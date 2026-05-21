ఎక్సైజ్‌ శాఖకు భారీగా పెరిగిన ఆదాయం - ఒక్క ఏడాదిలో అత్యధికంగా రూ.44,557 కోట్ల రాబడి

ఎక్సైజ్‌ శాఖకు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో పెరిగిన రాబడి - రూ.44,557 కోట్ల ఆదాయం వచ్చినట్లు అధికారుల వెల్లడి - గతేడాదితో పొలిస్తే ఈసారి దాదాపు రూ.7 వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం

Excise Department Sets New Record
Telangana Excise Department (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 8:34 AM IST

Telangana Excise Department Revenue Increased : ఎక్సైజ్‌శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వానికి రికార్డు స్థాయిలో రూ.44 వేల 557 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక రాబడి అని అధికారులు తెలిపారు. గతం కంటే ఎక్కువగా మద్యం విక్రయాలు జరగకపోయినా కొత్త మద్యం పాలసీ అమలు, మద్యం దుకాణాల ఫీజులు అక్రమ మద్యం సరఫరా కట్టడి, బెల్ట్‌ షాపులను నియంత్రించడం వల్లే సాధ్యమైనట్లు చెబుతున్నారు. పెద్దమొత్తంలో లైసెన్స్‌ ఫీజు రావడంతో ఆదాయంలో భారీగా పెరుగుదల సాధ్యమైనట్లు వివరించారు.

ఎక్సైజ్‌శాఖ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి రికార్డు స్థాయిలో రాబడి పెరిగింది. గతేడాదితో పొలిస్తే ఈసారి దాదాపు రూ.7 వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు. మద్యం విక్రయాల పరిమాణం స్వల్పంగా పెరగడం లైసెన్స్‌ ఫీజులు, కొత్త దుకాణాల టెండర్లు, బార్ల అనుమతులు వంటివి ఆదాయం పెరుగుదలకు కారణమైనట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల కాలం, పండుగల సీజన్‌, కొత్త సంవత్సర వేడుకల సమయంలో విక్రయాలు భారీగా పెరిగాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ ఆదాయంలో అత్యధిక భాగం మద్యం విక్రయాల ద్వారా వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లిక్కర్‌, బీర్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ.40,209 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. గతేడాది పొలిస్తే లిక్కర్ వినియోగం 2 శాతం పెరగ్గా బీర్ల అమ్మకాలు 9 శాతం తగ్గినట్టు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వేసవికాలంలో బీర్ల డిమాండ్ ఉన్నా మొత్తం ఏడాదిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే తగ్గుదల నమోదు అయ్యింది.

డిసెంబర్‌లో రూ.5 వేల 51 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు : మద్యం విక్రయాలతో పాటు, లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియ ద్వారాభారీ ఆదాయం సమకూరింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం వచ్చిన 95,628 దరఖాస్తుల ద్వారా రూ.2,869 కోట్ల రాబడి వచ్చిందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న 2,620 ఎ-4 రిటైల్ మద్యం దుకాణాల వార్షిక అద్దె ఫీజుల రూపంలో మరో రూ.1,771 కోట్లు అనుమతి పొందిన 1,214 బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ల నుంచి వార్షిక లైసెన్స్ ఫీజుల రూపంలో రూ.549 కోట్లు సమకూరాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం 3,08291 వేల కేసుల లిక్కర్‌, 3,08734 వేల కేసుల బీర్లు అమ్ముడుపోయాయి.

2023-24లో 5.48 కోట్ల కేసుల బీర్లు అమ్ముడు పోగా 2024-25లో 5.31 కోట్లు కేసుల బీర్లు మాత్రమే అమ్మకాలు జరిగి మూడు శాతం తగ్గాయని ఎక్సైజ్‌ శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. జిల్లాల వారీగా చూస్తే హైదరాబాద్‌, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌, వరంగల్‌, ఖమ్మం, నిజామాబాద్‌ వంటి పట్టణీకరణ అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో విక్రయాలు ఎక్కువగా జరిగాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలు, క్రిస్మస్‌, నూతన సంవత్సర వేడుకలతో ఒక్క డిసెంబర్‌లో రూ.5. 51 వేల కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలో నెలవారీ అత్యధిక విక్రయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

రికార్డు స్థాయిలో బడ్జెట్​ : బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డ్యూటీల కింద ప్రభుత్వం భారీ వసూళ్లు ఆశించినా రూ.23,359 కోట్లు మాత్రమే ప్రత్యక్ష ఎక్సైజ్ సుంకంగా ఖజానాకు చేరాయి. ఐనా రాబడి మాత్రం రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం. కొత్త బ్రాండ్లకు అనుమతివ్వడం, అక్రమ బెల్ట్‌షాపులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, పన్ను లీకేజీలు తగ్గించడం, డిజిటల్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం వంటి చర్యలు ఆదాయ పెరుగుదలకు కారణాలుగా అధికారులు చెబుతున్నారు.

