వర్షపు నీటి సంరక్షణ చర్యలు కూడా చేపట్టాలి. బిందు, తుంపర సేద్యం వంటి సూక్ష్మ నీటిపారుదల పద్ధతులను వాడటం వల్ల నీటిని చాలా మేరకు ఆదా చేయవచ్చు.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పత్తి రైతులు గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. మరో వారం రోజుల్లో వర్షాలు పడకపోతే మొలకెత్తిన పంటపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిందేనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలస్యంగానైనా వర్షాలు కురుస్తాయనే ఆశతో రైతులు ఈసారి లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి విత్తనాలు వేశారు. మొత్తం పత్తి సాగు లక్ష్యం 47.31 లక్షల ఎకరాలకుగాను ఇప్పటి వరకు 40.92 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. నెల రోజుల పంటలో వచ్చిన మొక్కలకు ఎదిగే దశలో ప్రతీ 5 రోజులకోసారి నీటి తడి అవసరం చాలా కీలకం. కీలకమైన దశలో రెండు వారాలుగా చుక్క వాన నీరు అందలేదు. ఈ వారంలోనైనా వర్షాలు కురవకపోతే పత్తికి ప్రమాదమేనని నిపుణులైన శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీంతో రైతులు తమ పంటను చూసి తల్లడిల్లిపోతున్నారు.

"రెండెకరాల్లో పత్తి పంట వేశాను. విత్తనాలు వేశాక నెలలో ఒకే రోజు వర్షం పడింది. తర్వాత అస్సలు వానలే లేవు. నీరందక మొక్కలు అడుగు ఎత్తు కూడా పెరగలేదు. విత్తనాలు, ఎరువులు, కూలీలకు ఇప్పటికే రూ.49 వేలు వ్యయం చేశాను. వర్షాలు పడకపోతే ఇక పంట ఎదిగే పరిస్థితి ఉండదు. నీటి వనరులు కూడా అందుబాటులో లేక పంటను ఏం చేసినా కాపాడుకోలేకపోతున్నాం -దిగంబర్, రైతు, నిర్మల్‌ జిల్లా

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TAGGED:

SIGNIFICANT RAINFALL DEFICITS
FARMERS FACING SEVERE DEFICIENCY
RAINY SEASON CROPS
MONSOON DEFICIENCY
DROUGHT IN TELANGANA

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