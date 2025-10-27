ETV Bharat / state

దేహం ఒక పాఠం, అవయవం సజీవం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తూ

అవయవదానం ప్రాముఖ్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఎంతో మందికి పునర్జన్మ అవకాశం - తెలంగాణ నేత్ర, అవయవ శరీర దాతల అసోసియేషన్‌ - గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ముందుకు వచ్చేలా ప్రోత్సాహం

Organ Donation Programme In Warangal : మనం మరణించినా ఇతరుల్లో జీవించి ఉండొచ్చు. జీవంలేని శరీరం సైతం వైద్యవిద్య అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు ఒక పాఠం కావొచ్చు. ఇదంతా కేవలం అవయవదానంతో సాధ్యమవుతుంది. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో అవయవదానం చేయడం దాని ప్రాముఖ్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఎంతో మందికి పునర్జన్మ ప్రసాదిస్తున్నారు తెలంగాణ నేత్ర, అవయవ శరీర దాతల అసోసియేషన్‌ సభ్యులు.

వైద్యవిద్యలో అక్షరమాల : మెడికల్​ కాలేజీలకు అందించే పార్థివదేహాలు కొత్తగా చేరిన విద్యార్థులకు అక్షరమాల లాంటివి. ప్రతి వైద్య కళాశాలలో పార్థివదేహాలను భద్రపర్చడానికి, విద్యార్థులకు బోధించడానికి అనాటమీ డిపార్ట్​మెంట్ ఉంటుంది. కొత్తగా ఎవరైనా దేహదానం చేస్తే అది దెబ్బతినకుండా శరీరంలోని రక్తనాళాల నుంచి రక్తాన్ని ఖాళీ చేసి ఎంబాలింగ్‌ ఫ్లూయిడ్‌ కెమికల్​ మిశ్రమాన్ని ఎక్కిస్తారు.

అవయవం పాడవడానికి కారణాలపై బోధన : తర్వాత గట్టిపడిన శరీరాలను రసాయనాలతో కూడిన తొట్టిల్లో ఉంచుతారు. కొత్తగా వైద్యవిద్యలో చేరిన విద్యార్థులకు ఆ శరీరాలను బయటకు తీసి 10 మందికిపైగా విద్యార్థులు ఒక టీంగా చేసి మానవ శరీరంలోని భాగాలను, పనితీరును మొత్తం వివరిస్తారు. ఏదైనా అవయవం పాడైతే అది ఎందుకు అలా అయిందో దానిపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

కార్యక్రమాలు ఇలా : అవయవ దానంపై తెలంగాణ నేత్ర, శరీర అవయవదాతల అసోసియేషన్‌ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కొన్‌రెడ్డి మల్లారెడ్డి, డా.రాజేంద్రప్రసాద్‌లతో కూడిన బృందం విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడంతో పాటు పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. మరణాంతరం శరీర, నేత్రదానం చేసిన వారికి నిర్వహించే సంతాప, సంస్మరణ సభలను వేదికగా చేసుకొని గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అవయవ, శరీర, నేత్రదానానికి ముందుకు వచ్చేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.

రాష్ట్రంలోనే వరంగల్ ప్రథమం : ఇప్పటి వరకు 350 సంస్మరణ సభలు, 250 వరకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టి మెడికల్​ కాలేజీల్లో విద్యార్థుల చదువు కోసం 156 పార్థివదేహాలను అందించారు. 300 నేత్రదానాలు, 150 అవయవ దానాలు చేయించి, శరీర అవయవ దానంలో రాష్ట్రంలోనే వరంగల్‌ జిల్లాను ముందు వరుసలో ఉంచేందుకు కృషి చేశారు. అనుకున్నది సాధించారు కూడా. తెలంగాణ గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ చేతుల మీదుగా ఉత్తమ పురస్కారాన్ని సైతం అందుకున్నారు.

ఎవరైనా చేయవచ్చు : బతికుండగానే అవయవాలను రక్త సంబంధీకులకు దానం చేయవచ్చు. (అమ్మానాన్న, సోదరి, కుమారుడు, భార్య,) ఇందుకు ప్రభుత్వ నుంచి ఎటువంటి అనుమతి అవసరం లేదు. ఆరోగ్య వంతులైన అన్ని వయస్సులవారు అవయవదానానికి అర్హులే అవుతారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తమ మరణాంతరం తమ పార్థివదేహాలను వరంగల్‌ కాకతీయ మెడికల్​ కాలేజీలకు అందజేస్తామని, నేత్రాలను వరంగల్‌ రీజినల్​ నేత్ర వైద్యశాలకు అందజేస్తామని తమ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసి, అంగీకార పత్రాలను ఇవ్వొచ్చు. అవయవదానం కార్యక్రమంపై బీఆర్​ఎస్​ హయాంలో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన హరీశ్​రావు అభినందించారు.

గత రెండేళ్లలో అందించిన పార్థివదేహాలు

  • కాకతీయ మెడికల్‌ కాలేజీకి : 149
  • హైదరాబాద్‌ ఎయిమ్స్‌కు : 3
  • జనగామ మెడికల్​ కళాశాలకు : 1
  • కరీంనగర్‌ చల్మెడ మెడికల్‌ కాలేజీకి : 3
  • నేత్రాలు : 300
  • అవయవాలు : 150

