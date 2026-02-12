ETV Bharat / state

ఆపదలో పేదల ప్రాణం - అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ అంబులెన్స్​లు కొరత

తెలంగాణలో అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ అంబులెన్స్​లు కొరత - ప్రజల నుంచి ప్రైవేటు అంబులెన్స్‌ల భారీ వసూళ్లు - అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ లేక ఆసుపత్రికి చేరేలోపే పోతున్న ప్రాణాలు

Ambulances
Ambulances (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Advanced Life Support Ambulances : అత్యవసర వైద్యసేవల్లో "గోల్డెన్ అవర్" ఎంతో కీలకం. ప్రమాదం లేదా తీవ్ర అనారోగ్యం వచ్చిన వెంటనే సరైన చికిత్స అందితే ప్రాణాలు కాపాడే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ (ఏఎల్‌ఎస్‌) అంబులెన్స్‌ల పాత్ర అత్యంత ముఖ్యమైనది. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి అంబులెన్స్‌ల కొరత తీవ్ర సమస్యగా మారుతోంది.

అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ (ఏఎల్‌ఎస్‌) అంటే ఏమిటంటే? : ఏఎల్‌ఎస్‌ అనేది అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలతో కూడిన అంబులెన్స్‌ వ్యవస్థ. ఇది ఒక చిన్న ఐసీయూ లాంటిదే. తీవ్రమైన గుండెపోటు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అధిక రక్తపోటు, శ్వాసకోశ సమస్యలు, మెదడు సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగిని తరలించే సమయంలో అవసరమైన అన్ని కీలక సదుపాయాలు ఇందులో ఉంటాయి.

108 వాహనంలోని అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ వ్యవస్థ
108 వాహనంలోని అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ వ్యవస్థ (Eenadu)

ఏఎల్‌ఎస్‌ అంబులెన్స్‌లో సాధారణంగా ఉండే సదుపాయాలు : -

  • వెంటిలేటర్‌ వ్యవస్థ
  • డీఫిబ్రిలేటర్‌ (గుండె స్పందన సరిచేయడానికి)
  • ఈసీజీ మానిటర్‌
  • పల్స్‌ ఆక్సీమీటర్‌
  • అధునాతన ఆక్సిజన్‌ సరఫరా పరికరాలు
  • అత్యవసర మందులు

ఇవన్నీ ఉపయోగించడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన టెక్నీషియన్లు కూడా ఉంటారు. అంటే రోగిని ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయాణంలోనే ప్రాణాపాయ పరిస్థితిని నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది.

బేసిక్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ (బీఎల్​ఎస్​)తో తేడా ఏమిటంటే? : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న 108 అంబులెన్స్‌లలో చాలా వరకు బేసిక్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ (బీఎల్​ఎస్) వాహనాలే ఉన్నాయి. ఇవి ప్రాథమిక చికిత్స, ఆక్సిజన్‌ సరఫరా, సాధారణ ఫస్ట్‌ఎయిడ్‌ వరకు మాత్రమే పరిమితం. కానీ వెంటిలేటర్‌ వంటి అత్యాధునిక పరికరాలు ఉండవు. క్రిటికల్‌ పరిస్థితుల్లో ఉన్న రోగులకు బీఎల్​ఎస్ సరిపోదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏఎల్‌ఎస్‌ అంబులెన్స్‌ అవసరం అవుతుంది.

తెలంగాణలో ఏఎల్‌ఎస్‌ కొరత : ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 108 సేవల కింద మొత్తం 626 అంబులెన్స్‌లు ఉన్నాయి. కానీ వాటిలో కేవలం 31 మాత్రమే ఏఎల్‌ఎస్‌ వాహనాలు. అందులో 5 నుంచి 10 వరకు హైదరాబాద్‌లోనే వినియోగంలో ఉండటంతో మిగతా జిల్లాల్లో తీవ్ర కొరత ఏర్పడుతోంది.

