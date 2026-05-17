తెలంగాణ ఎప్‌సెట్ ఫలితాలు వచ్చేశాయ్ - టాప్​ ర్యాంకర్లు వీరే

ఫలితాలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు - ఎప్‌సెట్‌ పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలు విడుదల - ఇంజినీరింగ్‌లో 1,44,704, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీలో 84,954 మంది పరీక్ష రాసిన విద్యార్థులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 12:05 PM IST

Updated : May 17, 2026 at 12:21 PM IST

Telangana Eapcet Results Released : తెలంగాణలో ఎప్‌సెట్(EAPCET) ఫలితాలను ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు ఇతర అధికారులతో కలిసి విడుదల చేశారు. ఎప్‌సెట్‌ పరీక్ష పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో 1,97,241 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయగా 1,44,704 మంది మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారు. అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ స్ట్రీమ్‌లో 84,954 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాస్తే 73,294 మంది అర్హత సాధించారు. ఈనాడు.నెట్‌లో ఎప్‌సెట్‌ ఫలితాల కోసం లింక్ క్లిక్​ చేయండి.

ఎప్‌సెట్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో టాప్ 10 ర్యాంకర్లు వీరే :-

  • ఎప్‌సెట్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో ఎం.రుషి(ఉప్పల్‌) ఫస్ట్ ర్యాంక్
  • అన్షుల్‌(మూసాపేట్) రెండో ర్యాంక్
  • ఎం.వంశీధర్‌రెడ్డి(పులివెందుల) మూడో ర్యాంక్
  • జె.రోషన్‌ మణిదీప్‌రెడ్డి(గుంటూరు) నాలుగో ర్యాంక్
  • ఎ. సాయినిఖిత్‌(మహబూబ్‌నగర్) ఐదో ర్యాంక్
  • ఎం.అస్నా(మేడ్చల్) ఆరో ర్యాంక్
  • వి.శరద్‌ మహీశ్వరి(హైదరాబాద్) ఏడో ర్యాంక్
  • టి.శ్రేయాస్‌రెడ్డి(హైదరాబాద్) ఎనిమిదో ర్యాంక్
  • బి.సమీరాజ్‌రెడ్డి(రంగారెడ్డి) తొమ్మిదో ర్యాంక్
  • ఆర్.జయంత్‌ శేఖర్‌(మేడ్చల్) పదో ర్యాంక్

అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో టాప్-10 ర్యాంకర్లు :-

  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎం.అహ్మద్(హైదరాబాద్) మొదటి ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీలో టి.నివృత్‌ సాయికిరణ్(హైదరాబాద్) రెండో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో జి.సాహితి గీతిక(రంగారెడ్డి) మూడో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎం.జయసింహ(హైదరాబాద్) నాలుగో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎ.అన్వాస్‌(హైదరాబాద్‌) ఐదో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎన్.జెరూష(సత్యసాయి జిల్లా) ఆరో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో పి.అనురాగ్(తూ.గో.) ఏడో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో బి.సాయిశరణ్(సూర్యాపేట) ఎనిమిదో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎం.మారుతి సత్యశ్రీకర్(తూ.గో.) తొమ్మిదో ర్యాంక్
  • అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ విభాగంలో ఎం.రుతుంబిక(మేడ్చల్) పదో ర్యాంక్
