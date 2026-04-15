తెలంగాణలో భానుడి భగభగలు - బయటకు వెళ్తే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు
తెలంగాణలో మండుతున్న ఎండలు - ఉదయం 9 గంటల నుంచే భానుడి భగభగలు - బయటకు వెళ్లినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న డాక్టర్లు - 42 డిగ్రీలకు పైగా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
Published : April 15, 2026 at 7:27 AM IST
Heavy Temperatures in Telangana : ఈసారి మార్చి నెల నుంచే ప్రజలు భానుడి ప్రతాపానికి అతలాకుతలం అవుతున్నారు. ఎండలు మండిపోతుండటంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉదయం తొమ్మిది దాటకముందే సూర్యుడు నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. తెలంగాణలో ఇప్పటికే 42 డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సన్స్ట్రోక్ నుంచి రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
నెత్తిపై నిప్పుల కుంపటి : మండుతున్న ఎండలు, ఉక్కపోత వాతావరణం ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 42 డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రతతో పాటు వడగాలులు ప్రజల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చేదు వార్తనందించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుండగా రానున్న రెండు రోజుల్లో ఎండలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది. ఎండ వేడి మాత్రమే కాదు ఉపశమనం కోసం తీసుకునే శీతల పానీయాలు కూడా ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సన్స్ట్రోక్ బీ అలర్ట్ : వేసవికాలంలో ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల మధ్యలో బయటకు వెళ్లడం ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో సన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. చెమట రాకపోవడం, తీవ్రమైన అలసట, తలనొప్పి, వాంతులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. సన్ స్ట్రోక్ బ్రెయిన్పై ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉండటంతో నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని చెబుతున్నారు. ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
"వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఉదయం 9-10 గంటలకే విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఆ వేడి ప్రభావం మనకు తెలుస్తోంది. ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాగానే అబ్బా ఇంత వేడా అనే భావన వస్తుంది. దీనికోసం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరికీ తెలిసిన విషయం హీట్ స్ట్రోక్. సైంటిఫిక్గా అనాలసిస్ చేస్తే హాట్ ఎక్సర్షనల్, హీట్ స్ట్రోక్. వీటిని గమనించడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే పిల్లలు, వృద్ధులు తప్పకుండా చూసుకోవాలి. వీటికి బారిన పడినప్పుడు మన శరీరం మనకు చెబుతోంది. ఈ సమ్మర్లో లూజ్గా ఉండే దుస్తులు వేసుకోవాలి. లైట్ కలర్ ధరించాలి. కాటన్వి అయితే మరి మంచిది. ఒకవేళా తప్పనిసరిగా బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే మాత్రం డ్రెస్సింగ్ కాకుండా ఒక టోపి, గొడుగు, వాటర్ బాటిల్ను క్యారీ చేయండి. ఎండ బారిన పడకుండా చూసుకోండి" -రాజేశ్, వైద్యులు