ఉదాహరణలు చూస్తే : -

  • ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో భువనగిరిలో ఒక్కటే ఏఎల్‌ఎస్‌ వాహనం ఉంది.
  • ఉమ్మడి వరంగల్‌ పరిధిలోని 6 జిల్లాలకు నర్సంపేటలో ఒక్కదే అందుబాటులో ఉంది.

దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు లేదా గుండెపోటు వంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు రోగులను తక్షణమే సరైన సదుపాయాలతో తరలించడం కష్టం అవుతోంది.

బాధాకర సంఘటనలు ఇవే :

  • ఇటీవల సూర్యాపేట సమీపంలో ఒక రైతు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆయనను హైదరాబాద్‌కు తరలించాల్సి వచ్చింది. కానీ స్థానిక 108 వాహనంలో ఏఎల్‌ఎస్‌ సదుపాయం లేకపోవడంతో ప్రైవేటు అంబులెన్స్‌కు రూ.25 వేల వరకు చెల్లించాలని ఆసుపత్రి వర్గాలు సూచించాయి. ఆర్థిక భారంతో పాటు ఆలస్యం కారణంగా మార్గమధ్యంలోనే ఆయన మృతి చెందారు.
  • అలాగే వరంగల్‌ ఎంజీఎంలో చికిత్స పొందుతున్న ఒక రోగిని హైదరాబాద్‌కు తరలించాల్సి వచ్చినప్పుడు వెంటిలేటర్‌ ఉన్న అంబులెన్స్‌ అందుబాటులో లేక ప్రైవేటు వాహనాన్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి సంఘటనలు ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.

ప్రైవేటు అంబులెన్స్‌ల భారీ వసూళ్లు : ప్రభుత్వ సేవల్లో కొరత ఉండటంతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ఏఎల్‌ఎస్‌ అంబులెన్స్‌లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. 100 కి.మీ. దూరానికి సుమారు రూ.20 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు, అంతకంటే ఎక్కువ దూరానికి మరింత ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అత్యవసర సమయంలో ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి కుటుంబసభ్యులు ఈ భారీ ఖర్చును భరించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

పరిష్కారం ఏమిటంటే? : ప్రభుత్వం ఇటీవల పసిపిల్లల కోసం నియోనాటల్‌ అంబులెన్స్‌లను ఆధునిక సదుపాయాలతో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అదే తరహాలో ప్రతి జిల్లాకు కనీసం ఒక్క ఏఎల్‌ఎస్‌ అంబులెన్స్‌ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

ప్రస్తుతం ఉన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కనీసం 30 నుంచి 40 అదనపు ఏఎల్‌ఎస్‌ వాహనాలు రాష్ట్రానికి అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యుల పర్యటనల సమయంలో ఏఎల్‌ఎస్‌ వాహనాలు వినియోగిస్తుండటంతో సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే సంఖ్య మరింత తగ్గుతోంది.

"అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌ అంబులెన్స్‌లు ప్రాణాలను కాపాడే కీలక సాధనం. ప్రమాదాలు, గుండెపోటులు, తీవ్ర అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఇవి సమయానికి అందుబాటులో ఉంటే మరెన్నో ప్రాణాలు రక్షించవచ్చు. తెలంగాణలో ఏఎల్‌ఎస్‌ వాహనాల కొరత ప్రజలకు ఆర్థిక భారంతో పాటు ప్రాణాపాయ పరిస్థితులను సృష్టిస్తోంది. ప్రజల ప్రాణ భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం అత్యవసరంగా ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు పెంచి, ప్రతి జిల్లాకు సముచిత సంఖ్యలో ఏఎల్‌ఎస్‌ అంబులెన్స్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి."- వైద్యరంగం నిపుణులు

వాట్సాప్​ మీసేవలో క్యాస్ట్​, ఇన్​కం సర్టిఫికెట్లే కాదు - త్వరలో ఆ సేవలు కూడా అందుబాటులోకి

TAGGED:

అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైఫ్‌ సపోర్ట్‌
108 ADVANCED LIFE SUPPORT
AMBULANCES IN TELANGANA
108 AMBULANCES IN TELANGANA
ADVANCED LIFE SUPPORT AMBULANCE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.